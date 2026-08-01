Na breuk met Kopecky en SD Worx is Vollering gevaarlijker dan ooit dankzij... een Belgische

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
| Reageer
Na breuk met Kopecky en SD Worx is Vollering gevaarlijker dan ooit dankzij... een Belgische
Volg Wielerkrant nu ook via Google!

Demi Vollering begint zaterdag als topfavoriete aan de Tour de France Femmes. Volgens performancecoach Lieselot Decroix is de Nederlandse een pak sterker dan een jaar geleden. De belangrijkste reden? Ze heeft afgerekend met de moeilijke overgang na haar vertrek bij SD Worx.

Moeilijke overgang na vertrek bij SD Worx

Toen Demi Vollering begin 2025 de overstap maakte van SD Worx-Protime, de ploeg van onder meer Lotte Kopecky, naar FDJ-Suez, moest ze zich aanpassen aan een compleet nieuwe werkwijze. Dat kostte tijd en leverde volgens haar entourage ook kostbare lessen op.

“Demi is een stuk sterker dan vorig jaar”, klinkt het in de Krant van West-Vlaanderen. Volgens de West-Vlaamse ex-renster had Vollering tijd nodig om zich aan te passen aan de nieuwe structuur binnen de Franse ploeg.

Decroix legt uit dat de Nederlandse leergeld heeft betaald doordat ze vanuit een ploeg kwam waar op een andere manier werd samengewerkt. Die aanpassingsperiode lijkt inmiddels volledig achter de rug.

Meer rust zorgt voor betere prestaties

Niet alleen de samenwerking veranderde, ook de wedstrijdplanning werd grondig aangepast. FDJ-Suez koos er bewust voor om Vollering minder te laten koersen en meer ruimte te creëren voor herstel.

Decroix legt uit dat de ploeg onder meer besliste om de Vuelta Femenina uit haar programma te schrappen. Daardoor kon Vollering zowel fysiek als mentaal beter herstellen en pieken richting de grootste doelen van het seizoen.

Die aanpak lijkt zijn vruchten af te werpen. Vollering won dit seizoen al de Ronde van Vlaanderen, de Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik en de Giro d'Italia Women. Ze arriveert daardoor met bijzonder veel vertrouwen aan de start van de Tour.

Team volledig in dienst van kopvrouw

Volgens Decroix schuilt een belangrijk verschil ook in de manier waarop FDJ-Suez als ploeg samenwerkt. Iedereen kent zijn rol en rijdt volledig in dienst van de kopvrouw.

“Iedereen rijdt zijn kas leeg voor Demi, zoals in de Ronde van Vlaanderen”, klinkt het. Achter dat succes schuilt volgens haar maanden van voorbereiding, overleg en een duidelijk uitgestippeld plan waarin alle rensters zich kunnen vinden.

Die collectieve aanpak moet Vollering ook tijdens de Tour helpen om op de beslissende momenten optimaal ondersteund te worden.

Zware Tour lijkt in haar voordeel

Het parcours van de Tour de France Femmes speelt volgens Decroix eveneens in de kaart van Vollering. De koninginnenrit naar de Mont Ventoux, de individuele tijdrit en meerdere zware heuvelritten bieden voldoende kansen om verschillen te maken.

Toch waarschuwt de Belgische coach voor stevige concurrentie. Pauline Ferrand-Prévot blijft volgens haar een gevaarlijke rivale, terwijl ook Marlen Reusser en Anna van der Breggen niet onderschat mogen worden. Daarnaast ziet ze ook Paula Blasi als een renster om rekening mee te houden.

Alles samen maakt dat Decroix met vertrouwen vooruitkijkt. Waar Vollering vorig seizoen nog moest wennen aan haar nieuwe omgeving, lijkt ze nu op alle vlakken klaar om opnieuw de gele trui te veroveren.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Tour de France Femmes
Demi Vollering
Lotte Kopecky

Meer nieuws

Koers LIVE: Belg van Visma-Lease a Bike mee voorop

Koers LIVE: Belg van Visma-Lease a Bike mee voorop

14:30
UPDATE CONTRACTEN: Aanwinsten voor Alpecin-Premier Tech, Landa weg bij Soudal Quick-Step

UPDATE CONTRACTEN: Aanwinsten voor Alpecin-Premier Tech, Landa weg bij Soudal Quick-Step

