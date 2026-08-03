Analyse Wat betekent de eindzege in Denemarken van Wout van Aert voor de rest van zijn seizoen?

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, wielerjournalist
| Reageer
Wat betekent de eindzege in Denemarken van Wout van Aert voor de rest van zijn seizoen?
Volg Wielerkrant nu ook via Google!

Wout van Aert heeft in stijl zijn comeback gemaakt in het peloton. Onze landgenoot won in de Ronde van Denemarken drie van de vijf ritten en pakte ook de eindzege. Maar de vraag is nu: welke waarde mogen we hieraan hechten voor de rest van het seizoen?

Van Aert beleefde een droomvoorjaar met eindelijk die langverwachte triomf in Parijs-Roubaix. De wielerster van Visma-Lease a Bike had mooie ereplaatsen behaald in Milaan-Sanremo, Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen, maar die eerste kassei was uiteraard hét hoogtepunt van zijn voorjaar.

Een overwinning liegt nooit

Van Aert hoopte in de zomer te schitteren in de Tour, maar een aanslepende elleboogblessure gooide roet in het eten. Het geweer werd meteen van schouder veranderd. Van Aert zal deelnemen aan de Vuelta, maar niet zonder eerst ritme op te doen. De Ronde van Denemarken was de ideale omgeving om er opnieuw in te komen.

Tijd om warm te lopen in competitieverband had Van Aert niet nodig. Hij knalde in de eerste rit meteen naar de zege. Toegegeven: de tegenstand in Denemarken was niet te vergelijken met die in andere (grotere) rittenkoersen, maar een overwinning liegt nooit. En drie overwinningen op een rij zeker niet.

De Vuelta en het WK

Van Aert ging gewoon door op zijn elan en pakte ook ritten twee en drie. Hij controleerde daarna en pakte beheerst de eindzege. Zo proefde hij bij zijn terugkeer meteen de smaak van succes. Hij kan zo vol vertrouwen uitkijken naar de rest van zijn seizoen.

De volgende twee grote afspraken in zijn programma zijn de Vuelta en het WK in Montréal. De kans dat Van Aert daar op de afspraak zal zijn, lijkt groot. Hij is namelijk een renner die koershardheid nodig heeft om op zijn best te zijn.

Lees ook... Van Aert spreekt perceptie tegen na eindzege in Ronde van Denemarken

Het ideale scenario

Voor zijn uitstekende voorjaar en zijn overwinning in Parijs-Roubaix haspelde Van Aert Tirreno-Adriatico af. Hij won er geen rit, maar deed er de nodige kilometers op met het oog op zijn volgende doelen. Dat leek ook het doel in de Ronde van Denemarken: kilometers malen. De eindzege en de drie etappezeges zijn een welgekomen bonus.

Het zwaartepunt van zijn seizoen ligt nu in de Vuelta en het WK. Afzien en één of meerdere ritten (lees: vertrouwen) pakken in Spanje: het is het ideale scenario om nóg een stap te zetten op weg naar die begeerde eerste regenboogtrui.

De fans langs de weg in de Ronde van Denemarken zien het ongetwijfeld al gebeuren. Want wat was hij opnieuw sterk, Van Aert. Nu al.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Vuelta a Espana
Visma-Lease a Bike
Wout Van Aert

Meer nieuws

Van Aert spreekt perceptie tegen na eindzege in Ronde van Denemarken

Van Aert spreekt perceptie tegen na eindzege in Ronde van Denemarken

07:51
Slik! Wout van Aert ontsnapt nipt aan horrorval in Ronde van Denemarken

Slik! Wout van Aert ontsnapt nipt aan horrorval in Ronde van Denemarken

17:45
Wat zegt het gevoel? Dit had Wout van Aert te zeggen na zijn geslaagde comeback in Denemarken

Wat zegt het gevoel? Dit had Wout van Aert te zeggen na zijn geslaagde comeback in Denemarken

16:55
Dé sleutel tot Tour-succes? Patrick Evenepoel verklapt wat zoon Remco veranderd heeft

Dé sleutel tot Tour-succes? Patrick Evenepoel verklapt wat zoon Remco veranderd heeft

07:20
Koers LIVE: twee op twee voor Lorena Wiebes!

