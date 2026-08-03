Ruben Van Gucht en Ine Beyen trekken aan de alarmbel

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Ruben Van Gucht en Ine Beyen trekken aan de alarmbel
Foto: © photonews
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Ruben Van Gucht en Ine Beyen hebben een serieus thema aangekaart. Er mag aan de alarmbel getrokken worden in het vrouwenwielrennen, want het sprintersgeweld blijft beperkt.

Het is wel zo dat er een waanzinnige topper is onder de sprinters, maar dat betekent dan weer dat niemand haar het vuur aan de schenen kan leggen. Lorena Wiebes is oppermachtig. In de analyse bij Sporza na de tweede rit in de Tour de France Femmes benadrukt Ruben Van Gucht de groeiende nivellering, vooraleer zijn kritische opmerking te duiden.

Volgens hem is er één lacune waar het vrouwenwielrennen niet breder wordt en dat is in de sprint. Niemand kan Wiebes immers bedreigen. Hij vindt dat het vrouwenwielrennen een waardige concurrente voor Wiebes nodig heeft. Daar is Ine Beyen het volmondig mee eens. Zij sluit niet uit dat Wiebes dan zelfs nog beter zou worden.  

Beyen ziet enkel SD Worx voor sprint rijden

Beyen beseft dat het ook mooier zou zijn om naar te kijken moest er een echte strijd ontwikkelen. Bovendien zou het ook een grondig effect hebben op het ploegenspel. In de tweede rit van de Tour de France Femmes was SD Worx-Protime de enige ploeg die reed om het tot een sprint te laten komen, merkt Beyen op.

Ook de voormalige wielrenster verklaart onomwonden dat er nood is aan betere sprinters. "We gaan een vacature online zetten", besluit Van Gucht. "Sprinters gezocht voor binnen afzienbare tijd." Hij maakt hierbij de bedenking dat Wiebes het ook geen tien jaar meer zal volhouden. De Nederlandse spurtbom is momenteel 27.

Wiebes stapelt de zeges op

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Zij zou de sprints in het vrouwenwielrennen dus nog wel even kunnen domineren. Daar is ze dit jaar alvast goed mee bezig. Ze won In Flanders Fields, twee ritten in de Ronde van Burgos, de Copenhagen Sprint, drie ritten en de eindzege in de Ronde van Polen en nu de eerste twee ritten in de Tour de France Femmes.

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