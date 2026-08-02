'EF, Movistar en Bahrain Victorious shoppen bij Spaanse ploeg'

Kern Pharma zit in de problemen. Er staat een vraagteken achter het Spaanse ProTeam voor volgend jaar, waardoor manager Juanjo Oroz zijn renners in juni de toelating gaf om met andere ploegen te spreken. Enkele renners hebben naar verluidt al een ploeg gevonden voor volgend seizoen.

Dat schrijft Diario de Navarra. Kern Pharma haakt af als hoofdsponsor en dat zorgt meteen voor een transfercarrousel bij de Spaanse ploeg.

De genoemde Spaanse krant weet dat Urko Berrade naar EF Education–EasyPost zal verkassen. De in Pamplona geboren renner won in 2024 nog een rit in de Vuelta en was vorig jaar de beste in de Classica Camp de Morvedre. Bij zijn nieuwe ploeg zou hij met Richard Carapaz een oud-ploegmaat tegen het lijf lopen.

Ook Iván Ramiro Sosa verhuist naar EF

Ook Iván Ramiro Sosa zou naar EF Education–EasyPost verkassen. De 28-jarige Colombiaan was al twee keer de beste in de Ronde van Burgos en won ook al de Ronde van de Provence en de Ronde van Asturië. Hij kan dus een stevige aanwinst genoemd worden voor Carapaz en co.

Diego Uriarte blijft binnen Spanje en verhuist naar Movistar. De Spanjaard liet vorig jaar opmerken met een ritzege in de Ruta del Sol, ook wel de Ronde van Andalusië genoemd. Uriarte krijgt bij zijn nieuwe team het gezelschap van Iván Cobo, die dit jaar al een koers won in Griekenland en Portugal.

Een ware leegloop

Voorts trekken Marc Brustenga en Unai Iribar naar Caja Rural-RGA. De 26-jarige Brustenga was dit jaar de beste in de Route Adélie de Vitré, terwijl Iribar nog altijd op zijn eerste profzege wacht. Tot slot neemt Kern Pharma ook afscheid van Ibon Ruiz, dit jaar nog ritwinnaar in de Mercan'Tour Classic Alpes-Maritimes. Hij trekt naar Bahrain Victorious.





We kunnen daardoor gerust van een leegloop spreken bij Kern Pharma, dat sinds het voorjaar op zoek moet naar een nieuwe sponsor. Dat zorgt voor heel wat onzekerheid. Heel wat renners kozen eieren voor hun geld en vonden al een nieuwe werkgever.