Koers LIVE: twee op twee voor Lorena Wiebes!

18:18
UPDATE CONTRACTEN: Lotto-Intermarché haalt jonge Belg bij WorldTour-selectie

UPDATE CONTRACTEN: Lotto-Intermarché haalt jonge Belg bij WorldTour-selectie

20:40
Opvallende contractconstructie doet stof opwaaien in TDF Femmes

Opvallende contractconstructie doet stof opwaaien in TDF Femmes

19:50
'EF, Movistar en Bahrain Victorious shoppen bij Spaanse ploeg'

'EF, Movistar en Bahrain Victorious shoppen bij Spaanse ploeg'

18:50
Einer Rubio spreekt na dramatische botsing op Alpe d'Huez en laat er geen twijfel over bestaan

Einer Rubio spreekt na dramatische botsing op Alpe d'Huez en laat er geen twijfel over bestaan

15:40
Verbluffend en straf is het zeker: is het ook verbazingwekkend wat Van Aert doet? Opinie

Verbluffend en straf is het zeker: is het ook verbazingwekkend wat Van Aert doet?

02/08
🎥 Héérlijke beelden: Tadej Pogacar blinkt in zijn vel op eigen 'Pogi Challenge'

🎥 Héérlijke beelden: Tadej Pogacar blinkt in zijn vel op eigen 'Pogi Challenge'

14:40
Sven Vanthourenhout heeft aangename én veelzeggende boodschap voor Remco Evenepoel

Sven Vanthourenhout heeft aangename én veelzeggende boodschap voor Remco Evenepoel

13:45
Tadej Pogacar was nooit beter, maar toch mag België dromen van een eerste wereldtitel sinds 2022

Tadej Pogacar was nooit beter, maar toch mag België dromen van een eerste wereldtitel sinds 2022

09:10
Remco Evenepoel en Maxim Van Gils: dít was het duidelijke kantelpunt in hun relatie

Remco Evenepoel en Maxim Van Gils: dít was het duidelijke kantelpunt in hun relatie

12:15
Keiharde uithaal na valpartij in TDF Femmes: "Het is altijd dezelfde persoon"

Keiharde uithaal na valpartij in TDF Femmes: "Het is altijd dezelfde persoon"

11:30
Pijnlijk incident zindert na bij Lorena Wiebes: "Dat heeft voor extra vuur gezorgd"

Pijnlijk incident zindert na bij Lorena Wiebes: "Dat heeft voor extra vuur gezorgd"

10:45
Topfavoriete Pauline Ferrand-Prévot krijgt waarschuwing van jury in TDF Femmes

Topfavoriete Pauline Ferrand-Prévot krijgt waarschuwing van jury in TDF Femmes

09:53
Moeten we ons grote zorgen maken over het vormpeil van Lotte Kopecky?

Moeten we ons grote zorgen maken over het vormpeil van Lotte Kopecky?

08:16
Vingegaard ooit zwaar bekritiseerd omdat hij niet werkte voor Van Aert: Bakelants spreekt er klare taal over

Vingegaard ooit zwaar bekritiseerd omdat hij niet werkte voor Van Aert: Bakelants spreekt er klare taal over

01/08
Koers LIVE: Kopecky reageert na eerste rit TDF Femmes

Koers LIVE: Kopecky reageert na eerste rit TDF Femmes

01/08
Recordhouder Evenepoel corrigeert journalist in flashinterview en doet al een uitspraak over het WK

Recordhouder Evenepoel corrigeert journalist in flashinterview en doet al een uitspraak over het WK

01/08
🎥 Van Aert ontsnapt op het nippertje aan horrorcrash, al had hij in het verleden al vaak minder geluk

🎥 Van Aert ontsnapt op het nippertje aan horrorcrash, al had hij in het verleden al vaak minder geluk

01/08
Opmerkelijke actie Van der Poel geen toeval: dit is zijn verklaring

Opmerkelijke actie Van der Poel geen toeval: dit is zijn verklaring

01/08
Nederlandse ploeg kiest verrassend voor Belg na bijzondere selectieprocedure