14:14
Nederlandse ploeg kiest verrassend voor Belg na bijzondere selectieprocedure

Nederlandse ploeg kiest verrassend voor Belg na bijzondere selectieprocedure

13:00
Lefevere spreekt klare taal over uithaal van Evenepoel naar perschef

Lefevere spreekt klare taal over uithaal van Evenepoel naar perschef

12:00
Drama in Spanje: rittenkoers geschrapt door bosbranden

Drama in Spanje: rittenkoers geschrapt door bosbranden

11:00
Belgisch kampioen Rune Herregodts verrast iedereen met boodschap over zijn toekomst

Belgisch kampioen Rune Herregodts verrast iedereen met boodschap over zijn toekomst

10:00
Duidelijkheid waarom Roglic niet in selectie voor Clasica San Sebastian zit

Duidelijkheid waarom Roglic niet in selectie voor Clasica San Sebastian zit

08:00
🎥 Van Aert ontsnapt op het nippertje aan horrorcrash, al had hij in het verleden al vaak minder geluk

🎥 Van Aert ontsnapt op het nippertje aan horrorcrash, al had hij in het verleden al vaak minder geluk

07:26
Domper van jewelste: Thibau Nys moet afhaken voor Clasica San Sebastián

Domper van jewelste: Thibau Nys moet afhaken voor Clasica San Sebastián

07:00
Belgisch renster krijgt heel opmerkelijke vraag vlak voor de start van de Tour

Belgisch renster krijgt heel opmerkelijke vraag vlak voor de start van de Tour

17:30
14 topkoersen in één maand: augustus wordt een groot wielerfeest

14 topkoersen in één maand: augustus wordt een groot wielerfeest

19:30
Jonas Vingegaard geeft toe: relatie met Tadej Pogacar is helemaal gedraaid

Jonas Vingegaard geeft toe: relatie met Tadej Pogacar is helemaal gedraaid

18:30
Wout van Aert is niet te stoppen: drie op drie in Ronde van Denemarken

Wout van Aert is niet te stoppen: drie op drie in Ronde van Denemarken

18:05
Voormalig renner en dopingzondaar in hechtenis voor zedenfeiten met eigen dochter Naast de fiets

Voormalig renner en dopingzondaar in hechtenis voor zedenfeiten met eigen dochter

16:30
Mikel Landa doet opvallende bekentenis bij Soudal Quick-Step

Mikel Landa doet opvallende bekentenis bij Soudal Quick-Step

15:30
Met de goedkeuring van Van der Poel: nieuwe wielen meer dan ooit afgestemd op wensen van renners

Met de goedkeuring van Van der Poel: nieuwe wielen meer dan ooit afgestemd op wensen van renners

31/07
Ex-dopingzondaar woedend op Gianetti en insinueert dopinggebruik bij UAE: "Door kanker aangetast gezicht"

Ex-dopingzondaar woedend op Gianetti en insinueert dopinggebruik bij UAE: "Door kanker aangetast gezicht"

31/07
1
📷 Lotto-Intermarché verrast met gigantisch contractnieuws

📷 Lotto-Intermarché verrast met gigantisch contractnieuws

31/07
Anna Eikendal, vriendin van Thibau Nys, krijgt grote complimenten: "Ze is gewoon geweldig" Naast de fiets

Anna Eikendal, vriendin van Thibau Nys, krijgt grote complimenten: "Ze is gewoon geweldig"

31/07
"Fotofinish-zege meer dan terechte beloning: Van Aert geeft masterclass van jewelste" Analyse

"Fotofinish-zege meer dan terechte beloning: Van Aert geeft masterclass van jewelste"

31/07
Negen dagen kletterend geweld: onze sterren voor de Tour de France Femmes Analyse

Negen dagen kletterend geweld: onze sterren voor de Tour de France Femmes

31/07
Door Wuyts bekritiseerde ex-ploegleider kijkt ernaar met open mond, maar mist ook iets aan stunt Van der Poel

Door Wuyts bekritiseerde ex-ploegleider kijkt ernaar met open mond, maar mist ook iets aan stunt Van der Poel

31/07
🎥 Stressniveau Pogacar de hoogte in gejaagd door ... droom over Van der Poel

