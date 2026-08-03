Neemt Pogacar risicovolle gok? Belgische professor geeft Van Aert en Evenepoel klein beetje hoop

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Neemt Pogacar risicovolle gok? Belgische professor geeft Van Aert en Evenepoel klein beetje hoop
Foto: © photonews
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Voelt Tadej Pogacar zich zo oppermachtig dat hij risico's begint te nemen? Voor Wout van Aert en Remco Evenepoel ligt daar misschien de beste kans om hem te kunnen vloeren op het WK wegwielrennen.

Evenepoel verklaarde na zijn zege in de Clasica San Sebastian dat het volgende doel is om te proberen om wereldkampioen te worden. Van Aert zal door het rijden van de Vuelta trachten op zijn best te zijn bij de start van het WK. De topfavoriet in Montréal zal echter Pogacar zijn: daar valt geen speld tussen te krijgen.

Pogacar heeft aangekondigd dat hij er na de Tour ook nog de Vuelta bijneemt. Jan Boone van de Universiteit Gent schat bij Sporza in hoe Pogacar de inspanningen zal verdelen. De Belgische professor meent dat Pogacar de piek die hij al had nog eens zal gebruiken in de Vuelta. Wellicht is het prestatieniveau dan wel wat lager.

Boone verwacht licht verval bij Pogacar

Normaal gesproken is er wat verval in de parameters, maar Pogacar blijft een buitengewone sportman. Boone beseft ook dat heel weinig renners het drieluik Tour - Vuelta - WK zullen doen. Evenepoel neemt bijvoorbeeld nu rust, vooraleer op te bouwen naar het WK. Van Aert rekent erop dat de hardheid van de Vuelta wonderen doet.

Boone beschouwt het toch wel als een risico om na de Tour en de Vuelta de vorm ook nog te proberen rekken tot aan het WK. "Ik vermoed dat ze rekenen dat een Pogacar op 90 procent ook wel voldoende is om in Canada nog mee te spelen", kruipt hij in het hoofd van de entourage van de Sloveen. Zo kan hij misschien toch nog het WK winnen.

WK of Vuelta belangrijkste voor Pogacar?

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Het zal er ook van afhangen wat voor Pogacar het belangrijkste is. In de Vuelta kan hij de trilogie van eindzeges in alle grote ronden vervullen, terwijl hij al twee wereldtitels achter zijn naam heeft na de zeges in Zürich en Kigali. Ook Mathieu van der Poel zal overigens meedoen aan het WK op de weg. 

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