Belgische analist maakt zich enorm druk na opmerkelijk tafereel: "Evenepoel zou dit niet doen"

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
| Reageer
Belgische analist maakt zich enorm druk na opmerkelijk tafereel: "Evenepoel zou dit niet doen"
Foto: © photonews
Volg Wielerkrant nu ook via Google!

Opmerkelijke taferelen zijn in het wielrennen niet uit te sluiten. Een van de Belgische analisten maakt zich druk over wat hij te zien krijgt in de Tour de France Femmes.

Daar moest Paula Blasi in de eerste twee etappes knechten. Nochtans is de 23-jarige renster niet de eerste de beste. Blasi won dit jaar al de Amstel Gold Race en de Vuelta. Dan zou je verwachten dat ze in een volgende 'grote ronde' ook een persoonlijk doel mag nastreven. Dat lijkt echter niet het geval te zijn voor de Spaanse.

Mogelijk heeft dit met haar contractsituatie te maken. Blasi ligt in principe nog een jaar onder contract bij het UAE Team, zien we op Pro Cycling Stats. Door een clausule in haar contract kan ze in 2027 toch weg. Naar verluidt zou ze een overstap naar Movistar verkiezen. Is dit wat haar rol in de Tour de France Femmes bepaalt?

Blasi wordt volgens Naesen slecht behandeld

Benji Naesen vindt het alvast niet kunnen dat UAE een van de meest veelbelovende rensters en de winnares van de meest recente Vuelta zo behandelt. Dat laat hij weten op zijn pagina op sociaal mediaplatform X. Als de wielersport zou lijken op andere sporten, dan zouden mensen in het management volgens hem hiervoor ontslagen worden.

Dit is zijn reactie op een uitspraak van voormalig wielrenster Lizzy Banks, die in de Cycling Podcast verklaarde dat ze Blasi hoorde zeggen 'dat ze alleen rijdt'. Blasi voelt zich dus niet gesteund door haar teamgenoten. Naesen krijgt er op X ook een vraag over, namelijk waarom het vrouwenwielrennen toxischer is dan het mannenwielrennen.

Naesen is het daar niet mee eens en denkt dat het er bij de mannen nog toxischer aan toe zou gaan. "Stel dat Evenepoel weg zou gaan bij Red Bull en de ploeg hem zou verplichten om in vlakke sprintersritten voor Lipowitz te rijden. Hij zou dat niet doen." Afwachten maar welke rol Blasi vandaag krijgt.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Tour de France Femmes

Meer nieuws

Fiets in de picture: deze e-bike combineert schoonheid, vermogen en comfort

Fiets in de picture: deze e-bike combineert schoonheid, vermogen en comfort

12:00
Genoeg met de mysterieuze geheimzinnigheid: Tourwinnaar Pogacar heeft groot nieuws

Genoeg met de mysterieuze geheimzinnigheid: Tourwinnaar Pogacar heeft groot nieuws

11:00
Ruben Van Gucht en Ine Beyen trekken aan de alarmbel

Ruben Van Gucht en Ine Beyen trekken aan de alarmbel

09:26
Thijs Zonneveld maakt de vergelijking met Pogacar en sneert naar de UCI

Thijs Zonneveld maakt de vergelijking met Pogacar en sneert naar de UCI

08:25
Van Aert spreekt met verrassende uitspraak perceptie tegen na eindzege in Ronde van Denemarken

Van Aert spreekt met verrassende uitspraak perceptie tegen na eindzege in Ronde van Denemarken

07:51
Dé sleutel tot Tour-succes? Patrick Evenepoel verklapt wat zoon Remco veranderd heeft

Dé sleutel tot Tour-succes? Patrick Evenepoel verklapt wat zoon Remco veranderd heeft

07:20
Wat betekent de eindzege in Denemarken van Wout van Aert voor de rest van zijn seizoen? Analyse

Wat betekent de eindzege in Denemarken van Wout van Aert voor de rest van zijn seizoen?

