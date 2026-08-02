Koers LIVE: twee op twee voor Lorena Wiebes!

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Ook vandaag werd er opnieuw gekoerst. In de Tour de France Femmes waren we toe aan de tweede rit. In de Ronde van Denemarken stond de slotetappe op het programma. Wout van Aert gaf de eindzege in Denemarken niet meer uit handen. In de Tour trok Lorena Wiebes opnieuw aan het langste eind.