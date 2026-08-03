UPDATE: Kopecky genekt door krampen, nieuwe leidster gelooft het amper

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Twee dagen na een van haar kant vrij aarzelende openingsrit heeft Lotte Kopecky een heel ander gelaat laten zien in de Tour de France Femmes. Ze ondernam een moedige onderneming om de derde rit te winnen, maar beet haar tanden stuk op Haugset.