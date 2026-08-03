Van Aert spreekt met verrassende uitspraak perceptie tegen na eindzege in Ronde van Denemarken

Niet alles is wat het lijkt. Dat blijkt ook nog eens uit de commentaren van Wout van Aert na zijn eindzege in de Ronde van Denemarken. Wie denkt dat dit voor een renner van zijn status een makkie was, is verkeerd. (Foto: screenshot Eurosport)

In een video van Sporza toonde Van Aert zich opgelucht. Uiteindelijk moet je als leider nog altijd veilig de aankomst bereiken. Het rijden van een wedstrijd is nooit een exacte wetenschap. "Het is zeker geen makkelijke wedstrijd", benadrukte Van Aert. Nochtans kijkt de buitenwereld daar mogelijk toch op een andere manier naar.

Jan Bakelants zei onlangs nog dat het deelnemersveld in Denemarken een wereldrenner als Van Aert niet kan uitdagen. Wellicht staat de ex-renner niet alleen met die mening. Van Aert vindt dat dit wel het geval was, ook omdat zijn ploeg altijd met de druk zat om de koers te controleren. Hij denkt dus wel dat deze prikkel hem beter maakt.

Van Aert licht plannen toe

Van Aert lichtte ook nog zijn plannen voor de volgende weken toe: een trainingsblok doen en het BK gravel rijden. Bij VTM NIEUWS geeft Van Aert toe dat het winnen van de Ronde van Denemarken wel iets voor hem betekent, aangezien hij niet vaak voor een klassement strijdt. Zijn ploeg deed de slotrit ook uitdraaien op een sprint.

Van Aert baalde ervan dat hij wat ingesloten zat en niet echt aan sprinten toe kwam. Uiteindelijk was het het belangrijkste om de blauwe trui vast te houden, maar hij had ook nog graag voor een resultaat in de laatste rit gegaan. Van Aert onthoudt dat de benen goed zijn en hij met vertrouwen verder kan werken richting volgende doelen.

Mooie oogst voor Van Aert

Lees ook... Wat betekent de eindzege in Denemarken van Wout van Aert voor de rest van zijn seizoen?›

Hij had niet beter uit die koersloze periode na de Tour Auvergne-Rhône-Alpes kunnen komen. Voornamelijk deze quotes worden ook nog eens belicht op de site van Visma-Lease a Bike. Met het winnen van de eerste drie ritten en het behalen van de eindzege is de oogst van Van Aert en Visma aanzienlijk.