07:00
Opvallende contractconstructie doet stof opwaaien in TDF Femmes

Opvallende contractconstructie doet stof opwaaien in TDF Femmes

19:50
Koers LIVE: twee op twee voor Lorena Wiebes!

Koers LIVE: twee op twee voor Lorena Wiebes!

18:18
UPDATE CONTRACTEN: Lotto-Intermarché haalt jonge Belg bij WorldTour-selectie

UPDATE CONTRACTEN: Lotto-Intermarché haalt jonge Belg bij WorldTour-selectie

20:40
'EF, Movistar en Bahrain Victorious shoppen bij Spaanse ploeg'

'EF, Movistar en Bahrain Victorious shoppen bij Spaanse ploeg'

18:50
Slik! Wout van Aert ontsnapt nipt aan horrorval in Ronde van Denemarken

Slik! Wout van Aert ontsnapt nipt aan horrorval in Ronde van Denemarken

17:45
Wat zegt het gevoel? Dit had Wout van Aert te zeggen na zijn geslaagde comeback in Denemarken

Wat zegt het gevoel? Dit had Wout van Aert te zeggen na zijn geslaagde comeback in Denemarken

16:55
Einer Rubio spreekt na dramatische botsing op Alpe d'Huez en laat er geen twijfel over bestaan

Einer Rubio spreekt na dramatische botsing op Alpe d'Huez en laat er geen twijfel over bestaan

15:40
🎥 Héérlijke beelden: Tadej Pogacar blinkt in zijn vel op eigen 'Pogi Challenge'

🎥 Héérlijke beelden: Tadej Pogacar blinkt in zijn vel op eigen 'Pogi Challenge'

14:40
Sven Vanthourenhout heeft aangename én veelzeggende boodschap voor Remco Evenepoel

Sven Vanthourenhout heeft aangename én veelzeggende boodschap voor Remco Evenepoel

13:45
Keiharde uithaal na valpartij in TDF Femmes: "Het is altijd dezelfde persoon"

Keiharde uithaal na valpartij in TDF Femmes: "Het is altijd dezelfde persoon"

02/08
Remco Evenepoel en Maxim Van Gils: dít was het duidelijke kantelpunt in hun relatie

Remco Evenepoel en Maxim Van Gils: dít was het duidelijke kantelpunt in hun relatie

02/08
Pijnlijk incident zindert na bij Lorena Wiebes: "Dat heeft voor extra vuur gezorgd"

Pijnlijk incident zindert na bij Lorena Wiebes: "Dat heeft voor extra vuur gezorgd"

02/08
Topfavoriete Pauline Ferrand-Prévot krijgt waarschuwing van jury in TDF Femmes

Topfavoriete Pauline Ferrand-Prévot krijgt waarschuwing van jury in TDF Femmes

02/08
Tadej Pogacar was nooit beter, maar toch mag België dromen van een eerste wereldtitel sinds 2022

Tadej Pogacar was nooit beter, maar toch mag België dromen van een eerste wereldtitel sinds 2022

02/08
Moeten we ons grote zorgen maken over het vormpeil van Lotte Kopecky?

Moeten we ons grote zorgen maken over het vormpeil van Lotte Kopecky?

02/08
Verbluffend en straf is het zeker: is het ook verbazingwekkend wat Van Aert doet? Opinie

Verbluffend en straf is het zeker: is het ook verbazingwekkend wat Van Aert doet?

