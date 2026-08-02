Koers LIVE: twee op twee voor Lorena Wiebes!

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, wielerjournalist
| Reageer
Koers LIVE: twee op twee voor Lorena Wiebes!
Foto: AI generated
Volg Wielerkrant nu ook via Google!

Ook vandaag werd er opnieuw gekoerst. In de Tour de France Femmes waren we toe aan de tweede rit. In de Ronde van Denemarken stond de slotetappe op het programma. Wout van Aert gaf de eindzege in Denemarken niet meer uit handen. In de Tour trok Lorena Wiebes opnieuw aan het langste eind.

Lorenz Lomme

Koers LIVE: twee op twee voor Lorena Wiebes!

De tweede rit in de Tour de France Femmes leek op papier een nieuwe sprint te gaan worden.

Riejanne Markus dacht daar echter anders over. De Nederlandse ging er alleen vandoor en hield lang stand. SD Worx, het team van Lorena Wiebes, moest vol aan de bak, maar kreeg ook hulp van andere ploegen.

Dat leverde op, want Markus werd in de slotkilometer ingelopen. Wiebes stond er op dat moment al alleen voor, maar de gele trui had niemand nodig. Ze sprintte oppermachtig naar twee op twee en blijft eigenares van de gele trui.

Lorenz Lomme

Koers LIVE: Lotto-Intermarché Ladies verliest drie rensters op één dag

Lotto-Intermarché Ladies was met ambities gestart aan de Tour de France Femmes. Sandrine Tas wilde in de openingsrit kijken wat ze waard was, maar dat draaide uit op een 113e plaats en werd een ontgoocheling. De eerste renster van Lotto-Intermarché was Linda Riedmann op de 42e plaats.

De tweede dag bracht niet veel beterschap voor de Belgische formatie. Elisabeth Ebras moest al snel lossen en stapte uit koers. Marieke Meert kwam ten val en moest niet veel later noodgedwongen opgeven.

Last but not least gaf ook Sterre vervloet er de brui aan. Zo verliest Lotto-Intermarché Ladies drie debutanten. Sandrine Tas, Dina Boels, Linda Riedmann en Romina Hinojosa moeten het nu alleen zien te rooien.

Lorenz Lomme

Koers LIVE: ingesloten Van Aert moet zege aan Pedersen laten, eindwinst is wél binnen

Wout van Aert had deze week in de Ronde van Denemarken al geschitterd met drie ritzeges. Op de slotdag heeft hij daar geen vierde overwinning aan kunnen toevoegen.

In een biljartvlakke slotrit kregen we een kopgroep van twintig renners met onder meer Tibor del Grosso. Uno-X Mobility en Visma-Lease a Bike hielden de vluchters altijd mooi binnen schot en zorgden op zo'n tien kilometer van de streep voor een hergroepering.

Enkele renners probeerden in het slot nog weg te springen, maar de massasprint was onvermijdelijk. Even ging het mis toen een pak renners tegen de vlakte ging. Wout van Aert bleef recht, maar raakte ingesloten. Rasmus Pedersen kwam er wel uit en pakte op overtuigende wijze de zege in eigen land.  Tom Crabbe was de eerste Belg op de derde plaats.

Van Aert strandde buiten de top tien, maar is wel de eindwinnaar na een geslaagde vijfdaagse. Dat moet vertrouwen geven voor de Vuelta.

Ook vandaag wordt er opnieuw gekoerst. In de Tour de France Femmes zijn we toe aan de tweede rit. In de Ronde van Denemarken staat de slotetappe op het programma. Kan Wout van Aert opnieuw zegevieren?

Na de zege van Lorena Wiebes in Lausanne zet het Tour-peloton bij de vrouwen deze keer koers naar Genève. De rit start in Aigle, is 147,9 kilometer lang en is gecatalogeerd als een vlakke rit. Toch liggen er onderweg enkele obstakels.

Beklimmingen van derde en vierde categorie

De Côte de Chexbres (derde categorie) opent de debatten, waarna de Côte de Savigny en de Côte de Cossonay aan bod komen (beide vierde categorie). Na de korte maar steile Côte de Boudy-Villars en de Côte de Mont-sur-Rolle (beide derde categorie) gaat het naar de finish in Genève.

Lorena Wiebes toonde zaterdag haar bloedvorm en dat ze een opeenvolging van (niet te zware beklimmingen) aankan. De Nederlandse hoopt op twee op twee en een dagje langer in het geel. Lotte Kopecky zal haar opnieuw moeten bijstaan op weg naar de zege.

Wout van Aert als eindwinnaar in Denemarken?

