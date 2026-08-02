Pijnlijk incident zindert na bij Lorena Wiebes: "Dat heeft voor extra vuur gezorgd"

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, wielerjournalist
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Pijnlijk incident zindert na bij Lorena Wiebes: "Dat heeft voor extra vuur gezorgd"
Foto: © photonews
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Lorena Wiebes mocht zaterdag de eerste gele trui aantrekken in de Tour de France Femmes. De Nederlandse spurtbom haalde het op de lastige aankomst in Lausanne en trekt haar bloedvorm gewoon door. Achteraf sprak ze over een incident van eerder dit jaar dat haar extra motivatie geeft.

Dat Lorena Wiebes de eerste gele trui zou veroveren in deze Tour de France Femmes was enigszins te verwachten. De Nederlandse is namelijk aan een dijk van een seizoen bezig.

Wiebes werd uit de Giro gezet

De ploeggenote van Lotte Kopecky won in het voorjaar In Flanders Fields en schitterde daarna in onder meer de Ronde van Burgos en de Ronde van Polen. Tussendoor wilde ze ook uitblinken in de Giro.

Dat leek ze aanvankelijk ook te doen door de eerste rit te winnen. Ze leek de eerste roze leiderstrui te mogen aantrekken, tot ze uit het niets gediskwalificeerd werd. Bij een controle bleek dat haar fiets minder woog dan het minimumgewicht van 6,8 kilogram. Het verschil? Een schamele 20 gram.

Kritiek op de UCI

Wiebes werd onmiddellijk uit koers gehaald. De ritzege en de roze trui gingen naar de Italiaanse Elisa Balsamo. Wiebes mocht de volgende dag ook niet meer starten. Wat een mooi avontuur moest worden in Italië, werd uiteindelijk een nachtmerrie.

Er kwam veel kritiek op de UCI over de manier waarop de zaak verliep. Er werden vooral veel vragen gesteld over de manier waarop er gewogen werd met de weegschaal.

Wiebes haalde er extra motivatie uit

Wiebes liet het niet aan haar hart komen, schitterde in de Ronde van Polen en zegeviert nu ook in de Tour. Toch bleef de diskwalificatie ergens hangen. "Dat heeft wel voor wat extra vuur gezorgd in de Tour", verklaarde ze na de openingsrit bij Allez les Femmes.

Wiebes mag zondag starten in de leiderstrui, iets wat haar in de Giro op een wrede manier ontnomen werd. De tweede rit van de Tour is iets meer geaccidenteerd dan de openingsetappe, maar toch durft ze dromen van een tweede overwinning op een rij. Het zou de ultieme revanche zijn.

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