Mikel Landa doet opvallende bekentenis bij Soudal Quick-Step

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
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Mikel Landa doet opvallende bekentenis bij Soudal Quick-Step
Foto: © photonews
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Soudal Quick-Step heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de Vuelta a Burgos. De Spaanse rittenkoers geldt als een belangrijke voorbereiding op de Vuelta a España, met Mikel Landa als blikvanger en een mix van ervaren renners en jong talent.

Landa keert terug naar geliefde koers

De Vuelta a Burgos is voor Soudal Quick-Step een cruciale test richting de Vuelta a España. Van 4 tot en met 8 augustus wacht een zwaar parcours met aankomsten bergop op Valle del Sol en Lagunas de Neila, terwijl ook de steile Puerto del Escudo een sleutelrol kan spelen in het algemeen klassement.

De grootste naam in de selectie is zonder twijfel Mikel Landa. De ervaren Bask verschijnt al voor de twaalfde keer aan de start van de Spaanse rittenkoers. Hij kent de wedstrijd als zijn broekzak en stond er al zes keer op het eindpodium. In 2017 en 2021 schreef hij de eindzege zelfs op zijn naam.

“Burgos is een heel speciale wedstrijd voor mij en ik heb er veel mooie herinneringen aan”, vertelt hij in een mededeling van Soudal Quick-Step aan onze redactie. Tegelijk tempert hij de verwachtingen. Zijn belangrijkste doel is ritme opdoen en sterker uit de koers komen met het oog op de Vuelta later deze maand, zo bekent hij ook.

Ervaring en jeugd in één ploeg

Naast Landa rekent Soudal Quick-Step op Alberto Dainese, Gianmarco Garofoli, Yves Lampaert en voormalig Italiaans kampioen Filippo Zana. Daarnaast krijgen ook twee renners uit de opleidingsploeg hun kans: Giro Next Gen-ritwinnaar Jasper Schoofs en Viktor Soenens.

Die combinatie van ervaring en jong talent moet de ploeg op meerdere fronten kansen geven. Dainese kan mikken op de sprintetappes, terwijl Garofoli, Zana en Landa zich vooral zullen tonen in het zwaardere klimwerk.

Peeters ziet meerdere troeven

Ploegleider Wilfried Peeters is tevreden over de samenstelling van de selectie. Volgens hem beschikt de Belgische formatie over verschillende mogelijkheden om zich in de kijker te rijden.

“Het is een gemengde ploeg, met WorldTour-renners en jonge renners uit onze opleidingsploeg. We hebben verschillende kaarten om goede resultaten na te streven”, aldus Peeters op de website van de Wolfpack.

Daarmee onderstreept hij dat de Vuelta a Burgos niet alleen een voorbereidingskoers is, maar ook een kans voor jonge renners om zich op hoog niveau te bewijzen.

Belangrijke generale repetitie

Voor Soudal Quick-Step draait de Vuelta a Burgos vooral om het leggen van een stevige basis richting de Ronde van Spanje. Landa wil wedstrijdkilometers maken na zijn terugkeer en zijn vorm stap voor stap aanscherpen, terwijl de ploeg tegelijk op zoek gaat naar ritzeges en een sterk klassement.

Met een uitgebalanceerde selectie kan de Belgische ploeg zowel in de sprints als in de bergen een rol van betekenis spelen. De komende vijf dagen zullen uitwijzen of de voorbereiding richting de Vuelta volgens plan verloopt.

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