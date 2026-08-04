Naast de fiets Ruben Van Gucht doet opvallende oproep: jij kunt straks op tv komen

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
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Ruben Van Gucht doet opvallende oproep: jij kunt straks op tv komen
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Goed nieuws voor televisieliefhebbers. Wie altijd al eens een opname van een gloednieuwe tv-show wilde bijwonen, krijgt binnenkort de kans. Voor Happy Hour, de nieuwe wekelijkse show van Ruben Van Gucht, worden nog enthousiaste toeschouwers gezocht.

Ruben Van Gucht lanceert nieuwe wekelijkse show

Ruben Van Gucht krijgt dit najaar een gloednieuw televisieprogramma. Met Happy Hour wil hij samen met bekende gasten en vrienden elke week voor een gezellige en verrassende sfeer zorgen. Om die ambiance compleet te maken, rekent de productie ook op een enthousiast studiopubliek.

Volgens de oproep van de makers wordt het een programma waarin plezier en entertainment centraal staan.

Opnames op vrijdagmiddag

Wie graag een kijkje achter de schermen van een televisieproductie neemt, kan zich aanmelden voor één van de opnamedagen. De opnames vinden vrijwel elke vrijdagmiddag plaats tussen 28 augustus en 18 december 2026, telkens van 12.30 uur tot 15.00 uur.

De productie plant gedurende die periode bijna wekelijks een opname, waardoor er voldoende mogelijkheden zijn om een datum te kiezen die het best in de agenda past.

Gratis plaats in het studiopubliek

De makers hopen op een enthousiast publiek dat mee zorgt voor de juiste sfeer tijdens de opnames. Bezoekers krijgen de kans om de presentator en zijn bekende gasten van dichtbij aan het werk te zien en maken deel uit van de televisie-uitzending.

Wie zich inschrijft, beleeft niet alleen een televisieopname van dichtbij, maar maakt ook deel uit van de eerste reeks afleveringen van het nieuwe programma.

Zo schrijf je je in

Geïnteresseerden kunnen zich eenvoudig online registreren. Na de inschrijving ontvang je verdere informatie over de gekozen opnamedatum en de praktische afspraken. Inschrijven kan via https://pages.inthepicture.com/happyhour.

Wie zeker wil zijn van een plaats, wacht best niet te lang. Bij populaire televisie-opnames zijn de beschikbare stoelen vaak snel volzet.

Happy Hour zal wekelijks te zien zijn op VTM GO. Met de nieuwe show trekt Ruben Van Gucht samen met bekende gasten en vrienden de kaart van ontspanning en entertainment. De afleveringen zullen via het streamingplatform van VTM beschikbaar zijn. Daarmee breidt VTM GO zijn aanbod van exclusieve Vlaamse programma's verder uit.

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