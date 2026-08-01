Belgisch kampioen Rune Herregodts verrast iedereen met boodschap over zijn toekomst

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
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Belgisch kampioen Rune Herregodts verrast iedereen met boodschap over zijn toekomst
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Rune Herregodts geniet volop van zijn Belgische kampioenentrui, maar kijkt tegelijk al vooruit naar de volgende stap in zijn carrière. De renner van UAE Team Emirates XRG bevestigt dat zijn vertrek bij de ploeg dichterbij komt, al wil hij eerst nog het maximale uit zijn huidige avontuur halen.

Belgische titel veranderde alles

Sinds Rune Herregodts verrassend de Belgische driekleur veroverde, is zijn leven als profrenner flink veranderd. De 28-jarige renner merkt dat supporters hem vaker herkennen en dat de nationale kampioenentrui veel extra aandacht met zich meebrengt. Zijn sterke seizoen leverde hem bovendien een nog prominentere rol op binnen UAE Team Emirates XRG.

In een gesprek met DirectVelo blikte Herregodts terug op de voorbije maanden. Volgens de Belg waren het heel mooie jaren bij UAE, maar tegelijk liet hij verstaan dat zijn toekomst elders ligt. Daarmee bevestigt hij dat zijn huidige periode bij de Emirati-formatie stilaan richting het einde gaat.

Vertrek ligt vast

Hoewel Herregodts zich nog volledig inzet voor zijn huidige ploeg, maakte hij duidelijk dat hij na dit avontuur een nieuwe uitdaging wil aangaan. "Ik heb prachtige jaren gehad bij UAE, maar mijn vertrek is gepland", klinkt het bij DirectVelo. De Belg gaf daarbij aan dat hij voorlopig geen verdere details wil prijsgeven over zijn volgende bestemming.

Die boodschap voedt uiteraard de speculaties. Herregodts geldt als een sterke rouleur en waardevolle knecht, maar bewees de voorbije seizoenen ook dat hij zelf resultaten kan rijden. Zijn Belgische titel heeft zijn marktwaarde alleen maar verhoogd.

Focus blijft volledig op het huidige seizoen

Ondanks de gesprekken over zijn toekomst wil Herregodts niets laten afleiden van zijn sportieve doelstellingen. "Ik wil eerst mijn periode bij UAE zo goed mogelijk afsluiten", benadrukte hij. Daarmee onderstreept hij dat zijn loyaliteit voorlopig volledig bij zijn huidige werkgever ligt.

Voor UAE Team Emirates XRG betekent een eventueel vertrek opnieuw het afscheid van een belangrijke pion in de breedte van de selectie. De ploeg beschikt over heel wat sterren, maar renners zoals Herregodts spelen een cruciale rol in het ondersteunen van kopmannen tijdens de grootste wedstrijden.

Belangrijke maanden in aantocht

Wanneer Herregodts zijn nieuwe ploeg officieel bekendmaakt, is voorlopig nog niet duidelijk. De verwachting is dat daar de komende maanden meer duidelijkheid over komt, zodra de transfermarkt echt op gang komt.

Tot die tijd blijft de Belg vooral genieten van zijn nationale kampioenentrui. Die leverde hem niet alleen extra erkenning op, maar zorgde er ook voor dat hij zich nadrukkelijk in de kijker reed van andere WorldTour-ploegen. Zijn toekomst lijkt dan ook verzekerd, ook al wil hij zijn huidige hoofdstuk eerst op een mooie manier afsluiten.

Toekomst

Waar Herregodts volgend seizoen aan de slag gaat, blijft voorlopig een open vraag. Verschillende internationale wielermedia linken de Belgische kampioen aan Lotto–Intermarché, Alpecin–Premier Tech en Cofidis, al is er nog geen officiële bevestiging. Zelf houdt de Belg de lippen voorlopig stijf op elkaar.

Wel liet hij verstaan dat hij hoopt op een ploeg waar hij vaker voor eigen kansen kan rijden. Bij UAE Team Emirates XRG stond hij geregeld in dienst van de absolute kopmannen, waardoor zijn persoonlijke ambities soms op de achtergrond verdwenen. De komende maanden zal moeten blijken welke ploeg hem dat perspectief kan bieden.

Vanaf 1 augustus mogen ploegen hun nieuwe renners officieel bekendmaken, maar het valt af te wachten of we eerstdaags al te weten zullen komen waar Herregodts vanaf volgend seizoen aan de slag gaat.

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