KOERS LIVE 30/07: Vingegaard duikt op en heeft boodschap over Wout van Aert

De Tour de France? Die zit erop. Maar dat wil niet zeggen dat het wielernieuws plots opgedroogd is. Integendeel zelfs: ook op donderdag 30 juli is er opnieuw heel wat te doen. Bijvoorbeeld in Denemarken, waar Wout van Aert wel eens op zoek zou kunnen gaan naar een tweede opeenvolgende ritzege.

Rit 1 was een rondrit op en rond Aalborg, gewonnen door Wout van Aert. Op donderdag maken we dan weer de oversteek tussen Glyngøre en Skive voor alweer een etappe die zomaar spek naar de bek van de Belg zou kunnen zijn.

Een mening die ook Jonas Vingegaard deelt. Hij kwam opdagen in Denemarken, nadat hij aan zijn revalidatie bezig is na zijn val in de Tour de France. De Deen kwam de ploegmaats bezoeken en had ook meteen een pittige boodschap over het parcours en/over Wout van Aert.

Revalidatie van Jonas Vingegaard loopt voorspoedig

"Mijn revalidatie verloopt vrij goed", klonk het aan de bus van Visma - Lease a Bike. "Het gaat beter met mij. Ik heb een operatie gehad en nu kijken we naar de toekomst. Ik had sowieso een beetje rust nodig na de Tour de France, met een hectisch seizoen."

Vingegaard wil nog niet te veel zeggen over de komende maanden. Hij weet nog niet of en welke koersen hij in 2026 nog zal rijden voor zijn team, of dat het al kijken is naar 2027. Ook hoe de sleutelbeenbreuk verder zal evolueren is daarbij een factor.

Circus dendert verder: tweede ritzege voor Wout van Aert?

Maar ondertussen dendert het circus dus verder. Met nu een tweede etappe in Denemarken, met een nieuwe ritzege voor Wout van Aert? "Hij was fantastisch woensdag en maakte het heel mooi af. Iedereen wil hem zien en ik hoop dat hij het donderdag ook kan afmaken. De rit lijkt op die van woensdag, dus het kan zeker."



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ONZE STERREN VOOR RIT 2:

**** Wout van Aert

*** Anders Foldager - Lukas Kubis

** Casper Van Uden - Tim Torn Teutenberg - Tibor Del Grosso

* Mathieu Kockelman - Jensen Plowright - Kasper Andersen - Marco Manenti