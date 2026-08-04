📷 BREAKING Belgische wielerploeg stopt ermee na dit seizoen

Een triest moment voor het Belgische wielrennen. Team Flanders-Baloise houdt na dit seizoen op te bestaan. De ploeg slaagde er niet in om nieuwe financiële partners te vinden nadat de Vlaamse overheid besliste haar steun stop te zetten.

Het doek valt na jarenlang bestaan

Team Flanders-Baloise heeft dinsdag aangekondigd dat het na afloop van het seizoen de activiteiten stopzet, zo laat de ploeg weten in een mededeling aan onze redactie. Daarmee verdwijnt opnieuw een Belgische wielerploeg uit het profpeloton.

De beslissing komt er nadat de Vlaamse overheid eerder besliste om zich vanaf 2027 terug te trekken als belangrijkste partner. Daardoor viel een groot deel van de financiering weg en bleek het onmogelijk om een sluitende begroting voor de komende seizoenen samen te stellen.

Geen nieuwe investeerders gevonden

De ploeg werkte de voorbije maanden achter de schermen volop aan een reddingsplan. Er werd gezocht naar nieuwe hoofdsponsors en extra investeerders om het project voort te zetten, maar die zoektocht leverde uiteindelijk onvoldoende resultaat op.

Daardoor restte het management niets anders dan de stekker uit het project te trekken. Voor heel wat renners, stafleden en medewerkers betekent dat dat ze op zoek moeten naar een nieuwe werkgever voor 2027.

Belangrijke opleidingsploeg voor Belgisch talent

Team Flanders-Baloise groeide de voorbije jaren uit tot een van de belangrijkste opleidingsploegen van België. Tal van jonge Vlaamse renners kregen er de kans om zich te ontwikkelen en de stap naar het hoogste niveau te zetten.





Met de steun van de Vlaamse overheid wilde de ploeg niet alleen sportieve resultaten boeken, maar ook jong talent begeleiden richting de internationale top. Die missie leverde de afgelopen jaren verschillende doorbraken op in het profpeloton.

Het verdwijnen van de ploeg betekent dan ook meer dan alleen het einde van een team. Ook een belangrijk ontwikkelingsplatform voor Belgisch wielertalent gaat verloren.

Op zoek naar een nieuw hoofdstuk

Voor de huidige renners en medewerkers breekt nu een onzekere periode aan. Zij zullen de komende maanden op zoek moeten naar een nieuwe ploeg of functie om hun carrière voort te zetten.

Ondanks het slechte nieuws wil Team Flanders-Baloise het seizoen wel op een waardige manier afwerken. Daarna valt definitief het doek over een ploeg die jarenlang een vaste waarde was in het Belgische wielrennen en een springplank vormde voor heel wat jonge talenten.