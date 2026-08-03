Genoeg met de mysterieuze geheimzinnigheid: Tourwinnaar Pogacar heeft groot nieuws

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Genoeg met de mysterieuze geheimzinnigheid: Tourwinnaar Pogacar heeft groot nieuws
Foto: © photonews
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Er is een einde gekomen aan de mysterieuze geheimzinnigheid die Tadej Pogacar zo lang mogelijk intact hield. De Sloveen gaat zoals verwacht ook de Vuelta rijden.

Het vermoeden heerst al lange tijd dat Pogacar de Vuelta zou toevoegen aan zijn programma. Tijdens de Tour de France werd dit sentiment alleen maar sterker. De Vuelta begint dit jaar in Monaco, waar Pogacar ook woont. Prins Albert II van Monaco gaf aan dat Pogacar had toegezegd. Als die het zegt, is de kans groot, reageerde de UAE-renner.

Meer wilde hij er niet over kwijt en ook na afloop van de Tour de France weigerde Pogacar er een definitieve uitspraak over te doen. De officiële bekendmaking van de UAE-selectie moest uitsluitsel bieden. In de tweet van UAE Team Emirates-XRG valt niet naast het gezicht van Pogacar te kijken: hij wordt de leider van het team in de Vuelta.

Naast hem rijden ook João Almeida, Domen Novak, Ivo Oliveira, Pavel Sivakov, Pablo Torres, Kevin Vermaerke en Jay Vine de Vuelta voor UAE. Pogacar zegt op de site van UAE Team Emirates-XRG dat hij het spannend vindt om zijn terugkeer naar de Vuelta te kunnen aankondigen. Hij verwijst naar de Vuelta van 2019, zijn eerste grote ronde.

Doorbraak Pogacar kwam er in Vuelta

Pogacar eindigde meteen knap derde en dat was ook zijn doorbraak voor het grote publiek. Pogacar noemt het zeven jaar later een geweldige ervaring. Hij houdt ervan om Spanje als land te bezoeken en ook om er te koersen. Hij acht de tijd dus rijp om terug te keren naar de Vuelta. De motivatie is groot, want de Vuelta is een groot doel.

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Pogacar is een vijfvoudig Tourwinnaar en won in 2024 ook de Giro. De Vuelta staat echter nog niet op zijn palmares. Met een eindzege in de Vuelta van dit jaar zou Pogacar dus bij het rijtje renners komen dat de drie grote ronden gewonnen heeft. Jonas Vingegaard kon die trilogie eerder dit jaar al vervolledigd.

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