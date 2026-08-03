Wat betekent de eindzege in Denemarken van Wout van Aert voor de rest van zijn seizoen?

Wout van Aert heeft in stijl zijn comeback gemaakt in het peloton. Onze landgenoot won in de Ronde van Denemarken drie van de vijf ritten en pakte ook de eindzege. Maar de vraag is nu: welke waarde mogen we hieraan hechten voor de rest van het seizoen?

Van Aert beleefde een droomvoorjaar met eindelijk die langverwachte triomf in Parijs-Roubaix. De wielerster van Visma-Lease a Bike had mooie ereplaatsen behaald in Milaan-Sanremo, Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen, maar die eerste kassei was uiteraard hét hoogtepunt van zijn voorjaar.

Een overwinning liegt nooit

Van Aert hoopte in de zomer te schitteren in de Tour, maar een aanslepende elleboogblessure gooide roet in het eten. Het geweer werd meteen van schouder veranderd. Van Aert zal deelnemen aan de Vuelta, maar niet zonder eerst ritme op te doen. De Ronde van Denemarken was de ideale omgeving om er opnieuw in te komen.

Tijd om warm te lopen in competitieverband had Van Aert niet nodig. Hij knalde in de eerste rit meteen naar de zege. Toegegeven: de tegenstand in Denemarken was niet te vergelijken met die in andere (grotere) rittenkoersen, maar een overwinning liegt nooit. En drie overwinningen op een rij zeker niet.

De Vuelta en het WK

Van Aert ging gewoon door op zijn elan en pakte ook ritten twee en drie. Hij controleerde daarna en pakte beheerst de eindzege. Zo proefde hij bij zijn terugkeer meteen de smaak van succes. Hij kan zo vol vertrouwen uitkijken naar de rest van zijn seizoen.

De volgende twee grote afspraken in zijn programma zijn de Vuelta en het WK in Montréal. De kans dat Van Aert daar op de afspraak zal zijn, lijkt groot. Hij is namelijk een renner die koershardheid nodig heeft om op zijn best te zijn.



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Het ideale scenario

Voor zijn uitstekende voorjaar en zijn overwinning in Parijs-Roubaix haspelde Van Aert Tirreno-Adriatico af. Hij won er geen rit, maar deed er de nodige kilometers op met het oog op zijn volgende doelen. Dat leek ook het doel in de Ronde van Denemarken: kilometers malen. De eindzege en de drie etappezeges zijn een welgekomen bonus.

Het zwaartepunt van zijn seizoen ligt nu in de Vuelta en het WK. Afzien en één of meerdere ritten (lees: vertrouwen) pakken in Spanje: het is het ideale scenario om nóg een stap te zetten op weg naar die begeerde eerste regenboogtrui.

De fans langs de weg in de Ronde van Denemarken zien het ongetwijfeld al gebeuren. Want wat was hij opnieuw sterk, Van Aert. Nu al.