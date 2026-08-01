Duidelijkheid waarom Roglic niet in selectie voor Clasica San Sebastian zit

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
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Duidelijkheid waarom Roglic niet in selectie voor Clasica San Sebastian zit
Foto: © photonews
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Red Bull-BORA-hansgrohe heeft voor een opvallende verrassing gezorgd met de selectie voor de Clásica San Sebastián. Primoz Roglic ontbreekt, hoewel hij aanvankelijk wel op de voorlopige deelnemerslijst stond. Remco Evenepoel krijgt daardoor alle aandacht.

Bjorn Vandenabeele

Duidelijkheid waarom Roglic niet in selectie voor Clasica San Sebastian zit

Primoz Roglic verschijnt zaterdag dan toch niet aan de start van de Clasica San Sebastian. De Sloveen van Red Bull-BORA-hansgrohe ontbrak eerder al op de officiële deelnemerslijst, maar de reden daarvoor was aanvankelijk niet bekend.

Via sociale media bracht Roglic zelf duidelijkheid. "Ik werd enkele dagen geleden aangereden door een auto. Helaas zal ik niet deelnemen aan San Sebastian en Burgos. Niet het beste scenario, maar dat is het leven", liet de viervoudige winnaar van de Ronde van Spanje weten. Bij zijn bericht deelde hij ook een foto waarop een blessure aan zijn rechterbil te zien is.

Focus op de Vuelta

Door het trainingsincident mist Roglic niet alleen de Clasica San Sebastian, maar ook de Ronde van Burgos van volgende week. De 36-jarige Sloveen richt zijn pijlen nu volledig op de Ronde van Spanje, die op 22 augustus van start gaat in Monaco. Daar hoopt hij opnieuw mee te strijden voor de eindzege, nadat hij de Vuelta eerder al vier keer op zijn naam schreef.

Red Bull-BORA-hansgrohe heeft voor een opvallende verrassing gezorgd met de selectie voor de Clásica San Sebastián. Primoz Roglic ontbreekt, hoewel hij aanvankelijk wel op de voorlopige deelnemerslijst stond. Remco Evenepoel krijgt daardoor alle aandacht.

Verrassende afmelding van Primoz Roglic

Toen de voorlopige deelnemerslijst voor de Clásica San Sebastián verscheen, stond Primoz Roglic nog gewoon tussen de namen. De Sloveense kopman is uiteindelijk echter niet opgenomen in de definitieve selectie van Red Bull-BORA-hansgrohe. De ploeg gaf daarvoor geen officiële verklaring, waardoor het uitvallen van Roglic voor de nodige vragen zorgt.

Zijn afwezigheid betekent dat alle schijnwerpers op Remco Evenepoel komen te staan. De Belg krijgt een uitgelezen kans om geschiedenis te schrijven in de Spaanse klassieker, waar hij al drie keer eerder de sterkste was.

Roglic richtte zich dit seizoen vooral op grote doelen

Hoewel Roglic zaterdag niet aan de start verschijnt, werkte hij in 2026 wel al een beperkt maar zorgvuldig opgebouwd programma af. De Sloveen reed onder meer de nationale kampioenschappen in Slovenië en bouwde zijn seizoen op met het oog op de grootste rondes. Zijn volgende grote afspraak lijkt de Vuelta a España te worden, waar hij volgens het voorlopige programma opnieuw een hoofdrol moet spelen.

Dat verklaart mogelijk waarom de ploeg ervoor kiest om hem extra rust te gunnen. Na een intens voorjaar en een gerichte voorbereiding lijkt Red Bull-BORA-hansgrohe geen enkel risico te willen nemen met een van zijn kopmannen.

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Evenepoel jaagt op uniek record

Alle ogen zijn nu gericht op Remco Evenepoel. De Belg won de Clásica San Sebastián al drie keer, namelijk in 2019, 2022 en 2023. Nog nooit slaagde een renner erin de wedstrijd vier keer te winnen.

Een nieuwe zege zou Evenepoel dus alleen recordhouder maken in de prestigieuze Baskische klassieker. Na zijn sterke Tour de France lijkt hij bovendien opnieuw in uitstekende vorm te verkeren, waardoor hij logischerwijs tot de absolute topfavorieten behoort.

Sterke ploeg rond Belgische kopman

Red Bull-BORA-hansgrohe liet via zijn officiële X-account de definitieve selectie weten. Dit zijn alle deelnemers voor de Duitse wielerploeg: Remco Evenepoel, Maxim Van Gils, Giulio Pellizzari, Daniel Felipe Martínez, Gianni Moscon, Emil Herzog en Haimar Etxeberria.

Evenepoel kan rekenen op een bijzonder sterke ploeg. Maxim Van Gils eindigde vorig jaar nog als derde in San Sebastián en geldt als een belangrijke troef op het lastige parcours. Ook de Italiaanse klimmer Giulio Pellizzari kan diep meegaan in de finale, terwijl Daniel Felipe Martínez heel wat klimervaring meebrengt.

Met Roglic onverwacht afwezig rust de volledige leidersrol op de schouders van Evenepoel. Voor de Belg wacht een unieke kans om zijn naam nog nadrukkelijker in de geschiedenisboeken van de Clásica San Sebastián te schrijven.

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