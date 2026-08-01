Na breuk met Kopecky en SD Worx is Vollering gevaarlijker dan ooit dankzij... een Belgische

Demi Vollering begint zaterdag als topfavoriete aan de Tour de France Femmes. Volgens performancecoach Lieselot Decroix is de Nederlandse een pak sterker dan een jaar geleden. De belangrijkste reden? Ze heeft afgerekend met de moeilijke overgang na haar vertrek bij SD Worx.

Moeilijke overgang na vertrek bij SD Worx

Toen Demi Vollering begin 2025 de overstap maakte van SD Worx-Protime, de ploeg van onder meer Lotte Kopecky, naar FDJ-Suez, moest ze zich aanpassen aan een compleet nieuwe werkwijze. Dat kostte tijd en leverde volgens haar entourage ook kostbare lessen op.

“Demi is een stuk sterker dan vorig jaar”, klinkt het in de Krant van West-Vlaanderen. Volgens de West-Vlaamse ex-renster had Vollering tijd nodig om zich aan te passen aan de nieuwe structuur binnen de Franse ploeg.

Decroix legt uit dat de Nederlandse leergeld heeft betaald doordat ze vanuit een ploeg kwam waar op een andere manier werd samengewerkt. Die aanpassingsperiode lijkt inmiddels volledig achter de rug.

Meer rust zorgt voor betere prestaties

Niet alleen de samenwerking veranderde, ook de wedstrijdplanning werd grondig aangepast. FDJ-Suez koos er bewust voor om Vollering minder te laten koersen en meer ruimte te creëren voor herstel.

Decroix legt uit dat de ploeg onder meer besliste om de Vuelta Femenina uit haar programma te schrappen. Daardoor kon Vollering zowel fysiek als mentaal beter herstellen en pieken richting de grootste doelen van het seizoen.





Die aanpak lijkt zijn vruchten af te werpen. Vollering won dit seizoen al de Ronde van Vlaanderen, de Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik en de Giro d'Italia Women. Ze arriveert daardoor met bijzonder veel vertrouwen aan de start van de Tour.

Team volledig in dienst van kopvrouw

Volgens Decroix schuilt een belangrijk verschil ook in de manier waarop FDJ-Suez als ploeg samenwerkt. Iedereen kent zijn rol en rijdt volledig in dienst van de kopvrouw.

“Iedereen rijdt zijn kas leeg voor Demi, zoals in de Ronde van Vlaanderen”, klinkt het. Achter dat succes schuilt volgens haar maanden van voorbereiding, overleg en een duidelijk uitgestippeld plan waarin alle rensters zich kunnen vinden.

Die collectieve aanpak moet Vollering ook tijdens de Tour helpen om op de beslissende momenten optimaal ondersteund te worden.

Zware Tour lijkt in haar voordeel

Het parcours van de Tour de France Femmes speelt volgens Decroix eveneens in de kaart van Vollering. De koninginnenrit naar de Mont Ventoux, de individuele tijdrit en meerdere zware heuvelritten bieden voldoende kansen om verschillen te maken.

Toch waarschuwt de Belgische coach voor stevige concurrentie. Pauline Ferrand-Prévot blijft volgens haar een gevaarlijke rivale, terwijl ook Marlen Reusser en Anna van der Breggen niet onderschat mogen worden. Daarnaast ziet ze ook Paula Blasi als een renster om rekening mee te houden.

Alles samen maakt dat Decroix met vertrouwen vooruitkijkt. Waar Vollering vorig seizoen nog moest wennen aan haar nieuwe omgeving, lijkt ze nu op alle vlakken klaar om opnieuw de gele trui te veroveren.