Wat een opdoffer: Toon Aerts heeft na val meerdere breuken opgelopen en moet geopereerd worden

Toon Aerts heeft zich als wegrenner helemaal op de kaart gezet, maar door meerdere breuken is dat seizoen abrupt tot een einde gekomen. Aerts moet onder het mes en kan na de revalidatie weer de switch maken richting de cross.

Lotto-Intermarché heeft slecht nieuws over Toon Aerts. Op sociale media meldt zijn ploeg de gevolgen van een valpartij in de laatste etappe van de Ronde van Denemarken. Aerts heeft een dubbele breuk opgelopen: een breuk in de knieschijf en een breuk in het scaphoïdebeen. Dit zijn dus de blessures aan de knie en aan de pols.

De Belgische wielerformatie voegt er onmiddellijk aan toe dat Aerts deze week nog geopereerd zal worden. Zo wordt er al snel geschakeld. Zijn rentree wordt eind oktober verwacht tijdens het veldritseizoen, zoals oorspronkelijk gepland was. In principe zal Aerts dus geen wedstrijden door zijn breuken moeten missen.

Lotto-Intermarché steekt Aerts hart onder de riem

Dit moet wel uit voorzorg gesteld worden, want alles zal uiteraard afhankelijk zijn van het herstel van Aerts. Zijn ploeg tracht hem een hart onder de riem te steken. "Ondanks dit abrupte einde zijn we bijzonder trots op het eerste WorldTour-seizoen van Toon. We wensen hem een spoedig herstel." Daar scharen we ons volledig achter.

Toon Aerts sustained a double fracture of the kneecap and a scaphoid fracture following a crash in the final stage of the Tour of Denmark.



He will undergo surgery this week. His return to competition is expected in late October for the cyclocross season, as originally planned.… pic.twitter.com/dEoEvVeA33 — Lotto-Intermarché (@LottoIntermarch) August 3, 2026

De prestaties van Aerts op de weg spraken dit seizoen boekdelen. Voornamelijk in de Giro ontdekte hij zichzelf als wegrenner, met een tweede plaats in de etappe naar Novi Ligure. Daarna was hij ook nog goed voor toptiennoteringen in de Brussels Cycling Classic en twee keer in de pas afgelopen Ronde van Denemarken.





Aerts reed uit ondanks valpartij

Zo eindigde Aerts op een knappe derde plaats in de etappe die na een fotofinish gewonnen werd door Van Aert. In de laatste rit kwam Aerts dus ten val, maar hij kon de slotetappe wel nog uitrijden. In de loop van het wegseizoen verklaarde de 32-jarige renner dat het wegwielrennen voortaan belangrijker voor hem is dan het veldrijden.