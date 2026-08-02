Topfavoriete Pauline Ferrand-Prévot krijgt waarschuwing van jury in Tour de France Femmes

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, wielerjournalist
| Reageer
Topfavoriete Pauline Ferrand-Prévot krijgt waarschuwing van jury in Tour de France Femmes
Foto: © photonews
Volg Wielerkrant nu ook via Google!

Van 1 tot 9 augustus zal het vrouwenpeloton het beste van zichzelf geven in de Tour de France Femmes. Pauline Ferrand-Prévot verdedigt haar titel en zal meer dan waarschijnlijk vooral met Demi Vollering moeten afrekenen. Na de eerste rit kreeg de Française een waarschuwing van de jury.

Pauline Ferrand-Prévot is een Franse wielerlegende en ging vorig jaar nog wat meer de geschiedenisboeken in na haar heroïsche overwinning in de Tour de France Femmes. Ze haalde het toen met bijna vier minuten voorsprong op Demi Vollering.

Ferrand-Prévot tegen Vollering

Verwacht wordt dat het tweetal ook dit jaar zal strijden om de eindzege. Ferrand-Prévot koos dit jaar voor een gelijkaardige voorbereiding op de Tour. Ze reed net als vorig jaar de Vuelta en richtte daarna het vizier volledig op de Tour. In het voorjaar reed ze wel minder koersen. Het is afwachten of dat haar beter maakt in vergelijking met 2025.

Ferrand-Prévot staat alvast opnieuw messcherp en lijkt klaar om de strijd aan te gaan. In de eerste rit van de Tour van dit jaar - met start en aankomst in Lausanne - legde ze beslag op de achtste plaats. Ze kwam binnen in dezelfde tijd als winnares Lorena Wiebes en concurrente Demi Vollering en liep dus geen schade op op de oplopende finish.

De UCI deelt een waarschuwing uit

Toch begon haar Tour met een kleine domper. Zo kreeg Ferrand-Prévot een waarschuwing van de wedstrijdjury, omdat ze op een voetpad gereden zou hebben. Dat schrijft onder meer Cycling News. De Française kwam er vanaf met een waarschuwing, terwijl andere rensters getrakteerd werden op een boete van 500 Zwitserse frank.


Dat was bijvoorbeeld het geval bij Alice Towers (EF Education-Oatly), die een bidon weggooide in een zone waarin dat verboden is. Zo'n vaart loopt het dus niet voor Ferrand-Prévot, maar ze moet wel op haar hoede zijn. Als we een stap verder kijken dan waarschuwingen, zien we namelijk dat een mogelijke straf een tijdstraf is van 20 seconden. Dat zou Ferrand-Prévot wél schade kunnen berokkenen in haar strijd om de gele trui.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Tour de France Femmes
Pauline Ferrand-Prévot

Meer nieuws

Keiharde uithaal na valpartij in TDF Femmes: "Het is altijd dezelfde persoon"

Keiharde uithaal na valpartij in TDF Femmes: "Het is altijd dezelfde persoon"

11:30
Remco Evenepoel en Maxim Van Gils: dít was het duidelijke kantelpunt in hun relatie

Remco Evenepoel en Maxim Van Gils: dít was het duidelijke kantelpunt in hun relatie

12:15
Moeten we ons grote zorgen maken over het vormpeil van Lotte Kopecky?

Moeten we ons grote zorgen maken over het vormpeil van Lotte Kopecky?

08:16
Pijnlijk incident zindert na bij Lorena Wiebes: "Dat heeft voor extra vuur gezorgd"

Pijnlijk incident zindert na bij Lorena Wiebes: "Dat heeft voor extra vuur gezorgd"

10:45
Tadej Pogacar was nooit beter, maar toch mag België dromen van een eerste wereldtitel sinds 2022

Tadej Pogacar was nooit beter, maar toch mag België dromen van een eerste wereldtitel sinds 2022

09:10
Verbluffend en straf is het zeker: is het ook verbazingwekkend wat Van Aert doet? Opinie

Verbluffend en straf is het zeker: is het ook verbazingwekkend wat Van Aert doet?

