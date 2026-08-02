Topfavoriete Pauline Ferrand-Prévot krijgt waarschuwing van jury in Tour de France Femmes

Van 1 tot 9 augustus zal het vrouwenpeloton het beste van zichzelf geven in de Tour de France Femmes. Pauline Ferrand-Prévot verdedigt haar titel en zal meer dan waarschijnlijk vooral met Demi Vollering moeten afrekenen. Na de eerste rit kreeg de Française een waarschuwing van de jury.

Pauline Ferrand-Prévot is een Franse wielerlegende en ging vorig jaar nog wat meer de geschiedenisboeken in na haar heroïsche overwinning in de Tour de France Femmes. Ze haalde het toen met bijna vier minuten voorsprong op Demi Vollering.

Ferrand-Prévot tegen Vollering

Verwacht wordt dat het tweetal ook dit jaar zal strijden om de eindzege. Ferrand-Prévot koos dit jaar voor een gelijkaardige voorbereiding op de Tour. Ze reed net als vorig jaar de Vuelta en richtte daarna het vizier volledig op de Tour. In het voorjaar reed ze wel minder koersen. Het is afwachten of dat haar beter maakt in vergelijking met 2025.

Ferrand-Prévot staat alvast opnieuw messcherp en lijkt klaar om de strijd aan te gaan. In de eerste rit van de Tour van dit jaar - met start en aankomst in Lausanne - legde ze beslag op de achtste plaats. Ze kwam binnen in dezelfde tijd als winnares Lorena Wiebes en concurrente Demi Vollering en liep dus geen schade op op de oplopende finish.

De UCI deelt een waarschuwing uit

Toch begon haar Tour met een kleine domper. Zo kreeg Ferrand-Prévot een waarschuwing van de wedstrijdjury, omdat ze op een voetpad gereden zou hebben. Dat schrijft onder meer Cycling News. De Française kwam er vanaf met een waarschuwing, terwijl andere rensters getrakteerd werden op een boete van 500 Zwitserse frank.



Dat was bijvoorbeeld het geval bij Alice Towers (EF Education-Oatly), die een bidon weggooide in een zone waarin dat verboden is. Zo'n vaart loopt het dus niet voor Ferrand-Prévot, maar ze moet wel op haar hoede zijn. Als we een stap verder kijken dan waarschuwingen, zien we namelijk dat een mogelijke straf een tijdstraf is van 20 seconden. Dat zou Ferrand-Prévot wél schade kunnen berokkenen in haar strijd om de gele trui.