🎥 Van Aert ontsnapt op het nippertje aan horrorcrash, al had hij in het verleden al vaak minder geluk

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
| Reageer
🎥 Van Aert ontsnapt op het nippertje aan horrorcrash, al had hij in het verleden al vaak minder geluk
Foto: © photonews
Volg Wielerkrant nu ook via Google!

Wout van Aert boekte in Denemarken zijn derde ritzege op rij, maar achter die indrukwekkende overwinning schuilde een dag vol pijn, tactiek en chaos. Na afloop vertelde de Belg hoe hij een zware val van een ploegmaat maar net wist te ontwijken.

Derde overwinning op rij

Met een brede glimlach verscheen Wout van Aert na afloop aan de microfoon. De Belgische kopman schreef de koninginnenrit op zijn naam en maakte zo een hattrick van ritzeges compleet. “Drie overwinningen op een rij... Dat is me nog nooit gelukt, hé. Mooi!”, vertelde hij na de finish aan Sporza.

Toch verliep de rit allesbehalve volgens het ideale scenario. Van Aert gaf toe dat hij zich verrassend genoeg niet op zijn best voelde. “De benen deden ontzettend veel pijn. Het is misschien wat vreemd om nu te zeggen na de finish, maar ik voelde me eigenlijk niet zo goed.” Daarom werd vooraf afgesproken dat ploegmaat Christophe Laporte zijn kans mocht gaan.

Slimme tactiek in de finale

Ondanks zijn mindere gevoel trok Van Aert in de finale toch het tempo op kop van de uitgedunde groep stevig de hoogte in. Dat bleek echter deel uit te maken van een uitgekiend plan.

“Het was eigenlijk ook een beetje bluf, om de anderen de moed te ontnemen om aan te vallen.” Volgens Van Aert werkte die aanpak perfect, waardoor hij en Laporte de wedstrijd onder controle hielden. Toen Laporte uiteindelijk werd teruggepakt en alleen Martin Kubis nog kon volgen op de slotklim, besloot Van Aert alsnog zelf voor de overwinning te gaan.

Schrik na zware val van ploegmaat

Onderweg kende de Belg ook een bijzonder angstig moment. Jongeling Ashlin Barry schoof onderuit op een gladde rotonde, net voor de wielen van Van Aert.

Lees ook... Koers LIVE: Belg van Visma-Lease a Bike mee voorop

“Hij was nochtans supersterk aan het rijden. Hij had eigenlijk net de koers doen ontploffen. Maar hij ging misschien iets te enthousiast in die bocht.” Van Aert koos ervoor om via het voetpad uit te wijken om een zware valpartij te vermijden. De beelden kan je hieronder bekijken.

Lekke band en improviseren

Die uitwijkmanoeuvre had wel gevolgen. “Ik wilde zelf geen risico's nemen om hem nog te omzeilen, dus besloot ik op het borduurtje te springen. Alleen lukte dat niet zo goed met één voet in mijn klikpedaal. Het gevolg: ik stond meteen lek.”

Van Aert kreeg vervolgens de fiets van ploegmaat Menno Huising om zijn weg te vervolgen. Hoewel die noodoplossing verre van ideaal was, wist hij alsnog terug te keren en de rit af te werken met een indrukwekkende overwinning. Daarmee bewees de Belg opnieuw dat hij zelfs op een slechte dag én na een flinke portie pech het verschil kan maken.

Van Aert en valpartijen

De zwaarste val uit de carrière van Wout van Aert blijft zonder twijfel die in de individuele tijdrit van de Tour de France 2019. Hij knalde toen met hoge snelheid tegen een metalen afzetting nadat hij een bocht verkeerd inschatte. Hij liep een diepe wonde aan het rechterbeen op en moest meteen geopereerd worden. Het ongeval betekende het einde van zijn eerste Tour de France en hield hem maanden uit competitie. Toch keerde Van Aert sterker terug en groeide hij de jaren nadien uit tot één van de meest veelzijdige renners van het peloton.

Ook later bleef pech Van Aert geregeld achtervolgen. In de Vuelta a España van 2024 kwam hij zwaar ten val tijdens een afdaling, waarbij hij onder meer een knieblessure opliep. De val maakte abrupt een einde aan zijn jacht op ritzeges en het puntenklassement.