07:00
Vingegaard ooit zwaar bekritiseerd omdat hij niet werkte voor Van Aert: Bakelants spreekt er klare taal over

Vingegaard ooit zwaar bekritiseerd omdat hij niet werkte voor Van Aert: Bakelants spreekt er klare taal over

19:40
UPDATE CONTRACTEN: Tourritwinnaar (ex-Quick-Step) gaat bij Pidcock rijden

UPDATE CONTRACTEN: Tourritwinnaar (ex-Quick-Step) gaat bij Pidcock rijden

18:41
Koers LIVE: Kopecky reageert na eerste rit TDF Femmes

Koers LIVE: Kopecky reageert na eerste rit TDF Femmes

18:32
Recordhouder Evenepoel corrigeert journalist in flashinterview en doet al een uitspraak over het WK

Recordhouder Evenepoel corrigeert journalist in flashinterview en doet al een uitspraak over het WK

17:10
Opmerkelijke actie Van der Poel geen toeval: dit is zijn verklaring

Opmerkelijke actie Van der Poel geen toeval: dit is zijn verklaring

15:10
Nederlandse ploeg kiest verrassend voor Belg na bijzondere selectieprocedure

Nederlandse ploeg kiest verrassend voor Belg na bijzondere selectieprocedure

13:00
Lefevere spreekt klare taal over uithaal van Evenepoel naar perschef

Lefevere spreekt klare taal over uithaal van Evenepoel naar perschef

01/08
Na breuk met Kopecky en SD Worx is Vollering gevaarlijker dan ooit dankzij... een Belgische

Na breuk met Kopecky en SD Worx is Vollering gevaarlijker dan ooit dankzij... een Belgische

01/08
Drama in Spanje: rittenkoers geschrapt door bosbranden

Drama in Spanje: rittenkoers geschrapt door bosbranden

01/08
Belgisch kampioen Rune Herregodts verrast iedereen met boodschap over zijn toekomst

Belgisch kampioen Rune Herregodts verrast iedereen met boodschap over zijn toekomst

01/08
Duidelijkheid waarom Roglic niet in selectie voor Clasica San Sebastian zit

Duidelijkheid waarom Roglic niet in selectie voor Clasica San Sebastian zit

01/08
🎥 Van Aert ontsnapt op het nippertje aan horrorcrash, al had hij in het verleden al vaak minder geluk

🎥 Van Aert ontsnapt op het nippertje aan horrorcrash, al had hij in het verleden al vaak minder geluk

01/08
Domper van jewelste: Thibau Nys moet afhaken voor Clasica San Sebastián

Domper van jewelste: Thibau Nys moet afhaken voor Clasica San Sebastián

01/08
Belgisch renster krijgt heel opmerkelijke vraag vlak voor de start van de Tour

Belgisch renster krijgt heel opmerkelijke vraag vlak voor de start van de Tour

31/07
14 topkoersen in één maand: augustus wordt een groot wielerfeest

14 topkoersen in één maand: augustus wordt een groot wielerfeest

31/07
Jonas Vingegaard geeft toe: relatie met Tadej Pogacar is helemaal gedraaid

Jonas Vingegaard geeft toe: relatie met Tadej Pogacar is helemaal gedraaid

31/07
Wout van Aert is niet te stoppen: drie op drie in Ronde van Denemarken

Wout van Aert is niet te stoppen: drie op drie in Ronde van Denemarken

31/07
Voormalig renner en dopingzondaar in hechtenis voor zedenfeiten met eigen dochter Naast de fiets

Voormalig renner en dopingzondaar in hechtenis voor zedenfeiten met eigen dochter

31/07
Mikel Landa doet opvallende bekentenis bij Soudal Quick-Step

Mikel Landa doet opvallende bekentenis bij Soudal Quick-Step

31/07
Met de goedkeuring van Van der Poel: nieuwe wielen meer dan ooit afgestemd op wensen van renners

Met de goedkeuring van Van der Poel: nieuwe wielen meer dan ooit afgestemd op wensen van renners

