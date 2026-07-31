Jonas Vingegaard geeft toe: relatie met Tadej Pogacar is helemaal gedraaid

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
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Jonas Vingegaard geeft toe: relatie met Tadej Pogacar is helemaal gedraaid
Foto: © photonews
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Jarenlang vochten Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar verbeten duels uit in de Tour de France. Volgens de Deen is hun relatie de voorbije seizoenen echter sterk veranderd. Na zijn zware val kreeg hij zelfs een persoonlijk bericht van zijn grote rivaal.

Van sportieve rivalen naar wederzijds respect

Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar gelden al jaren als de twee grootste namen in het rondewerk. Sinds 2021 kruisten ze meermaals de degens in de Tour de France, waarbij de Deen twee eindzeges behaalde en de Sloveen eveneens meerdere keren de gele trui mee naar huis nam.

De rivaliteit tussen beide toppers was lange tijd bijzonder intens. Op en naast de fiets hielden ze vooral afstand van elkaar. Volgens Vingegaard is die situatie de afgelopen jaren echter sterk geëvolueerd.

“Tadej heeft me een bericht gestuurd. Daar was ik eigenlijk heel blij mee”, vertelt de Deen in zijn thuisland aan TV2. Dat bericht volgde nadat Vingegaard in de vijftiende Touretappe zwaar ten val kwam en zijn sleutelbeen brak.

Persoonlijk bericht na zware Tourcrash

Door zijn val moest Vingegaard de Tour de France vroegtijdig verlaten. Zijn droom om een derde eindzege te behalen spatte uiteen, terwijl Pogacar uiteindelijk zijn vijfde Tourzege veroverde. Toch dacht de Sloveen ook aan zijn grootste concurrent. Dat gebaar maakte indruk op de Deense renner.

"Ik waardeer het dat hij aan me denkt en dat hij het mooi vindt hoe onze rivaliteit zich heeft ontwikkeld," zegt Vingegaard. De Deen benadrukt dat de verstandhouding vandaag veel beter is dan enkele jaren geleden.

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Rivaliteit kreeg een andere invulling

Volgens Vingegaard was de relatie in het begin van hun onderlinge strijd een stuk afstandelijker. Dat veranderde geleidelijk naarmate beide renners elkaar vaker ontmoetten in de grootste wedstrijden ter wereld.

"In het begin was onze rivaliteit misschien iets minder vriendelijk. Niet vijandig, maar ook niet echt hartelijk", legt hij uit. "De voorbije jaren is dat veel veranderd. Het is nu veel gemoedelijker en dat vind ik heel mooi. Af en toe maken we zelfs een praatje."

Die uitspraken tonen aan dat de strijd om de gele trui niet langer gepaard gaat met persoonlijke spanningen. Integendeel, beide kampioenen lijken steeds meer respect voor elkaars prestaties te hebben gekregen.

Blik op nieuwe duels

Hoewel Vingegaard voorlopig nog herstelt van zijn sleutelbeenbreuk, kijkt hij al uit naar zijn terugkeer in het peloton. Het wereldkampioenschap komt wellicht te vroeg, maar de Deen wil opnieuw de strijd aangaan met zijn Sloveense concurrent.

De wielersport profiteert al jaren van de onderlinge duels tussen beide kampioenen. Waar de rivaliteit vroeger vooral werd gekenmerkt door sportieve afstand, lijkt ze vandaag plaats te hebben gemaakt voor wederzijds respect en waardering. Dat verandert niets aan hun ambitie om elkaar opnieuw het vuur aan de schenen te leggen zodra ze weer samen aan de start verschijnen. Voor wielerliefhebbers belooft dat ook de komende seizoenen opnieuw spektakel van de bovenste plank.

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