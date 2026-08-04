Lotte Kopecky haalt vernietigend uit na tweede plaats in Touretappe

Lotte Kopecky greep maandag net naast een ritzege in de Tour de France Femmes. De Belgische vocht zich naar een knappe tweede plaats, maar bleef vooral achter met frustratie. Na afloop deelde ze ook een opvallende sneer uit.

Vrijheid om voor eigen kans te gaan

Lotte Kopecky wist vooraf dat haar kansen op persoonlijk succes in deze Tour beperkt zouden zijn. Door de aanwezigheid van sprintkopvrouw Lorena Wiebes staat ze vaak in een dienende rol, maar maandag kreeg de wereldtopper eindelijk haar kans.

“Toen bleek dat Lorena de aanvangsfase niet goed verteerd had, kreeg ik de vrijheid om met open vizier te koersen”, vertelde Kopecky na afloop aan Het Nieuwsblad.

De Belgische reageerde alert op een aanval van Lucinda Brand en belandde in een kopgroep van elf rensters. Toen de Noorse Sigrid Haugset ervandoor ging, besloot Kopecky zelf de achtervolging in te zetten.

Kramp gooit roet in het eten

Lange tijd leek Kopecky op weg naar de ritzege. Ze zag Haugset steeds dichterbij komen en was ervan overtuigd dat ze haar zou inhalen.

“Toen ik haar een handvol seconden voor mij uit zag rijden, was ik er zeker van dat ik ze te pakken had. Maar plots schoten mijn benen volledig in een kramp. Eerst mijn hamstrings, daarna mijn bovenbenen. Ik had geen keuze meer, ik moest gewoon het tempo minderen.”



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Volgens Kopecky lag het niet aan een gebrek aan voeding of drinken. De hitte speelde mogelijk een rol, maar daar wilde ze zich niet achter verschuilen. Zodra de krampen toesloegen, was de overwinning buiten bereik.

Onbegrip over het koersverloop

Na afloop had Kopecky ook bedenkingen bij de manier waarop de wedstrijd verliep. Ze begreep niet waarom haar medevluchters nauwelijks wilden samenwerken toen Haugset wegreed.

“Ik snap niet waarom het in die groep niet ronddraaide. Op het moment dat Haugset uit ons groepje wegreed, viel het bij ons stil. Ik moest het wel proberen, anders zouden we helemaal te laat komen”, ging ze verder.

Daardoor moest de Belgische veel energie verspillen in haar soloachtervolging, wat haar mogelijk later zuur opbrak.

Sarcastische uithaal na de finish

Hoewel de teleurstelling groot was, hield Kopecky ook een positieve conclusie over aan haar prestatie. Ze toonde dat ze opnieuw op hoog niveau kan meestrijden en stuurde tegelijk een duidelijke boodschap de wereld in.

“Uiteraard is het jammer dat ik vandaag niet win, maar ik denk dat ik tegenover een aantal mensen bewezen heb dat ik toch nog met de fiets kan rijden”, was haar verrassende reactie.

Met die opvallend sarcastische uitspraak leek de Belgische te reageren op de kritiek die ze de voorbije weken kreeg. Ondanks het uitblijven van de ritzege bewees Kopecky dat ze nog altijd een van de sterkste rensters van het peloton is.