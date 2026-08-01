Opmerkelijke actie Van der Poel geen toeval: dit is zijn verklaring

Mathieu van der Poel is met een verklaring gekomen voor een opmerkelijke recente actie van hem. Zijn selfie tijdens de podiumceremonie van de Tour de France in Parijs was geen toeval.

Van der Poel mocht van die podiumceremonie deel uitmaken omdat hij de slotetappe met aankomst in Parijs gewonnen had. Na zijn aanval op de Montmartre volgde alleen Tadej Pogacar, maar de sprintersploegen maakten nog jacht. Ze kregen Pogacar te pakken, maar Van der Poel bleef hen met een fenomenale inspanning nipt voor.

Zo mocht Van der Poel als ritwinnaar ook het podium op in Parijs. Terwijl de handen voor hem op elkaar gingen, haalde de Nederlander plots een telefoon boven en maakte hij een selfie. Dat was een opmerkelijke actie, vooral omdat hij alleen op het podium stond. We zien dit wel eens na afloop van een koers als de voltallige top drie daar staat.

Selfie Van der Poel in Parijs

Zeker in het veldrijden is het gebruikelijk om tijdens de podiumceremonie een selfie te laten nemen van de drie beste renners. Van der Poel koos in Parijs dus voor een selfie in zijn eentje. "Een speciaal moment vastgelegd met de nieuwe Samsung Galaxy Fold 8." Zo suggereert Van der Poel dat Samsung een van de merken is waar hij mee samenwerkt.

Dat blijkt ook in de reacties. "Welkom in de Samsung-familie", antwoordt Samsung België. Bij Samsung Nederland laten ze dan weer weten dat ze trots zijn. Het hoofdkantoor van het elektronicaconcern is gevestigd in Zuid-Korea. Daarnaast bedankt Van der Poel ook zijn ploegmaats om de spirit erin te houden op de moeilijke momenten.





Mooie oogst voor Alpecin-Premier Tech

Dat zijn de momenten die je moet overleven in de Tour de France. Uiteindelijk mochten ze bij Alpecin-Premier Tech qua oogst niet klagen. Van der Poel behaalde twee hele mooie ritzeges. Jasper Philipsen graaide ook nog een ritzege mee en eindigde ook tweede in het puntenklassement achter groene trui Mads Pedersen.