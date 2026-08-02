Tadej Pogacar was nooit beter, maar toch mag België dromen van een eerste wereldtitel sinds 2022

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, wielerjournalist
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Tadej Pogacar was nooit beter, maar toch mag België dromen van een eerste wereldtitel sinds 2022
Foto: © photonews
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Na de Tour voor de mannen zijn de vrouwen momenteel aan zet. Met meer dan één oog wordt ondertussen ook al gekeken naar het WK in Montréal, dat van 20 tot 27 september plaatsvindt. Ons land mag na de voorbije weken steeds meer dromen van een nieuwe Belgische wereldkampioen bij de mannen.

De laatste Belgische wereldkampioen op de weg bij de mannen dateert ondertussen van 2022. Remco Evenepoel ging in Wollongong van ver in de aanval en kreeg enkel de Kazach Alexey Loetsenko mee. Op de voorlaatste beklimming van Mount Pleasant liet onze landgenoot zijn metzegel achter en pakte hij zijn eerste en voorlopig enige wereldtitel op de weg.

Evenepoel verkeert in een bloedvorm

Evenepoel mag dit jaar dromen van een tweede WK-triomf. De kopman van Red Bull-BORA-hansgrohe steekt momenteel in een bloedvorm na een lange onderbreking in de voorbereiding op de Tour.

Evenepoel zakte in de Tour nooit door het ijs en leek zelfs beter te worden naarmate de derde week vorderde. Hij schitterde met een ritzege bergop en schreef de tijdrit autoritair op zijn naam. Met een tweede plaats in het algemeen klassement deed hij nooit beter.

In de Clásica San Sebastián zette hij die supervorm in de verf. Zelfs een fietswissel op een ongelegen moment kon onze landgenoot niet afstoppen. In een sprint à deux haalde Evenepoel het van Richard Carapaz, niet de eerste de beste én een andere man in vorm. Dat bewees de Ecuadoriaan in de Tour.

Ook Van Aert wordt steeds sterker

Ondertussen laat ook die andere Belgische WK-kopman, Wout van Aert, opnieuw stevig van zich spreken. De ster van Visma-Lease a Bike boekte na een aanslepende elleboogblessure drie op drie in de Ronde van Denemarken en deed een pak vertrouwen op.

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Terwijl Evenepoel nu wat rust inbouwt en daarna opnieuw zal opbouwen naar het WK, zal Van Aert aantreden in de Vuelta. Hij zal er voor etappes gaan en wil zijn vormpeil bijschaven om in topvorm aan de start te verschijnen in Montréal.

Een parcours op maat

In Montréal vinden Evenepoel en Van Aert een parcours dat hen zou moeten liggen. Met 273,7 kilometer en meer dan 3800 hoogtemeters belooft het een zware en slopende koers te worden waarin enkel de sterkste renners overleven.

Bondscoach Serge Pauwels kan uit een sterke Belgische selectie putten en krijgt twee kopmannen in vorm mee. De grootste tegenstander wordt met grote waarschijnlijkheid Tadej Pogacar. De Sloveen stak de voorbije twee WK's op zak en won onlangs zijn vijfde Tour de France. Hij zit mogelijk in zijn beste vorm ooit.

Maar laat Evenepoel en Van Aert nu net de twee renners zijn die de Sloveen al klopten dit jaar in een sprintje met twee. Het doet ons steeds heviger dromen van de eerste Belgische wereldtitel sinds 2022. Zou het kunnen?

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