02/08
Vingegaard ooit zwaar bekritiseerd omdat hij niet werkte voor Van Aert: Bakelants spreekt er klare taal over

Vingegaard ooit zwaar bekritiseerd omdat hij niet werkte voor Van Aert: Bakelants spreekt er klare taal over

01/08
Koers LIVE: Kopecky reageert na eerste rit TDF Femmes

Koers LIVE: Kopecky reageert na eerste rit TDF Femmes

01/08
Recordhouder Evenepoel corrigeert journalist in flashinterview en doet al een uitspraak over het WK

Recordhouder Evenepoel corrigeert journalist in flashinterview en doet al een uitspraak over het WK

01/08
Opmerkelijke actie Van der Poel geen toeval: dit is zijn verklaring

Opmerkelijke actie Van der Poel geen toeval: dit is zijn verklaring

01/08
Nederlandse ploeg kiest verrassend voor Belg na bijzondere selectieprocedure

Nederlandse ploeg kiest verrassend voor Belg na bijzondere selectieprocedure

01/08
Lefevere spreekt klare taal over uithaal van Evenepoel naar perschef

Lefevere spreekt klare taal over uithaal van Evenepoel naar perschef

01/08
Drama in Spanje: rittenkoers geschrapt door bosbranden

Drama in Spanje: rittenkoers geschrapt door bosbranden

01/08
Belgisch kampioen Rune Herregodts verrast iedereen met boodschap over zijn toekomst

Belgisch kampioen Rune Herregodts verrast iedereen met boodschap over zijn toekomst

01/08
Na breuk met Kopecky en SD Worx is Vollering gevaarlijker dan ooit dankzij... een Belgische

Na breuk met Kopecky en SD Worx is Vollering gevaarlijker dan ooit dankzij... een Belgische

01/08
Duidelijkheid waarom Roglic niet in selectie voor Clasica San Sebastian zit

Duidelijkheid waarom Roglic niet in selectie voor Clasica San Sebastian zit

01/08
🎥 Van Aert ontsnapt op het nippertje aan horrorcrash, al had hij in het verleden al vaak minder geluk

🎥 Van Aert ontsnapt op het nippertje aan horrorcrash, al had hij in het verleden al vaak minder geluk

01/08
Domper van jewelste: Thibau Nys moet afhaken voor Clasica San Sebastián

Domper van jewelste: Thibau Nys moet afhaken voor Clasica San Sebastián

01/08
14 topkoersen in één maand: augustus wordt een groot wielerfeest

14 topkoersen in één maand: augustus wordt een groot wielerfeest

31/07

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Remco Evenepoel Tadej Pogacar Mathieu Van Der Poel Lorena Wiebes Jonas Vingegaard Rasmussen Lotte Kopecky Thibau Nys Mikel Landa Meana Tim Heemskerk Thijs Zonneveld Primoz Roglic Ine Beyen Sandrine Tas Erwan Mentheour Sylvain Moniquet Demi Vollering Rune Herregodts Patrick Lefevere Cyrille Guimard

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Ex-dopingzondaar woedend op Gianetti en insinueert dopinggebruik bij UAE: "Door kanker aangetast gezicht" devriendt.cordy@gmail.com devriendt.cordy@gmail.com over Moeder Evenepoel én Fabian Cancellara breken lans voor respect: "Neen zeggen mag" Hankie Hankie over Bruyneel furieus: "Bijna schending van de mensenrechten" Hankie Hankie over Jan Bakelants is duidelijk na Tour-triomf van Evenepoel: "Dat zal hij zelf ook toegeven" Hankie Hankie over TDF LIVE: Quinn Simons komt als eerste boven op Col de la Croisette Hankie Hankie over José De Cauwer waarschuwt Remco Evenepoel: "Dat zal ooit eens níét lukken" Hankie Hankie over Jonas Vingegaard doet schokkende bekentenis: "Ik hield het niet langer vol" Hankie Hankie over Tim Wellens krijgt stevige veeg uit de pan: "Een of andere klojo" Hankie Hankie over UAE en Pogacar zorgen voor groot onbegrip in peloton: "Dan weet je dat het om zeep is" Frank Houter Frank Houter over Mathieu 'aan het strand' doet diepere discussie losbarsten: "Ik vind het heel enerverend" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved