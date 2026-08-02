🎥 Héérlijke beelden: Tadej Pogacar blinkt in zijn vel op eigen 'Pogi Challenge'

Tadej Pogacar was ook dit jaar heer en meester in de Tour de France. De Sloveen duldde geen tegenstand in het algemeen klassement en staat nu in het groepje van de renners met vijf eindzeges. De voorbije dagen was hij actief op de 'Pogi Challenge', een driedaags wielerevenement in Komenda.

Dat is het thuisdorp van het wielerfenomeen. Vrijdag stond er een criterium op de planning, dat gewonnen werd door de lokale held zelf. Er werden 35 rondjes van 980 meter afgelegd met per ronde een hoogteverschil van 15 meter. De winnaar was degene die de meeste punten verzamelde tijdens de tussensprints. Dat was dus Pogacar.

Een klimwedstrijd naar Kravec

Zaterdag stond er dan een gezinsdag op het programma. Wielrenners, gezinnen en kinderen werden er samengebracht in een relaxte sfeer. Ook een heuse Junior Pogi Challenge voor kinderen kwam aan bod.

Zondag nam Pogacar zelf het op tegen een pak deelnemers - in totaal bijna 1200 fietsers - in een klimwedstrijd naar het skiresort Krvavec. Op beelden op sociale media zien we hoe de sfeer er goed inzit en hoe Pogacar zich luid aangemoedigd een weg naar boven baant. Ploegmaats Tim Wellens en Isaac del Toro tekenden met de glimlach present.

Pogacar is begaan met zijn thuisstreek

De Tourwinnaar eindigde uiteindelijk als achtste, maar het resultaat was uiteraard bijzaak. De Pogi Challenge toont hoe begaan Pogacar is met zijn thuisstreek en dat hij alles in het werk stelt om in Slovenië meer mensen op de fiets te krijgen.