In de Ronde van Denemarken won Wout van Aert drie van de eerste vier ritten. Onze landgenoot is nog steeds leider en kan in de rit van Koge naar Rodovre de kroon op het werk zetten bij zijn terugkeer. De rit is 126 kilometer lang en bevat 661 hoogtemeters. Dat moet spek voor de bek zijn van onze landgenoot.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Tour de France Femmes
Lorena Wiebes
Wout Van Aert

Meer nieuws

Slik! Wout van Aert ontsnapt nipt aan horrorval in Ronde van Denemarken

Slik! Wout van Aert ontsnapt nipt aan horrorval in Ronde van Denemarken

17:45
Wat zegt het gevoel? Dit had Wout van Aert te zeggen na zijn geslaagde comeback in Denemarken

Wat zegt het gevoel? Dit had Wout van Aert te zeggen na zijn geslaagde comeback in Denemarken

16:55
Opvallende contractconstructie doet stof opwaaien in TDF Femmes

Opvallende contractconstructie doet stof opwaaien in TDF Femmes

19:50
Pijnlijk incident zindert na bij Lorena Wiebes: "Dat heeft voor extra vuur gezorgd"

Pijnlijk incident zindert na bij Lorena Wiebes: "Dat heeft voor extra vuur gezorgd"

10:45
'EF, Movistar en Bahrain Victorious shoppen bij Spaanse ploeg'

'EF, Movistar en Bahrain Victorious shoppen bij Spaanse ploeg'

18:50
Einer Rubio spreekt na dramatische botsing op Alpe d'Huez en laat er geen twijfel over bestaan

Einer Rubio spreekt na dramatische botsing op Alpe d'Huez en laat er geen twijfel over bestaan

15:40
Verbluffend en straf is het zeker: is het ook verbazingwekkend wat Van Aert doet? Opinie

Verbluffend en straf is het zeker: is het ook verbazingwekkend wat Van Aert doet?

07:00
🎥 Héérlijke beelden: Tadej Pogacar blinkt in zijn vel op eigen 'Pogi Challenge'

🎥 Héérlijke beelden: Tadej Pogacar blinkt in zijn vel op eigen 'Pogi Challenge'

14:40
Sven Vanthourenhout heeft aangename én veelzeggende boodschap voor Remco Evenepoel

Sven Vanthourenhout heeft aangename én veelzeggende boodschap voor Remco Evenepoel

13:45
Tadej Pogacar was nooit beter, maar toch mag België dromen van een eerste wereldtitel sinds 2022

Tadej Pogacar was nooit beter, maar toch mag België dromen van een eerste wereldtitel sinds 2022

09:10
Keiharde uithaal na valpartij in TDF Femmes: "Het is altijd dezelfde persoon"

Keiharde uithaal na valpartij in TDF Femmes: "Het is altijd dezelfde persoon"

11:30
Remco Evenepoel en Maxim Van Gils: dít was het duidelijke kantelpunt in hun relatie

Remco Evenepoel en Maxim Van Gils: dít was het duidelijke kantelpunt in hun relatie

12:15
Topfavoriete Pauline Ferrand-Prévot krijgt waarschuwing van jury in TDF Femmes

Topfavoriete Pauline Ferrand-Prévot krijgt waarschuwing van jury in TDF Femmes

09:53
Moeten we ons grote zorgen maken over het vormpeil van Lotte Kopecky?

Moeten we ons grote zorgen maken over het vormpeil van Lotte Kopecky?

08:16
Vingegaard ooit zwaar bekritiseerd omdat hij niet werkte voor Van Aert: Bakelants spreekt er klare taal over

Vingegaard ooit zwaar bekritiseerd omdat hij niet werkte voor Van Aert: Bakelants spreekt er klare taal over

01/08
Koers LIVE: Kopecky reageert na eerste rit TDF Femmes

Koers LIVE: Kopecky reageert na eerste rit TDF Femmes

01/08
Recordhouder Evenepoel corrigeert journalist in flashinterview en doet al een uitspraak over het WK

Recordhouder Evenepoel corrigeert journalist in flashinterview en doet al een uitspraak over het WK

01/08
🎥 Van Aert ontsnapt op het nippertje aan horrorcrash, al had hij in het verleden al vaak minder geluk

🎥 Van Aert ontsnapt op het nippertje aan horrorcrash, al had hij in het verleden al vaak minder geluk

01/08
Opmerkelijke actie Van der Poel geen toeval: dit is zijn verklaring

Opmerkelijke actie Van der Poel geen toeval: dit is zijn verklaring

01/08
Nederlandse ploeg kiest verrassend voor Belg na bijzondere selectieprocedure

Nederlandse ploeg kiest verrassend voor Belg na bijzondere selectieprocedure

01/08
Lefevere spreekt klare taal over uithaal van Evenepoel naar perschef

Lefevere spreekt klare taal over uithaal van Evenepoel naar perschef

01/08
Drama in Spanje: rittenkoers geschrapt door bosbranden

Drama in Spanje: rittenkoers geschrapt door bosbranden

01/08
Belgisch kampioen Rune Herregodts verrast iedereen met boodschap over zijn toekomst

