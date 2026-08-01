🎥 Van Aert ontsnapt op het nippertje aan horrorcrash, al had hij in het verleden al vaak minder geluk

Wout van Aert boekte in Denemarken zijn derde ritzege op rij, maar achter die indrukwekkende overwinning schuilde een dag vol pijn, tactiek en chaos. Na afloop vertelde de Belg hoe hij een zware val van een ploegmaat maar net wist te ontwijken.

Derde overwinning op rij

Met een brede glimlach verscheen Wout van Aert na afloop aan de microfoon. De Belgische kopman schreef de koninginnenrit op zijn naam en maakte zo een hattrick van ritzeges compleet. “Drie overwinningen op een rij... Dat is me nog nooit gelukt, hé. Mooi!”, vertelde hij na de finish aan Sporza.

Toch verliep de rit allesbehalve volgens het ideale scenario. Van Aert gaf toe dat hij zich verrassend genoeg niet op zijn best voelde. “De benen deden ontzettend veel pijn. Het is misschien wat vreemd om nu te zeggen na de finish, maar ik voelde me eigenlijk niet zo goed.” Daarom werd vooraf afgesproken dat ploegmaat Christophe Laporte zijn kans mocht gaan.

Slimme tactiek in de finale

Ondanks zijn mindere gevoel trok Van Aert in de finale toch het tempo op kop van de uitgedunde groep stevig de hoogte in. Dat bleek echter deel uit te maken van een uitgekiend plan.

“Het was eigenlijk ook een beetje bluf, om de anderen de moed te ontnemen om aan te vallen.” Volgens Van Aert werkte die aanpak perfect, waardoor hij en Laporte de wedstrijd onder controle hielden. Toen Laporte uiteindelijk werd teruggepakt en alleen Martin Kubis nog kon volgen op de slotklim, besloot Van Aert alsnog zelf voor de overwinning te gaan.

Schrik na zware val van ploegmaat

Onderweg kende de Belg ook een bijzonder angstig moment. Jongeling Ashlin Barry schoof onderuit op een gladde rotonde, net voor de wielen van Van Aert.



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“Hij was nochtans supersterk aan het rijden. Hij had eigenlijk net de koers doen ontploffen. Maar hij ging misschien iets te enthousiast in die bocht.” Van Aert koos ervoor om via het voetpad uit te wijken om een zware valpartij te vermijden. De beelden kan je hieronder bekijken.

Lekke band en improviseren

Die uitwijkmanoeuvre had wel gevolgen. “Ik wilde zelf geen risico's nemen om hem nog te omzeilen, dus besloot ik op het borduurtje te springen. Alleen lukte dat niet zo goed met één voet in mijn klikpedaal. Het gevolg: ik stond meteen lek.”

Van Aert kreeg vervolgens de fiets van ploegmaat Menno Huising om zijn weg te vervolgen. Hoewel die noodoplossing verre van ideaal was, wist hij alsnog terug te keren en de rit af te werken met een indrukwekkende overwinning. Daarmee bewees de Belg opnieuw dat hij zelfs op een slechte dag én na een flinke portie pech het verschil kan maken.

Van Aert en valpartijen

De zwaarste val uit de carrière van Wout van Aert blijft zonder twijfel die in de individuele tijdrit van de Tour de France 2019. Hij knalde toen met hoge snelheid tegen een metalen afzetting nadat hij een bocht verkeerd inschatte. Hij liep een diepe wonde aan het rechterbeen op en moest meteen geopereerd worden. Het ongeval betekende het einde van zijn eerste Tour de France en hield hem maanden uit competitie. Toch keerde Van Aert sterker terug en groeide hij de jaren nadien uit tot één van de meest veelzijdige renners van het peloton.

Ook later bleef pech Van Aert geregeld achtervolgen. In de Vuelta a España van 2024 kwam hij zwaar ten val tijdens een afdaling, waarbij hij onder meer een knieblessure opliep. De val maakte abrupt een einde aan zijn jacht op ritzeges en het puntenklassement.

Eerder, in Dwars door Vlaanderen 2024, sloeg het noodlot eveneens toe. Na een valpartij brak Van Aert zijn sleutelbeen en meerdere ribben, waardoor hij zowel de Ronde van Vlaanderen als Parijs-Roubaix moest missen. Twee van zijn absolute hoofddoelen verdwenen zo in één klap van zijn kalender, een zware mentale en sportieve klap voor de Belgische topper.