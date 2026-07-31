"Fotofinish-zege meer dan terechte beloning: Van Aert geeft masterclass van jewelste"

De meest recente zege van Wout van Aert had nogal wat voeten in de aarde, met een fotofinish er zelfs bovenop. De uiteindelijke beloning was wel meer dan terecht. Van Aert had immers een masterclass in positioneren gegeven.

Dat is best opmerkelijk, want niet eens zo lang geleden werden er nog twijfels geplaatst bij de bereidheid tot wringen in het peloton bij Van Aert. Het positioneren zal niet elke keer lukken zoals verhoopt. Wanneer het dan eens tegenviel, werd er al snel gewezen naar de vele valpartijen van Van Aert en mogelijke angst bij hem in het peloton.

Zelf heeft Van Aert altijd ontkend dat die angst er is. De sprinter in hem is er nog altijd, zo bewijst hij in Denemarken, weliswaar in een beperkt deelnemersveld wat spurters betreft. Toch is het niet min wat hij op weg naar Skive voor elkaar kreeg in de tweede rit in Denemarken. In onderstaande foto (screenshot Eurosport) is hij te zien in de buik van het peloton.

Hij is te herkennen aan de blauwe leiderstrui en zijn Red Bull-helm. Op dat moment is het dus nog 5,1 kilometer tot aan de aankomst. Hoewel Visma-Lease a Bike duidelijk voor hem rijdt in deze ronde, is Van Aert qua opschuiven in de finales op zijn eentje aangewezen. Wellicht is deze afspraak zo gemaakt en voelt hij zich daar prima bij.

Van Aert is nog altijd uitstekend in het aanvoelen op welk moment hij tientallen renners voorbij kan steken in het peloton. Niet veel later zien we hem langs de linkerkant van de baan stevig oprukken en zijn neus al aan het venster steken. Op de foto bovenaan het artikel (screenshot Eurosport) zien we de situatie op 4,2 kilometer van de meet.



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🏆😍 𝗪𝗢𝗨𝗧 𝗩𝗔𝗡 𝗔𝗘𝗥𝗧 🇧🇪 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗗𝗘𝗖𝗟𝗔𝗥É 𝗩𝗔𝗜𝗡𝗤𝗨𝗘𝗨𝗥 𝗔 𝗟𝗔 𝗣𝗛𝗢𝗧𝗢 𝗙𝗜𝗡𝗜𝗦𝗛 !!! 👑🔥C'EST LE 2 SUR 2 POUR L'IDOLE DU PEUPLE 🤩✨️ pic.twitter.com/9Qfr1rgPAy — Cyclisme Belge 🇧🇪 (@LeCyclismebelge) July 30, 2026

Amper negenhonderd meter na het vorige beeld zit Van Aert al in vierde positie, als eerste achter de mannen van de Deense nationale selectie. Vanaf dan verdwijnt Van Aert nooit meer uit de eerste tien. Gevolg: hij kan beginnen sprinten vanuit een uitstekende positie en dat helpt hem om Plowright net te kunnen afhouden.