31/07
Ex-dopingzondaar woedend op Gianetti en insinueert dopinggebruik bij UAE: "Door kanker aangetast gezicht"

Ex-dopingzondaar woedend op Gianetti en insinueert dopinggebruik bij UAE: "Door kanker aangetast gezicht"

31/07
1
📷 Lotto-Intermarché verrast met gigantisch contractnieuws

📷 Lotto-Intermarché verrast met gigantisch contractnieuws

31/07
Anna Eikendal, vriendin van Thibau Nys, krijgt grote complimenten: "Ze is gewoon geweldig" Naast de fiets

Anna Eikendal, vriendin van Thibau Nys, krijgt grote complimenten: "Ze is gewoon geweldig"

31/07
"Fotofinish-zege meer dan terechte beloning: Van Aert geeft masterclass van jewelste" Analyse

"Fotofinish-zege meer dan terechte beloning: Van Aert geeft masterclass van jewelste"

31/07
Negen dagen kletterend geweld: onze sterren voor de Tour de France Femmes Analyse

Negen dagen kletterend geweld: onze sterren voor de Tour de France Femmes

31/07
Door Wuyts bekritiseerde ex-ploegleider kijkt ernaar met open mond, maar mist ook iets aan stunt Van der Poel

Door Wuyts bekritiseerde ex-ploegleider kijkt ernaar met open mond, maar mist ook iets aan stunt Van der Poel

31/07
🎥 Stressniveau Pogacar de hoogte in gejaagd door ... droom over Van der Poel

🎥 Stressniveau Pogacar de hoogte in gejaagd door ... droom over Van der Poel

31/07
Van Aert kon het ook thuis meemaken: ook fotofinish in Herentals, met Philipsen en Merlier in de hoofdrol

Van Aert kon het ook thuis meemaken: ook fotofinish in Herentals, met Philipsen en Merlier in de hoofdrol

31/07
Van Aert wijst na rollercoaster met fotofinish naar opmerkelijke reactie van renner Alpecin-Premier Tech

Van Aert wijst na rollercoaster met fotofinish naar opmerkelijke reactie van renner Alpecin-Premier Tech

31/07
Pauline Ferrand-Prévot veegt controverse van tafel: "Ik weet wat ik gedaan heb"

Pauline Ferrand-Prévot veegt controverse van tafel: "Ik weet wat ik gedaan heb"

30/07

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Tadej Pogacar Lotte Kopecky Jonas Vingegaard Rasmussen Thibau Nys Pauline Ferrand-Prévot Tim Merlier Patrick Lefevere Lorena Wiebes Danny Stam Elisa Balsamo Jasper Philipsen Jasper Stuyven Sylvain Moniquet Cyrille Guimard Jerome Chiotti Mauro Gianetti Jarno Widar

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Ex-dopingzondaar woedend op Gianetti en insinueert dopinggebruik bij UAE: "Door kanker aangetast gezicht" devriendt.cordy@gmail.com devriendt.cordy@gmail.com over Moeder Evenepoel én Fabian Cancellara breken lans voor respect: "Neen zeggen mag" Hankie Hankie over Bruyneel furieus: "Bijna schending van de mensenrechten" Hankie Hankie over Jan Bakelants is duidelijk na Tour-triomf van Evenepoel: "Dat zal hij zelf ook toegeven" Hankie Hankie over TDF LIVE: Quinn Simons komt als eerste boven op Col de la Croisette Hankie Hankie over José De Cauwer waarschuwt Remco Evenepoel: "Dat zal ooit eens níét lukken" Hankie Hankie over Jonas Vingegaard doet schokkende bekentenis: "Ik hield het niet langer vol" Hankie Hankie over Tim Wellens krijgt stevige veeg uit de pan: "Een of andere klojo" Hankie Hankie over UAE en Pogacar zorgen voor groot onbegrip in peloton: "Dan weet je dat het om zeep is" Frank Houter Frank Houter over Mathieu 'aan het strand' doet diepere discussie losbarsten: "Ik vind het heel enerverend" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved