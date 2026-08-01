Nederlandse ploeg kiest verrassend voor Belg na bijzondere selectieprocedure

Warre Van Den Meerssche heeft een bijzondere beloning gekregen voor zijn sterke seizoen. De 22-jarige West-Vlaming kwam als winnaar uit een opvallende selectiecampagne van de Nederlandse continentale ploeg Beat en mag zich vanaf 1 augustus bewijzen als stagiair.

Opvallende selectieprocedure levert droomkans op

Waar de meeste wielrenners via prestaties of contacten een stagecontract versieren, bewandelde Warre Van Den Meerssche een heel ander pad. De Nederlandse continentale ploeg Beat lanceerde een open campagne waarbij iedereen zich kon aanmelden.

Na een eerste selectie werden vijf renners uitgenodigd in Nederland om zich niet alleen sportief, maar ook persoonlijk te presenteren. Uiteindelijk trok de Tieltenaar aan het langste eind. Vanaf 1 augustus maakt hij officieel deel uit van de ploeg als stagiair.

Sterk seizoen ondanks tegenslagen

Die kans komt niet uit de lucht vallen. Van Den Meerssche kende een uitstekend seizoen, al begon dat met een flinke tegenvaller. In februari kampte hij met knieproblemen, waardoor hij lange tijd niet optimaal kon trainen.

Toch sloeg hij meteen toe zodra hij opnieuw fit was. Hij won de wedstrijd in Florennes en pakte ook een ritzege in de Arden Challenge in Hotton. Daarnaast reed hij zich in de kijker met ereplaatsen in onder meer Parijs-Roubaix en Luik-Bastenaken-Luik voor beloften.

Ook een sleutelbeenbreuk hield hem niet definitief van zijn pad. Na zijn terugkeer werd hij vijftiende tussen de profs in Kemmel en elfde op het Belgisch kampioenschap voor beloften in Huldenberg. Dat bevestigde dat zijn vorm opnieuw in stijgende lijn zit.





Eerste kennismaking met het profniveau

Bij Beat wacht Van Den Meerssche nu een eerste kennismaking met een professionele omgeving. In augustus staat alvast een trainingsstage op het programma, waarna duidelijk zal worden welke wedstrijden hij nog zal rijden.

De student sportmanagement aan de Universiteit Gent kijkt reikhalzend uit naar die volgende stap. “Ik ben blij dat ik eens van het grotere werk zal proeven”, zegt hij aan de Krant van West-Vlaanderen.

Droomt van langer verblijf

De stage is voor Van Den Meerssche hopelijk slechts het begin van een langer avontuur. Zijn ambitie is duidelijk: ook na dit seizoen wil hij deel blijven uitmaken van de Nederlandse formatie.

Daar twijfelt hij niet lang over. "Ik hoop in 2027 bij Beat te kunnen blijven. Deze ploeg spreekt mij enorm aan." Met zijn sterke prestaties en een geslaagde stage kan de West-Vlaming de komende maanden alvast een belangrijke stap zetten richting een vaste plaats in het profpeloton.