🎥 Stressniveau Pogacar de hoogte in gejaagd door ... droom over Van der Poel

31/07
Van Aert kon het ook thuis meemaken: ook fotofinish in Herentals, met Philipsen en Merlier in de hoofdrol

Van Aert kon het ook thuis meemaken: ook fotofinish in Herentals, met Philipsen en Merlier in de hoofdrol

31/07
Van Aert wijst na rollercoaster met fotofinish naar opmerkelijke reactie van renner Alpecin-Premier Tech

Van Aert wijst na rollercoaster met fotofinish naar opmerkelijke reactie van renner Alpecin-Premier Tech

31/07
Team trekt met Lotte Kopecky naar de Tour de France en voorspelt chaos

Team trekt met Lotte Kopecky naar de Tour de France en voorspelt chaos

30/07
Bizarre taferelen na finishfoto met Wout van Aert in hoofdrol

Bizarre taferelen na finishfoto met Wout van Aert in hoofdrol

30/07
KOERS LIVE 30/07: Vingegaard duikt op en heeft boodschap over Wout van Aert

KOERS LIVE 30/07: Vingegaard duikt op en heeft boodschap over Wout van Aert

30/07
Renner uit top-10 Tour de France trekt naar ... Lidl-Trek

Renner uit top-10 Tour de France trekt naar ... Lidl-Trek

30/07
Gaat het gebeuren? Organisatie Vuelta komt met stevige flirt

Gaat het gebeuren? Organisatie Vuelta komt met stevige flirt

30/07
24-jarig toptalent met verleden bij Visma - Lease a Bike levert contract in en stopt per direct met koersen

24-jarig toptalent met verleden bij Visma - Lease a Bike levert contract in en stopt per direct met koersen

30/07
Hoe Thibau Nys ook ... tennisser had kunnen zijn

Hoe Thibau Nys ook ... tennisser had kunnen zijn

30/07
Uitstekend nieuws over Urska Zigart

Uitstekend nieuws over Urska Zigart

30/07
Hiermee maakt Mathieu Van der Poel keer op keer het verschil: "Zijn grote kwaliteit"

Hiermee maakt Mathieu Van der Poel keer op keer het verschil: "Zijn grote kwaliteit"

30/07
Keiharde kritiek op slotetappe TDF: "Waarom moeten we nu elk jaar over Montmartre heen?"

Keiharde kritiek op slotetappe TDF: "Waarom moeten we nu elk jaar over Montmartre heen?"

30/07
Tim Merlier haalt mooie herinnering op aan Van Aert: "Hij wilde mij echt helpen"

Tim Merlier haalt mooie herinnering op aan Van Aert: "Hij wilde mij echt helpen"

30/07

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Tadej Pogacar Thibau Nys Jarno Widar Tim Merlier Jonas Vingegaard Rasmussen Lotte Kopecky Sandrine Tas Mikel Landa Meana Philippe Gilbert Pauline Ferrand-Prévot Primoz Roglic Erwan Mentheour Urska Zigart Demi Vollering Serge Pauwels Roxane Knetemann Rune Herregodts

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Ex-dopingzondaar woedend op Gianetti en insinueert dopinggebruik bij UAE: "Door kanker aangetast gezicht" devriendt.cordy@gmail.com devriendt.cordy@gmail.com over Moeder Evenepoel én Fabian Cancellara breken lans voor respect: "Neen zeggen mag" Hankie Hankie over Bruyneel furieus: "Bijna schending van de mensenrechten" Hankie Hankie over Jan Bakelants is duidelijk na Tour-triomf van Evenepoel: "Dat zal hij zelf ook toegeven" Hankie Hankie over TDF LIVE: Quinn Simons komt als eerste boven op Col de la Croisette Hankie Hankie over José De Cauwer waarschuwt Remco Evenepoel: "Dat zal ooit eens níét lukken" Hankie Hankie over Jonas Vingegaard doet schokkende bekentenis: "Ik hield het niet langer vol" Hankie Hankie over Tim Wellens krijgt stevige veeg uit de pan: "Een of andere klojo" Hankie Hankie over UAE en Pogacar zorgen voor groot onbegrip in peloton: "Dan weet je dat het om zeep is" Frank Houter Frank Houter over Mathieu 'aan het strand' doet diepere discussie losbarsten: "Ik vind het heel enerverend" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved