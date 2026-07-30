Renner uit top-10 Tour de France trekt naar ... Lidl-Trek

De Tour de France leverde een pittige strijd op dit jaar, met Tadej Pogacar en ploegmaat Isaac Del Toro samen op het podium. Ook Lidl-Trek bleek in de breedte sterk te zijn en won het ploegenklassement in de Ronde van Frankrijk. Zij willen zich nu nog verder gaan versterken met Jordan Jegat.

Lidl-Trek heeft er een prima Tour de France opzitten. Ze pakten het ploegenklassement door UAE Team Emirates af te houden, hadden twee renners in de top-10 van het eindklassement én met Mads Pedersen pakten ze ook nog eens de groene trui.

Voeg daar ook nog eens een ritzege voor Mads Pedersen aan toe en je komt op een zeer knappe Tour de France. Met Mathias Skjelmose en Juan Ayuso had het team het nummer 6 én 7 van de afgelopen Tour de France in de ploeg zitten, maar daar willen ze nu nog meer van maken.

Jordan Jegat op weg naar Lidl-Trek

Volgens Daniel Benson zou namelijk ook Jordan Jegat op weg zijn naar Lidl-Trek. De Fransman heeft een aflopend contract bij TotalEnergies en zou dus naar een andere ploeg kunnen. Het nummer tien in de afgelopen Ronde van Frankrijk zou zijn keuze gemaakt hebben.

Officieel zal er pas vanaf augustus transfernieuws zijn, maar het nieuws lijkt vast te staan. Ook Felix Gall en Gregor Mülhberger werden al aan de formatie gelinkt, waardoor die minstens in de breedte een wel héél sterk team aan het samenstellen zijn.

Jordan Jegat een optie op de toekomst?

Voor het ploegenklassement kan het handig zijn, maar de vraag is natuurlijk of je wat hebt aan Jegat als je een grote ronde wil winnen. Hij eindigde weliswaar tiende, maar op meer dan een halfuur van Tadej Pogacar. En ook Skjelmose en Ayuso eindigden op een kwartier of meer.





De 27 jaar jonge Fransman Jordan Jegat pakte dit seizoen met de Classic Grand Besançon Doubs zijn eerste profzege. Daarmee lijkt hij een eerste stap te hebben gezet richting een definitieve doorbraak als klimmer, al was hij ook in 2025 al tiende in de Tour de France.