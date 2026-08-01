Lefevere spreekt klare taal over uithaal van Evenepoel naar perschef

Patrick Lefevere neemt het op voor Remco Evenepoel na diens uithaal richting de perschef van Red Bull-BORA-hansgrohe tijdens de Tour de France. Volgens de voormalige ploegbaas wordt het incident veel te zwaar opgeblazen.

Ophef na emotioneel Tourmoment

Tijdens de voorlaatste etappe van de Tour de France liet Remco Evenepoel opnieuw zien dat hij stappen heeft gezet als ronderenner. De Belg reed naar een knappe tweede plaats achter Richard Carapaz en wist onderweg onder meer Isaac Del Toro en Tadej Pogacar achter zich te laten.

Toch ging het na afloop niet alleen over zijn sportieve prestatie. Evenepoel reageerde zichtbaar geërgerd op een opmerking van de perschef van zijn ploeg dat hij een mooie knappe tweede plaats beet had. Evenepoel was echter enorm ontgoocheld dat hij de etappe niet gewonnen had. Het korte incident werd breed besproken, maar Patrick Lefevere ziet daar weinig reden toe.

Lefevere begrijpt de reactie

In een gesprek met Het Nieuwsblad neemt de voormalige CEO van Soudal Quick-Step zijn ex-renner nadrukkelijk in bescherming. “Zijn voetballersbenen zijn al wat meer klimmersbenen geworden. En zijn voetbalmaniertjes zijn er ook al wat uitgegaan.” Daarmee schetst Lefevere hoe Evenepoel volgens hem zowel fysiek als mentaal gegroeid is.

Over het bewuste incident is hij duidelijk. “Sommigen vinden het typisch Remco, maar ik heb daar geen problemen mee. Mensen maken er al snel iets van, maar zijn reactie is menselijk.” Volgens Lefevere mag de context niet vergeten worden. Na een zware bergrit, met de emoties nog volop aanwezig, kan een renner nu eenmaal feller reageren.

Emoties horen bij een winnaar

Lefevere benadrukt dat de woordenwisseling niets zegt over het karakter van Evenepoel. Integendeel, hij ziet de gedrevenheid van de olympisch kampioen juist als een kwaliteit.



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“Hij wilde winnen, die man zei iets stom en als je daar dan staat uit te hijgen met hartslag 180, reageer je al eens. Eerlijk: met mijn karakter had ik hetzelfde gedaan.” Volgens Lefevere bewijst dat vooral hoe groot de winnaarsmentaliteit van Evenepoel is.

Karakter als grote troef

Dat Evenepoel af en toe emotioneel reageert, hoeft volgens Lefevere geen probleem te zijn. Sterker nog, hij ziet er een belangrijk onderdeel van zijn persoonlijkheid in.

“Het is ook typisch Remco dat het snel vergeven en vergeten is. Vooraleer iets bij Remco blijft hangen, moet het al redelijk erg zijn. Zijn karakter, dat hij af en toe eens uitvliegt, is net één van zijn sterke punten.” Daarmee sluit Lefevere de discussie af en maakt hij duidelijk dat hij liever kijkt naar de mens en de kampioen achter het incident dan naar een kort emotioneel moment.