UPDATE: Kopecky genekt door krampen, nieuwe leidster gelooft het amper
Twee dagen na een van haar kant vrij aarzelende openingsrit heeft Lotte Kopecky een heel ander gelaat laten zien in de Tour de France Femmes. Ze ondernam een moedige onderneming om de derde rit te winnen, maar beet haar tanden stuk op Haugset.
Kopecky genekt door krampen tijdens inhaalrace
Lotte Kopecky heeft bij Sporza een verklaring gegeven waarom ze tijdens haar inhaalrace de kloof niet helemaal gedicht kreeg. Toen ze naderde tot op tien seconden, schoten haar benen in een kramp. Er zat dan niets anders op dan aan een minder hoog tempo te rijden, waardoor Sigrid Haugset weer kon wegrijden. Kopecky begreep ook niet waarom de initiële kopgroep niet goed samenwerkte.
🥈 A strong second place for Lotte Kopecky after an impressive chase!— Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) August 3, 2026
Lotte Kopecky décroche une belle deuxième place après une poursuite intense ! 👏#TDFF2026 #WatchTheFemmes pic.twitter.com/UY37Xnfx2u
Sigrid Haugset heeft in haar flashinterview uiteraard ook gereageerd en dacht er zelfs even aan om Kopecky tot bij haar te laten komen. Met een tweede plaats was de Noorse ook tevreden geweest, maar het werd de ritzege en de gele trui voor haar. "Ik kan niet geloven dat Kopecky mij niet heeft ingehaald", aldus Haugset.
Twee dagen na een van haar kant vrij aarzelende openingsrit heeft Lotte Kopecky een heel ander gelaat laten zien in de Tour de France Femmes. Ze ondernam een moedige onderneming om de derde rit te winnen, maar beet haar tanden stuk op Haugset.
Vanuit Belgisch oogpunt was het voor de start van de rit al de vraag of Dina Boels opnieuw de tijdslimiet zou halen. Door haar naam moest echter al snel een streep getrokken worden in de derde rit. Op de openingsdag was de renster van Lotto-Intermarché ten val gekomen. Op de eerste col van de dag ging Wiebes overboord: zij nam afscheid van haar gele trui.
Justine Ghekiere en Lotte Kopecky hadden zin om te koersen en maakten deel uit van een kopgroep van elf. Zij werden teruggegrepen, wat nog niet het geval was voor de Noorse Haugset. Kopecky had nog geen zin om het op te geven en demarreerde vanuit de achtervolgende groep. Ze kwam echter maar met mondjesmaat dichter.
Haugset leek even door beste krachten te zitten
Kopecky moest accepteren dat het een ellenlange onderneming werd. Ze dreigde op een halve minuut te blijven hangen, maar in de finale leek Haugset dan toch door de beste krachten heen te zitten. In het peloton vlamden de klassementsrensters even een helling volle bak op. Ferrand-Prévot dreigde even te moeten lossen maar kon dit toch vermijden.
Ondertussen kantelde de strijd om de ritzege dan toch in het nadeel van Kopecky. Ze naderde tot op tien seconden, maar zag haar achterstand daarna weer oplopen. Inmiddels was het beste er bij Kopecky ook af: ze moest zich neerleggen bij een tweede plek. De sterke Haugset slaat een dubbelslag na een solo van meer dan tachtig kilometer.
Jonathan Milan wins Stage 1 of the Tour of Poland after 234km of action! 🙌🇮🇹 pic.twitter.com/vLSGio6UiI— Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) August 3, 2026
Overigens werd er bij de mannen ook gekoerst vandaag. In de Ronde van Polen begonnen ze aan de eerste etappe. Het werd in Koszalin de verwachte massasprint. Paul Magnier van Soudal Quick-Step moest vooral sprinten om naar het wiel van Jonathan Milan toe te kruipen. Aan de Italiaanse kampioen was niets te doen.
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