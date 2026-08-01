Drama in Spanje: rittenkoers geschrapt door bosbranden

De Vuelta a Ávila gaat dit jaar niet door. De Spaanse rittenkoers, die van 7 tot en met 9 augustus op de kalender stond, is afgelast door de zware bosbranden in de provincie Ávila. Daardoor moeten ook verschillende ploegen hun planning aanpassen.

Vuelta a Ávila zou van 7 tot 9 augustus plaatsvinden

Slecht nieuws uit Spanje. De organisatoren van de Vuelta a Ávila hebben beslist om de driedaagse rittenkoers, die normaal van vrijdag 7 tot en met zondag 9 augustus zou worden verreden, te annuleren. De aanleiding is de zware natuurbrand die sinds 22 juli grote delen van de provincie Ávila teistert.

De organisatie laat via een communiqué, geciteerd door de Spaanse sportkrant AS, weten dat de beslissing is genomen door de enorme milieu-, economische, sociale en emotionele schade die de brand heeft veroorzaakt.

Veiligheid primeert

Volgens de organisatoren was het onmogelijk om de wedstrijd veilig te laten doorgaan. Vooral de tweede etappe tussen Arenas de San Pedro en Sotillo de la Adrada en de derde rit met start in El Barraco zouden door verschillende zwaar getroffen gemeenten trekken.

Bovendien zijn de hulpdiensten nog altijd volop bezig met het bestrijden van de brand en de beveiliging van de getroffen regio. Onder die omstandigheden vonden zowel de organisatie als de provincie Ávila het onverantwoord om de koers te laten doorgaan.

Ook Belgische ploegen getroffen

De afgelasting heeft ook gevolgen voor verschillende buitenlandse ploegen. Op de voorlopige deelnemerslijst stonden normaal enkele Belgische continentale formaties en ontwikkelingsploegen, die de Vuelta a Ávila traditioneel gebruiken als voorbereiding op het slot van het seizoen.





Door de snelle annulering werd echter geen definitieve officiële startlijst meer vrijgegeven. Daardoor is niet met zekerheid vast te stellen welke Belgische renners uiteindelijk effectief aan de start zouden zijn verschenen.

Voor heel wat jonge renners betekent het verdwijnen van de wedstrijd een gemiste kans om zich in Spanje te tonen op internationaal niveau.

Hoop op een terugkeer in 2027

Naast de sportieve gevolgen benadrukt de organisatie vooral haar solidariteit met de getroffen inwoners van de provincie Ávila. Ze spreekt haar steun uit aan alle slachtoffers en bedankt de brandweerlieden en hulpdiensten die al dagen tegen het vuur vechten.

De hoop is dat de Vuelta a Ávila volgend jaar opnieuw op de kalender kan worden gezet, zodra de regio voldoende hersteld is van de verwoestende bosbranden.