Eerder, in Dwars door Vlaanderen 2024, sloeg het noodlot eveneens toe. Na een valpartij brak Van Aert zijn sleutelbeen en meerdere ribben, waardoor hij zowel de Ronde van Vlaanderen als Parijs-Roubaix moest missen. Twee van zijn absolute hoofddoelen verdwenen zo in één klap van zijn kalender, een zware mentale en sportieve klap voor de Belgische topper.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Wout Van Aert

Meer nieuws

Koers LIVE: Belg van Visma-Lease a Bike mee voorop

Koers LIVE: Belg van Visma-Lease a Bike mee voorop

14:30
UPDATE CONTRACTEN: Aanwinsten voor Alpecin-Premier Tech, Landa weg bij Soudal Quick-Step

UPDATE CONTRACTEN: Aanwinsten voor Alpecin-Premier Tech, Landa weg bij Soudal Quick-Step

14:14
Nederlandse ploeg kiest verrassend voor Belg na bijzondere selectieprocedure

Nederlandse ploeg kiest verrassend voor Belg na bijzondere selectieprocedure

13:00
Lefevere spreekt klare taal over uithaal van Evenepoel naar perschef

Lefevere spreekt klare taal over uithaal van Evenepoel naar perschef

12:00
Drama in Spanje: rittenkoers geschrapt door bosbranden

Drama in Spanje: rittenkoers geschrapt door bosbranden

11:00
Belgisch kampioen Rune Herregodts verrast iedereen met boodschap over zijn toekomst

Belgisch kampioen Rune Herregodts verrast iedereen met boodschap over zijn toekomst

10:00
Na breuk met Kopecky en SD Worx is Vollering gevaarlijker dan ooit dankzij... een Belgische

Na breuk met Kopecky en SD Worx is Vollering gevaarlijker dan ooit dankzij... een Belgische

09:00
Wout van Aert is niet te stoppen: drie op drie in Ronde van Denemarken

Wout van Aert is niet te stoppen: drie op drie in Ronde van Denemarken

18:05
Duidelijkheid waarom Roglic niet in selectie voor Clasica San Sebastian zit

Duidelijkheid waarom Roglic niet in selectie voor Clasica San Sebastian zit

08:00
Domper van jewelste: Thibau Nys moet afhaken voor Clasica San Sebastián

Domper van jewelste: Thibau Nys moet afhaken voor Clasica San Sebastián

07:00
14 topkoersen in één maand: augustus wordt een groot wielerfeest

14 topkoersen in één maand: augustus wordt een groot wielerfeest

19:30
"Fotofinish-zege meer dan terechte beloning: Van Aert geeft masterclass van jewelste" Analyse

"Fotofinish-zege meer dan terechte beloning: Van Aert geeft masterclass van jewelste"

31/07
Jonas Vingegaard geeft toe: relatie met Tadej Pogacar is helemaal gedraaid

Jonas Vingegaard geeft toe: relatie met Tadej Pogacar is helemaal gedraaid

18:30
Belgisch renster krijgt heel opmerkelijke vraag vlak voor de start van de Tour

Belgisch renster krijgt heel opmerkelijke vraag vlak voor de start van de Tour

17:30
Voormalig renner en dopingzondaar in hechtenis voor zedenfeiten met eigen dochter Naast de fiets

Voormalig renner en dopingzondaar in hechtenis voor zedenfeiten met eigen dochter

16:30
Van Aert wijst na rollercoaster met fotofinish naar opmerkelijke reactie van renner Alpecin-Premier Tech

Van Aert wijst na rollercoaster met fotofinish naar opmerkelijke reactie van renner Alpecin-Premier Tech

31/07
Mikel Landa doet opvallende bekentenis bij Soudal Quick-Step

Mikel Landa doet opvallende bekentenis bij Soudal Quick-Step

15:30
Met de goedkeuring van Van der Poel: nieuwe wielen meer dan ooit afgestemd op wensen van renners

Met de goedkeuring van Van der Poel: nieuwe wielen meer dan ooit afgestemd op wensen van renners

31/07
Ex-dopingzondaar woedend op Gianetti en insinueert dopinggebruik bij UAE: "Door kanker aangetast gezicht"

Ex-dopingzondaar woedend op Gianetti en insinueert dopinggebruik bij UAE: "Door kanker aangetast gezicht"

31/07
1
📷 Lotto-Intermarché verrast met gigantisch contractnieuws

📷 Lotto-Intermarché verrast met gigantisch contractnieuws

31/07
Anna Eikendal, vriendin van Thibau Nys, krijgt grote complimenten: "Ze is gewoon geweldig" Naast de fiets

Anna Eikendal, vriendin van Thibau Nys, krijgt grote complimenten: "Ze is gewoon geweldig"

31/07
Bizarre taferelen na finishfoto met Wout van Aert in hoofdrol

Bizarre taferelen na finishfoto met Wout van Aert in hoofdrol

30/07
Door Wuyts bekritiseerde ex-ploegleider kijkt ernaar met open mond, maar mist ook iets aan stunt Van der Poel

