14 topkoersen in één maand: augustus wordt een groot wielerfeest

Na de Tour de France schakelt het wielerseizoen geen versnelling terug. Augustus staat bol van de WorldTour-koersen, voorbereidingswedstrijden voor de Vuelta en de start van de laatste grote ronde van het jaar. Dit is de kalender om in het oog te houden.

WorldTour opent met spektakel

De wielermaand begint op 1 augustus meteen met de Clásica San Sebastián, traditioneel een afspraak voor klimmers en punchers. Een dag later volgt met het Circuito de Getxo nog een Baskische eendagswedstrijd die vaak een sterk deelnemersveld aantrekt.

Daarna verschuift de aandacht naar de Ronde van Polen (3-9 augustus), een vaste waarde op de WorldTour-kalender. Tegelijkertijd wordt ook de Ronde van Burgos (5-9 augustus) verreden, een belangrijke voorbereidingskoers richting de Vuelta a España. Op de deelnemerslijst staan doorgaans heel wat toppers die later ook in de Spaanse grote ronde aan de start verschijnen.

Volle kalender richting de Vuelta

Half augustus blijft het programma goed gevuld. Van 13 tot en met 16 augustus worden zowel de Arctic Race of Norway als de Ronde van Tsjechië georganiseerd. Op 16 augustus volgen vervolgens twee eendagswedstrijden: de ADAC Cyclassics in Hamburg, onderdeel van de WorldTour, en de Franse klassieker La Polynormande.

Vanaf 19 augustus lopen opnieuw twee rittenkoersen naast elkaar. De Renewi Tour brengt het WorldTour-peloton naar België en Nederland, terwijl ook de Ronde van Duitsland dan van start gaat.

Vuelta vormt absolute hoogtepunt

De Vuelta loopt dit jaar van 22 augustus tot en met 13 september en belooft opnieuw een strijd tussen de beste klassementsrenners ter wereld te worden. Ook na de start van de Vuelta blijft augustus boeiend.



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Op 26 augustus staat de Muur Classic op het programma, terwijl de maand op 30 augustus wordt afgesloten met twee opvallende eendagskoersen: de WorldTour-wedstrijd Bretagne Classic en de Philadelphia Cycling Classic in de Verenigde Staten.

Voor elk type renner wat wils

Augustus biedt een bijzonder gevarieerd programma. Van zware bergetappes in de Vuelta en de Ronde van Burgos tot sprintkansen in de Renewi Tour en klassiekers als Hamburg, San Sebastián en Bretagne Classic.

Voor wielerliefhebbers betekent dat bijna elke week topkoersen, terwijl voor de renners augustus vaak bepalend is voor het verdere verloop van hun seizoen.