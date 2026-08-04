Bizar tafereel in de Tour: rensters moeten vlak voor de start hun borsten laten controleren

Opmerkelijke taferelen in de Tour de France Femmes. Voor de individuele tijdrit voeren de UCI-commissarissen extra controles uit, nadat rensters ervan worden verdacht hun sportbeha op te vullen om een aerodynamisch voordeel te behalen.

UCI grijpt in na geruchten over opgevulde sportbeha's

De tijdrit in de Tour de France Femmes wordt overschaduwd door een opvallende controverse. Volgens verschillende bronnen zouden sommige rensters hun sportbeha of tijdritpak hebben opgevuld om hun lichaamsvorm kunstmatig aan te passen en zo sneller door de lucht te snijden.

Daarom voorziet de UCI dinsdag een extra controle vlak voor de start. "Er komt een extra tentje te staan met een vrouwelijke UCI-commissaris", vertelt voormalig wielrenster Marijn de Vries bij Sporza. "Voor de start moet elke renster haar borsten laten checken. Als de commissaris denkt dat het om een kunstmatige vergroting gaat, moet ze dat even tonen."

Waarom zou het een voordeel opleveren?

De theorie achter de opvallende praktijk is verrassend eenvoudig. Een grotere borstomvang kan de luchtstroom rond het bovenlichaam verbeteren wanneer een renster diep op haar tijdritfiets zit.

Sporza-commentator Ine Beyen legde uit: "Bij je positie op de tijdritfiets is het zo dat hoe groter de borsten zijn, hoe minder lucht er langs je armen gaat tussen je ellebogen door. En dat is natuurlijk een pak aerodynamischer."

Volgens haar kiezen sommige rensters daarom niet voor een chirurgische ingreep, maar vullen ze hun sportbeha op om hetzelfde aerodynamische effect te creëren. Het voordeel zou oplopen tot bijna een seconde per kilometer.



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Windtunneltests bevestigen het effect

Dat een grotere borstomvang een meetbaar voordeel kan opleveren, wordt ook bevestigd door testen. Lieselot Decroix, Head of Performance bij FDJ-SUEZ, vertelde dat haar ploeg dit al onderzocht heeft.

"We hebben in de windtunnel al gezien dat vrouwen met een grotere cupmaat een voordeel hebben. Er is op zich niks verkeerd met een push-upbeha", zei ze bij Sporza Tour op Radio 1. Tegelijk waarschuwde ze voor overdreven controles: "Laat ons alsjeblieft wegblijven van commissarissen die voelen of het al dan niet een push-upbeha is."

Nieuwe grijze zone in het vrouwenwielrennen

De discussie zorgt voor heel wat debat binnen het peloton. Een gewone push-upbeha is volgens de huidige regels niet verboden, maar kunstmatige aanpassingen die uitsluitend bedoeld zijn om een aerodynamisch voordeel te creëren, bevinden zich in een grijze zone.

Met de extra controles wil de UCI voorkomen dat rensters via creatieve ingrepen een oneerlijk voordeel behalen. Of de maatregel effectief een einde maakt aan de inmiddels omgedoopte ‘borsten-gate’, zal de komende tijd moeten blijken.