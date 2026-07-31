Van Aert kon het ook thuis meemaken: ook fotofinish in Herentals, met Philipsen en Merlier in de hoofdrol

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Van Aert kon het ook thuis meemaken: ook fotofinish in Herentals, met Philipsen en Merlier in de hoofdrol
Foto: © photonews
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Plots zien we weer fotofinishes opduiken: eerst in Denemarken met Van Aert, maar ook in Herentals was het prijs. Daar waren de hoofdrollen voor Jasper Philipsen en Tim Merlier, met die eerste die aan het langste eind trok.

We hebben het dan uiteraard over het na-Tourcriterium van Herentals. In de eerste twee Belgische na-Tourcriteriums, in Aalst en in Roeselare, was Remco Evenepoel aan het feest. Die ontbrak in Herentals, waardoor de organisatie rekende op een echt sprintersfestival en een felle strijd tussen Tim Merlier en Jasper Philipsen.

Die twee snelle mannen hebben niet ontgoocheld. Wout van Aert was er in zijn eigen Herentals voor een keertje niet bij. Die was in de Ronde van Denemarken betrokken in een fotofinish en reageerde daar ook op. In Herentals kwam er zowaar ook eentje en dat is toch allesbehalve gebruikelijk bij een wielercriterium.

Sprint met Merlier, Philipsen en Stuyven

Tim Merlier, ploegmaat Jasper Stuyven en Jasper Philipsen trokken met hun drieën naar de sprint. Normaal moet een ploeg het altijd kunnen afmaken als het twee renners heeft in een kopgroep van drie, maar in een criterium is het zo vanzelfsprekend niet. Gezien de verhoudingen qua sprintsnelheid was de derde plek van Stuyven logisch.

Bij Merlier en Philipsen moesten de benen spreken en dat gebeurde ook. Ze spurtten vol tot op de streep, met zelfs de bijhorende jump erbij. Een fotofinish zowaar in Herentals en die duidde Philipsen aan als winnaar. Philipsen volgt op de erelijst lokale held Van Aert op. Merlier moet zich voor de gelegenheid neerleggen bij de tweede plek.

Merlier en Philipsen wonnen allebei in de Tour

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Dat is iets wat hij in de Tour de France geen enkele keer moest doen. Hij werd wel een keertje derde, maar we onthouden natuurlijk vooral de drie ritzeges van Merlier, die zich de snelste man in het peloton toonde. Het was knap van Philipsen dat hij dan toch ook een Tourrit won: dat deed de 'Vlam van Ham' in Voiron.

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