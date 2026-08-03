🎥 Papa Evenepoel maakte hetzelfde mee als mama Van der Poel en betreurt iets aan taferelen in Parijs

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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🎥 Papa Evenepoel maakte hetzelfde mee als mama Van der Poel en betreurt iets aan taferelen in Parijs
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Patrick Evenepoel is altijd een trotse vader maar heeft nu nog iets meer reden om fier te zijn. Remco kwam in Parijs als tweede in het algemeen klassement over de streep. Uitgezonderd Tadej Pogacar was niemand beter in de Tour de France van 2026.

In Derailleur, de podcast van Pickx Sports, vertelt Patrick hoe de ouders van Evenepoel die laatste etappe in Parijs beleefd hebben. Ze stonden aan de ploegbus en achter die bus passeerden de renners. Zo konden ze de koers volgen. Daarna mochten ze zich richting het podium begeven om naar de podiumceremonie te kijken.

"We stonden naast de mama van Mathieu van der Poel", meldt Patrick Evenepoel. Voor Corinne Poulidor zal het ook een bijzonder moment geweest zijn. Haar zoon mocht als ritwinnaar op de Champs-Élysées deelnemen aan de podiumceremonie. Remco Evenepoel deed dat als nummer 2 uit het algemeen klassement.

Patrick Evenepoel vertelt dat het dan zo hectisch is, met alle journalisten die daar staan. Het is zo druk en zo enorm groot. "Eigenlijk kun je van dat moment niet echt genieten", geeft hij toe. Toch moet het beroeren om zijn zoon naast Pogacar op het podium te zien staan. "Het doet wel iets, maar echt genieten doe je achteraf."

Dat brengt Patrick Evenepoel ook bij het mooiste moment uit de Tour de France als ouder van Remco. Op de dag van zijn tijdritzege konden de ouders van Remco na de podiumceremonie een paar minuutjes met hem spenderen. Toen zagen ze Remco ook opfleuren. Dat zijn momenten om te koesteren, vindt Patrick. Naast zijn tweede plek in het eindklassement won Remco ook twee ritten. Dat kunt u terugvinden op Pro Cycling Stats.

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Patrick Evenepoel
Remco Evenepoel

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