Door Wuyts bekritiseerde ex-ploegleider kijkt ernaar met open mond, maar mist ook iets aan stunt Van der Poel

31/07
🎥 Stressniveau Pogacar de hoogte in gejaagd door ... droom over Van der Poel

🎥 Stressniveau Pogacar de hoogte in gejaagd door ... droom over Van der Poel

31/07
Van Aert kon het ook thuis meemaken: ook fotofinish in Herentals, met Philipsen en Merlier in de hoofdrol

Van Aert kon het ook thuis meemaken: ook fotofinish in Herentals, met Philipsen en Merlier in de hoofdrol

31/07
Negen dagen kletterend geweld: onze sterren voor de Tour de France Femmes Analyse

Negen dagen kletterend geweld: onze sterren voor de Tour de France Femmes

31/07
KOERS LIVE 30/07: Vingegaard duikt op en heeft boodschap over Wout van Aert

KOERS LIVE 30/07: Vingegaard duikt op en heeft boodschap over Wout van Aert

30/07
Wout van Aert is tevreden over één bepaald iets na zege in Denemarken: "Daarmee zit het goed"

Wout van Aert is tevreden over één bepaald iets na zege in Denemarken: "Daarmee zit het goed"

30/07
Team trekt met Lotte Kopecky naar de Tour de France en voorspelt chaos

Team trekt met Lotte Kopecky naar de Tour de France en voorspelt chaos

30/07
Renner uit top-10 Tour de France trekt naar ... Lidl-Trek

Renner uit top-10 Tour de France trekt naar ... Lidl-Trek

30/07
Tim Merlier haalt mooie herinnering op aan Van Aert: "Hij wilde mij echt helpen"

Tim Merlier haalt mooie herinnering op aan Van Aert: "Hij wilde mij echt helpen"

30/07
Gaat het gebeuren? Organisatie Vuelta komt met stevige flirt

Gaat het gebeuren? Organisatie Vuelta komt met stevige flirt

30/07
24-jarig toptalent met verleden bij Visma - Lease a Bike levert contract in en stopt per direct met koersen

24-jarig toptalent met verleden bij Visma - Lease a Bike levert contract in en stopt per direct met koersen

30/07
Hoe Thibau Nys ook ... tennisser had kunnen zijn

Hoe Thibau Nys ook ... tennisser had kunnen zijn

30/07
Hiermee maakt Mathieu Van der Poel keer op keer het verschil: "Zijn grote kwaliteit"

Hiermee maakt Mathieu Van der Poel keer op keer het verschil: "Zijn grote kwaliteit"

30/07
Keiharde kritiek op slotetappe TDF: "Waarom moeten we nu elk jaar over Montmartre heen?"

Keiharde kritiek op slotetappe TDF: "Waarom moeten we nu elk jaar over Montmartre heen?"

30/07

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Tadej Pogacar Thibau Nys Jarno Widar Tim Merlier Jonas Vingegaard Rasmussen Lotte Kopecky Sandrine Tas Mikel Landa Meana Philippe Gilbert Pauline Ferrand-Prévot Primoz Roglic Erwan Mentheour Urska Zigart Demi Vollering Serge Pauwels Roxane Knetemann Rune Herregodts

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Ex-dopingzondaar woedend op Gianetti en insinueert dopinggebruik bij UAE: "Door kanker aangetast gezicht" devriendt.cordy@gmail.com devriendt.cordy@gmail.com over Moeder Evenepoel én Fabian Cancellara breken lans voor respect: "Neen zeggen mag" Hankie Hankie over Bruyneel furieus: "Bijna schending van de mensenrechten" Hankie Hankie over Jan Bakelants is duidelijk na Tour-triomf van Evenepoel: "Dat zal hij zelf ook toegeven" Hankie Hankie over TDF LIVE: Quinn Simons komt als eerste boven op Col de la Croisette Hankie Hankie over José De Cauwer waarschuwt Remco Evenepoel: "Dat zal ooit eens níét lukken" Hankie Hankie over Jonas Vingegaard doet schokkende bekentenis: "Ik hield het niet langer vol" Hankie Hankie over Tim Wellens krijgt stevige veeg uit de pan: "Een of andere klojo" Hankie Hankie over UAE en Pogacar zorgen voor groot onbegrip in peloton: "Dan weet je dat het om zeep is" Frank Houter Frank Houter over Mathieu 'aan het strand' doet diepere discussie losbarsten: "Ik vind het heel enerverend" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved