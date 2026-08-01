Duidelijkheid waarom Roglic niet in selectie voor Clasica San Sebastian zit

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Red Bull-BORA-hansgrohe heeft voor een opvallende verrassing gezorgd met de selectie voor de Clásica San Sebastián. Primoz Roglic ontbreekt, hoewel hij aanvankelijk wel op de voorlopige deelnemerslijst stond. Remco Evenepoel krijgt daardoor alle aandacht.