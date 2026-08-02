Opvallende contractconstructie doet stof opwaaien in TDF Femmes

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, wielerjournalist
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Opvallende contractconstructie doet stof opwaaien in TDF Femmes
Foto: © photonews
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Van 1 tot 9 augustus geven de beste rensters ter wereld het beste van zichzelf in de Tour de France Femmes. Bij UAE Team L'IMAD zitten ze met een luxeprobleem. Naast kopvrouwen Elisa Longo Borghini en Dominika Wlodarczyk maakt ook Vuelta-winnares Paula Blasi deel uit van de ploeg.

Paula Blasi is de nieuwe ster aan de wielerhemel bij de vrouwen. Ze had vorig jaar al knappe dingen laten zien met onder meer meerdere overwinningen en goede prestaties in enkele rittenkoersen. Dit jaar brak Blasi dan helemaal door.

Longo Borghini en Wlodarczyk als kopvrouwen

Ze won tegen alle verwachtingen in de Amstel Gold Race na een mooie solo en schitterde daarna ook in de Vuelta. Na een sterk slot pakte ze in eigen land de leiderstrui en bombardeerde ze zich zo plots tot een van de toppers in het pak.

Ze bevestigde in de Ronde van Catalonië en de Ronde van de Pyreneeën, maar is in de Tour geen kopvrouw bij UAE Team L'IMAD. Die eer is weggelegd voor de ervaren Elisa Longo Borghini en Dominika Wlodarczyk.

Marijn de Vries

Longo Borghini won in haar carrière al twee keer de Giro (2024 en 2025) en heeft dus al wat bewezen in de grote rondes. Dominika Wlodarczyk toonde vorig jaar dat ze uit het juiste Tour-hout gesneden is door als vierde te eindigen in het algemene klassement.

Marijn de Vries stelt zich in de podcast Vlammen serieuze vragen bij de aanpak van UAE Team L'IMAD. De journaliste vindt het vreemd dat Blasi zelfs geen beschermde renster is, terwijl ze beter klimt dan haar twee ploegmaats.

Contractmotieven

Blasi heeft volgens De Vries bovendien een uitstekende tijdrit en verkeert in een uitstekende vorm. De Nederlandse ziet verschillende redenen waarom Blasi geen vrijheid krijgt bij haar ploeg.

Blasi zou haar ambities duidelijk uitspreken en de beste renster ter wereld en kopvrouw willen worden. Daarnaast zouden er ook contractmotieven spelen.

Longo Borghini en Wlodarczyk zouden in hun contract hebben laten vastleggen dat ze kopvrouwen moeten zijn in de Tour. Dat komt niet vaak voor en zet UAE Team L'IMAD volgens De Vries schaakmat.

Daardoor kan Blasi geen (derde) kopvrouw zijn. De Vries vindt dat Blasi ondanks alles in interviews goed omgaat met de moeilijke situatie. Toch blijven er vraagtekens bestaan bij de aanpak van UAE Team L'IMAD.

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