Belgisch kampioen Rune Herregodts verrast iedereen met boodschap over zijn toekomst

01/08
Na breuk met Kopecky en SD Worx is Vollering gevaarlijker dan ooit dankzij... een Belgische

Na breuk met Kopecky en SD Worx is Vollering gevaarlijker dan ooit dankzij... een Belgische

01/08
Wout van Aert is niet te stoppen: drie op drie in Ronde van Denemarken

Wout van Aert is niet te stoppen: drie op drie in Ronde van Denemarken

31/07
Duidelijkheid waarom Roglic niet in selectie voor Clasica San Sebastian zit

Duidelijkheid waarom Roglic niet in selectie voor Clasica San Sebastian zit

01/08
Domper van jewelste: Thibau Nys moet afhaken voor Clasica San Sebastián

Domper van jewelste: Thibau Nys moet afhaken voor Clasica San Sebastián

01/08
14 topkoersen in één maand: augustus wordt een groot wielerfeest

14 topkoersen in één maand: augustus wordt een groot wielerfeest

31/07
"Fotofinish-zege meer dan terechte beloning: Van Aert geeft masterclass van jewelste" Analyse

"Fotofinish-zege meer dan terechte beloning: Van Aert geeft masterclass van jewelste"

31/07
Jonas Vingegaard geeft toe: relatie met Tadej Pogacar is helemaal gedraaid

Jonas Vingegaard geeft toe: relatie met Tadej Pogacar is helemaal gedraaid

31/07
Belgisch renster krijgt heel opmerkelijke vraag vlak voor de start van de Tour

Belgisch renster krijgt heel opmerkelijke vraag vlak voor de start van de Tour

31/07
Voormalig renner en dopingzondaar in hechtenis voor zedenfeiten met eigen dochter Naast de fiets

Voormalig renner en dopingzondaar in hechtenis voor zedenfeiten met eigen dochter

31/07
Van Aert wijst na rollercoaster met fotofinish naar opmerkelijke reactie van renner Alpecin-Premier Tech

Van Aert wijst na rollercoaster met fotofinish naar opmerkelijke reactie van renner Alpecin-Premier Tech

31/07
Mikel Landa doet opvallende bekentenis bij Soudal Quick-Step

Mikel Landa doet opvallende bekentenis bij Soudal Quick-Step

31/07
Met de goedkeuring van Van der Poel: nieuwe wielen meer dan ooit afgestemd op wensen van renners

Met de goedkeuring van Van der Poel: nieuwe wielen meer dan ooit afgestemd op wensen van renners

31/07
Ex-dopingzondaar woedend op Gianetti en insinueert dopinggebruik bij UAE: "Door kanker aangetast gezicht"

Ex-dopingzondaar woedend op Gianetti en insinueert dopinggebruik bij UAE: "Door kanker aangetast gezicht"

31/07
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Remco Evenepoel Tadej Pogacar Mathieu Van Der Poel Jonas Vingegaard Rasmussen Lotte Kopecky Thibau Nys Lorena Wiebes Cyrille Guimard Maxim Van Gils Einer Augustto Rubio Jerome Chiotti Mauro Gianetti Jarno Widar Mikel Landa Meana Primoz Roglic Sandrine Tas Erwan Mentheour Demi Vollering Danny Stam

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Ex-dopingzondaar woedend op Gianetti en insinueert dopinggebruik bij UAE: "Door kanker aangetast gezicht" devriendt.cordy@gmail.com devriendt.cordy@gmail.com over Moeder Evenepoel én Fabian Cancellara breken lans voor respect: "Neen zeggen mag" Hankie Hankie over Bruyneel furieus: "Bijna schending van de mensenrechten" Hankie Hankie over Jan Bakelants is duidelijk na Tour-triomf van Evenepoel: "Dat zal hij zelf ook toegeven" Hankie Hankie over TDF LIVE: Quinn Simons komt als eerste boven op Col de la Croisette Hankie Hankie over José De Cauwer waarschuwt Remco Evenepoel: "Dat zal ooit eens níét lukken" Hankie Hankie over Jonas Vingegaard doet schokkende bekentenis: "Ik hield het niet langer vol" Hankie Hankie over Tim Wellens krijgt stevige veeg uit de pan: "Een of andere klojo" Hankie Hankie over UAE en Pogacar zorgen voor groot onbegrip in peloton: "Dan weet je dat het om zeep is" Frank Houter Frank Houter over Mathieu 'aan het strand' doet diepere discussie losbarsten: "Ik vind het heel enerverend" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved