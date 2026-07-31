🎥 Stressniveau Pogacar de hoogte in gejaagd door ... droom over Van der Poel

Inmiddels weten we dat Tadej Pogacar de Tour een vijfde keer won, maar denk niet dat hij van stress geen last had. Hij heeft openlijk toegegeven dat dit wel het geval was. De schuldige: ene Mathieu van der Poel.

Bij UAE Team Emirates-XRG hebben ze met Behind The Scenes-video's een blik gegeven hoe het er achter de schermen aan toeging in de Tour de France. Dat leverde ook een ontboezeming op van Tadej Pogacar aan de ontbijttafel. In de derde aflevering, die een week geleden verscheen, had die het plots over een droom over Van der Poel.

Pogacar vertelde aan zijn UAE-ploegmaats aan het ontbijt dat hij gedroomd had dat hij met Mathieu van der Poel bergaf reed in een dolle afdaling. "Je kent die vangrails, om ervoor te zorgen dat de auto's niet van de baan gaan? Wel, in mijn droom waren we met de fiets over die zilveren vangrails aan het rijden en raakte ik er zelfs eentje."

Plots had Pogacar veel stress

Pogacar gaf toe dat het een gekke droom was. Hij was zo enthousiast aan zijn verhaal begonnen, dat hij pas daarna iedereen een goeiemorgen wenste. Toen Pogacar weer wakker werd, chechte hij zijn stressniveau via WHOOP. Dat lag superhoog en dat had volgens hem dus te maken met die droom over die fameuze afdaling.

"Midden in de nacht heb ik lage stress, maar zo'n droom geeft mij heel veel stress", onthult Pogacar. "Dus Mathieu, als je dit hoort: je veroorzaakt stress in mijn dromen", richt hij zich rechtstreeks tot de man tegen wie hij het toch ettelijke keren doorheen het seizoen opneemt. Van der Poel zal het in elk geval wel heel graag horen.

Pogacar klopte Van der Poel in klassiekers

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Of Van der Poel er nu in slaagt om Pogacar te kloppen of niet, hij houdt de Sloveen alleszins mentaal wel bezig. Dit seizoen waren ze voornamelijk in een strijd tegen elkaar betrokken in Milaan-Sanremo en de Ronde van Vlaanderen. Toen trok Pogacar telkens aan het langste eind.