Nederlandse ploeg kiest verrassend voor Belg na bijzondere selectieprocedure

01/08
Lefevere spreekt klare taal over uithaal van Evenepoel naar perschef

Lefevere spreekt klare taal over uithaal van Evenepoel naar perschef

01/08
Drama in Spanje: rittenkoers geschrapt door bosbranden

Drama in Spanje: rittenkoers geschrapt door bosbranden

01/08
Belgisch kampioen Rune Herregodts verrast iedereen met boodschap over zijn toekomst

Belgisch kampioen Rune Herregodts verrast iedereen met boodschap over zijn toekomst

01/08
Na breuk met Kopecky en SD Worx is Vollering gevaarlijker dan ooit dankzij... een Belgische

Na breuk met Kopecky en SD Worx is Vollering gevaarlijker dan ooit dankzij... een Belgische

01/08
Duidelijkheid waarom Roglic niet in selectie voor Clasica San Sebastian zit

Duidelijkheid waarom Roglic niet in selectie voor Clasica San Sebastian zit

01/08
Wout van Aert is niet te stoppen: drie op drie in Ronde van Denemarken

Wout van Aert is niet te stoppen: drie op drie in Ronde van Denemarken

31/07
Domper van jewelste: Thibau Nys moet afhaken voor Clasica San Sebastián

Domper van jewelste: Thibau Nys moet afhaken voor Clasica San Sebastián

01/08
14 topkoersen in één maand: augustus wordt een groot wielerfeest

14 topkoersen in één maand: augustus wordt een groot wielerfeest

31/07
"Fotofinish-zege meer dan terechte beloning: Van Aert geeft masterclass van jewelste" Analyse

"Fotofinish-zege meer dan terechte beloning: Van Aert geeft masterclass van jewelste"

31/07
Jonas Vingegaard geeft toe: relatie met Tadej Pogacar is helemaal gedraaid

Jonas Vingegaard geeft toe: relatie met Tadej Pogacar is helemaal gedraaid

31/07
Belgisch renster krijgt heel opmerkelijke vraag vlak voor de start van de Tour

Belgisch renster krijgt heel opmerkelijke vraag vlak voor de start van de Tour

31/07
Voormalig renner en dopingzondaar in hechtenis voor zedenfeiten met eigen dochter Naast de fiets

Voormalig renner en dopingzondaar in hechtenis voor zedenfeiten met eigen dochter

31/07

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Remco Evenepoel Tadej Pogacar Mathieu Van Der Poel Jonas Vingegaard Rasmussen Lotte Kopecky Lorena Wiebes Thibau Nys Jarno Widar Mikel Landa Meana Sylvain Moniquet Primoz Roglic Sandrine Tas Erwan Mentheour Danny Stam Demi Vollering Tim Merlier Rune Herregodts Jasper Philipsen Patrick Lefevere

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Ex-dopingzondaar woedend op Gianetti en insinueert dopinggebruik bij UAE: "Door kanker aangetast gezicht" devriendt.cordy@gmail.com devriendt.cordy@gmail.com over Moeder Evenepoel én Fabian Cancellara breken lans voor respect: "Neen zeggen mag" Hankie Hankie over Bruyneel furieus: "Bijna schending van de mensenrechten" Hankie Hankie over Jan Bakelants is duidelijk na Tour-triomf van Evenepoel: "Dat zal hij zelf ook toegeven" Hankie Hankie over TDF LIVE: Quinn Simons komt als eerste boven op Col de la Croisette Hankie Hankie over José De Cauwer waarschuwt Remco Evenepoel: "Dat zal ooit eens níét lukken" Hankie Hankie over Jonas Vingegaard doet schokkende bekentenis: "Ik hield het niet langer vol" Hankie Hankie over Tim Wellens krijgt stevige veeg uit de pan: "Een of andere klojo" Hankie Hankie over UAE en Pogacar zorgen voor groot onbegrip in peloton: "Dan weet je dat het om zeep is" Frank Houter Frank Houter over Mathieu 'aan het strand' doet diepere discussie losbarsten: "Ik vind het heel enerverend" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved