Domper van jewelste: Thibau Nys moet afhaken voor Clasica San Sebastián

Thibau Nys zal vandaag dan toch niet aan de start verschijnen van de Clasica San Sebastián. De renner van Lidl-Trek reisde wel af naar het Baskenland, maar ziekte gooit op het laatste moment roet in het eten. Ook zijn volgende wedstrijden komen mogelijk in gevaar.

Ziekte steekt stokken in de wielen

Thibau Nys leek klaar voor zijn rentree in de Clasica San Sebastián, maar moet uiteindelijk verstek laten gaan. De Belg van Lidl-Trek was al in het Baskenland aangekomen, maar voelde zich niet fit genoeg om van start te gaan. Daardoor verdwijnt opnieuw een interessante naam van de deelnemerslijst van de Spaanse klassieker.

Volgens Het Laatste Nieuws gaat het om ziekte, waardoor de ploeg geen enkel risico wil nemen. De beslissing is dan ook uit voorzorg genomen, met het oog op de rest van het seizoen.

Belangrijk programma komt onder druk

De afwezigheid van Nys beperkt zich mogelijk niet tot San Sebastián. De krant meldt dat de Belgische renner normaal ook zou deelnemen aan het Circuito de Getxo op zondag en vervolgens aan de Ronde van Burgos. Of hij daar wel aan de start verschijnt, zal afhangen van hoe snel hij herstelt.

Voor de 23-jarige Belg is het extra jammer omdat hij dit seizoen nog maar weinig wedstrijddagen heeft afgewerkt. Door zijn beperkte programma had hij net gehoopt opnieuw wedstrijdritme op te doen tijdens de Spaanse koersen.

Pas achtste koersdag

Mocht Nys aan de start zijn verschenen in San Sebastián, dan zou dat pas zijn achtste koersdag van het seizoen zijn geweest. Eerder werkte hij enkel de Ronde van Zwitserland, de GP Gippingen en het Belgisch kampioenschap af. Zijn voorbereiding werd de voorbije maanden al meermaals onderbroken, waardoor hij nog altijd op zoek is naar continuïteit.





De komende dagen zal duidelijk worden of de ziekte snel onder controle raakt. Lidl-Trek zal geen overhaaste beslissingen nemen, want met de Ronde van Burgos wacht een belangrijke afspraak in aanloop naar het najaar.