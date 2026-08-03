Belgische analist maakt zich enorm druk na opmerkelijk tafereel: "Evenepoel zou dit niet doen"

Opmerkelijke taferelen zijn in het wielrennen niet uit te sluiten. Een van de Belgische analisten maakt zich druk over wat hij te zien krijgt in de Tour de France Femmes.

Daar moest Paula Blasi in de eerste twee etappes knechten. Nochtans is de 23-jarige renster niet de eerste de beste. Blasi won dit jaar al de Amstel Gold Race en de Vuelta. Dan zou je verwachten dat ze in een volgende 'grote ronde' ook een persoonlijk doel mag nastreven. Dat lijkt echter niet het geval te zijn voor de Spaanse.

Mogelijk heeft dit met haar contractsituatie te maken. Blasi ligt in principe nog een jaar onder contract bij het UAE Team, zien we op Pro Cycling Stats. Door een clausule in haar contract kan ze in 2027 toch weg. Naar verluidt zou ze een overstap naar Movistar verkiezen. Is dit wat haar rol in de Tour de France Femmes bepaalt?

Blasi wordt volgens Naesen slecht behandeld

Benji Naesen vindt het alvast niet kunnen dat UAE een van de meest veelbelovende rensters en de winnares van de meest recente Vuelta zo behandelt. Dat laat hij weten op zijn pagina op sociaal mediaplatform X. Als de wielersport zou lijken op andere sporten, dan zouden mensen in het management volgens hem hiervoor ontslagen worden.

Dit is zijn reactie op een uitspraak van voormalig wielrenster Lizzy Banks, die in de Cycling Podcast verklaarde dat ze Blasi hoorde zeggen 'dat ze alleen rijdt'. Blasi voelt zich dus niet gesteund door haar teamgenoten. Naesen krijgt er op X ook een vraag over, namelijk waarom het vrouwenwielrennen toxischer is dan het mannenwielrennen.

If anything, if this happened in Men's Cycling, it would be a lot more toxic. Imagine if Remco Evenepoel left RB-BORA and the team forced him to ride for Lipowitz on flat sprint stages, he wouldn't be doing that work.



Blasi is, while she should be way more toxic than she is. She…



— Benji Naesen (@BenjiNaesen) August 2, 2026

Naesen is het daar niet mee eens en denkt dat het er bij de mannen nog toxischer aan toe zou gaan. "Stel dat Evenepoel weg zou gaan bij Red Bull en de ploeg hem zou verplichten om in vlakke sprintersritten voor Lipowitz te rijden. Hij zou dat niet doen." Afwachten maar welke rol Blasi vandaag krijgt.