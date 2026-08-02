Koers LIVE: twee op twee voor Lorena Wiebes!
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Ook vandaag werd er opnieuw gekoerst. In de Tour de France Femmes waren we toe aan de tweede rit. In de Ronde van Denemarken stond de slotetappe op het programma. Wout van Aert gaf de eindzege in Denemarken niet meer uit handen. In de Tour trok Lorena Wiebes opnieuw aan het langste eind.
Koers LIVE: twee op twee voor Lorena Wiebes!
De tweede rit in de Tour de France Femmes leek op papier een nieuwe sprint te gaan worden.
Riejanne Markus dacht daar echter anders over. De Nederlandse ging er alleen vandoor en hield lang stand. SD Worx, het team van Lorena Wiebes, moest vol aan de bak, maar kreeg ook hulp van andere ploegen.
Dat leverde op, want Markus werd in de slotkilometer ingelopen. Wiebes stond er op dat moment al alleen voor, maar de gele trui had niemand nodig. Ze sprintte oppermachtig naar twee op twee en blijft eigenares van de gele trui.
🚴🇫🇷 | Riejanne Markus komt 300 meter tekort voor de overwinning. Toch nog een eindsprint en dan weet je het wel: Lorena Wiebes wint weer! 🇳🇱💛 #TDFF2026— Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 2, 2026
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Koers LIVE: Lotto-Intermarché Ladies verliest drie rensters op één dag
Lotto-Intermarché Ladies was met ambities gestart aan de Tour de France Femmes. Sandrine Tas wilde in de openingsrit kijken wat ze waard was, maar dat draaide uit op een 113e plaats en werd een ontgoocheling. De eerste renster van Lotto-Intermarché was Linda Riedmann op de 42e plaats.
De tweede dag bracht niet veel beterschap voor de Belgische formatie. Elisabeth Ebras moest al snel lossen en stapte uit koers. Marieke Meert kwam ten val en moest niet veel later noodgedwongen opgeven.
Last but not least gaf ook Sterre vervloet er de brui aan. Zo verliest Lotto-Intermarché Ladies drie debutanten. Sandrine Tas, Dina Boels, Linda Riedmann en Romina Hinojosa moeten het nu alleen zien te rooien.
Koers LIVE: ingesloten Van Aert moet zege aan Pedersen laten, eindwinst is wél binnen
Wout van Aert had deze week in de Ronde van Denemarken al geschitterd met drie ritzeges. Op de slotdag heeft hij daar geen vierde overwinning aan kunnen toevoegen.
In een biljartvlakke slotrit kregen we een kopgroep van twintig renners met onder meer Tibor del Grosso. Uno-X Mobility en Visma-Lease a Bike hielden de vluchters altijd mooi binnen schot en zorgden op zo'n tien kilometer van de streep voor een hergroepering.
Enkele renners probeerden in het slot nog weg te springen, maar de massasprint was onvermijdelijk. Even ging het mis toen een pak renners tegen de vlakte ging. Wout van Aert bleef recht, maar raakte ingesloten. Rasmus Pedersen kwam er wel uit en pakte op overtuigende wijze de zege in eigen land. Tom Crabbe was de eerste Belg op de derde plaats.
Van Aert strandde buiten de top tien, maar is wel de eindwinnaar na een geslaagde vijfdaagse. Dat moet vertrouwen geven voor de Vuelta.
🚴🇩🇰 | De ogen waren voor de sprint weer op Wout van Aert gericht, maar hij komt er niet langs. Rasmus Pedersen wint de laatste etappe in Denemarken! 🇩🇰🏆 #TourofDenmark— Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 2, 2026
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Ook vandaag wordt er opnieuw gekoerst. In de Tour de France Femmes zijn we toe aan de tweede rit. In de Ronde van Denemarken staat de slotetappe op het programma. Kan Wout van Aert opnieuw zegevieren?
Na de zege van Lorena Wiebes in Lausanne zet het Tour-peloton bij de vrouwen deze keer koers naar Genève. De rit start in Aigle, is 147,9 kilometer lang en is gecatalogeerd als een vlakke rit. Toch liggen er onderweg enkele obstakels.
Beklimmingen van derde en vierde categorie
De Côte de Chexbres (derde categorie) opent de debatten, waarna de Côte de Savigny en de Côte de Cossonay aan bod komen (beide vierde categorie). Na de korte maar steile Côte de Boudy-Villars en de Côte de Mont-sur-Rolle (beide derde categorie) gaat het naar de finish in Genève.
Lorena Wiebes toonde zaterdag haar bloedvorm en dat ze een opeenvolging van (niet te zware beklimmingen) aankan. De Nederlandse hoopt op twee op twee en een dagje langer in het geel. Lotte Kopecky zal haar opnieuw moeten bijstaan op weg naar de zege.
It looks like a battle between the sprinters is on today! 💚— Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) August 2, 2026
Une bataille acharnée entre les sprinteuses semble être au programme du jour ! 💚#TDFF2026 l #WatchTheFemmes pic.twitter.com/NJYGycoTof
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Wout van Aert als eindwinnaar in Denemarken?
In de Ronde van Denemarken won Wout van Aert drie van de eerste vier ritten. Onze landgenoot is nog steeds leider en kan in de rit van Koge naar Rodovre de kroon op het werk zetten bij zijn terugkeer. De rit is 126 kilometer lang en bevat 661 hoogtemeters. Dat moet spek voor de bek zijn van onze landgenoot.
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