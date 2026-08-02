Sven Vanthourenhout heeft aangename én veelzeggende boodschap voor Remco Evenepoel

Remco Evenepoel pakte zaterdag nog maar eens uit in de Clásica San Sebastián. Onze landgenoot zit zo aan vier zeges in de Spaanse klassieker en werd alleen recordhouder. Het was een nieuwe glansprestatie na zijn tweede plaats in de Tour de France. Maar wat betekent dat voor het WK in september?

Evenepoel heeft een bijzondere band met de Clásica San Sebastián. Het was in de Baskische koers dat onze landgenoot in 2019 zijn allereerste WorldTour-wedstrijd boekte. De 19-jarige Evenepoel toonde destijds al wat hij waard is bergop en zou daarna een ware dynastie uitbouwen in de Noord-Spaanse klassieker.

Sven Vanthourenhout kent Evenepoel uitstekend

Na opeenvolgende zeges in 2022 en 2023 was Evenepoel dit jaar opnieuw de beste, in misschien wel de beste vorm van zijn leven. Sven Vanthourenhout, de ploegleider van Red Bull-BORA-hansgrohe, zat zaterdag in de volgwagen en kent Evenepoel heel goed.

Met Vanthourenhout kroonde Evenepoel zich in 2022 tot wereldkampioen in Wollongong en pakte hij dubbel goud op de Olympische Spelen van Parijs. De ex-veldrijder kan dus uitstekend inschatten op welk niveau zijn kopman momenteel rondrijdt.

Een van de betere versies van Evenepoel

"Dit is een van de betere versies die we tot nu toe al gezien hebben van Remco", denkt Vanthourenhout bij Sporza. Als we kijken naar de laatste weken, kunnen we hem alleen maar gelijk geven.

Evenepoel zette na enkele aarzelende klimprestaties in het begin van het seizoen grote stappen in de Tour de France. Hij moest bergop af en toe lossen, maar zakte er nooit helemaal door. Meer nog: hij keerde verschillende keren terug, wat niet alleen wijst op zijn vechtersmentaliteit, maar ook op ongeziene fysieke paraatheid en herstelvermogen.



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In een eendagskoers is alles mogelijk

Evenepoel was nog nooit zo goed in de derde week van de Tour. Hij won de vijftiende rit en triomfeerde twee dagen later overtuigend in de tijdrit. Tadej Pogacar moest daarbij twee keer tevreden zijn met de tweede plek.

Tadej Pogacar, die naam zal ook op het komende WK in Montréal meermaals over de tongen gaan. De Sloveen rijdt net als Evenepoel rond op een wolk. Het zou goed kunnen dat we op weg zijn naar een tweestrijd in Canada. In de Tour helde de algemene balans over in het voordeel van de Sloveen, maar Vanthourenhout acht Evenepoel allesbehalve kansloos.

"Pogacar is moeilijk te kloppen, maar in een eendagskoers is alles mogelijk. Zeker als hij in goede doen is." Het is een welgekomen boodschap die de Belgische fans hoop geeft op een eerste wereldtitel sinds 2022.

België heeft verschillende troeven

Evenepoel zal elke kans met beide handen aangrijpen in Canada. Dat deed hij in de Tour door Pogacar bergop te kloppen en hem ook in de tijdrit naar de tweede plek te verwijzen. Het geeft de Belgische selectie hoop. Ook Wout van Aert klopte Pogacar al dit seizoen (in Parijs-Roubaix).

De Sloveen zal daardoor met bijzondere aandacht kijken naar de Belgische ploeg, die in staat moet zijn om de koers in blok in handen te nemen. Met Evenepoel kunnen we het afmaken vanuit de vlucht, terwijl Van Aert onze troef is in de sprint. Met die gouden combinatie moet er toch iets mogelijk zijn voor Serge Pauwels en de zijnen. Dat denkt dus ook Vathourenhout, de laatste bondscoach die ons een regenboogtrui wist te bezorgen.