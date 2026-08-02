Slik! Wout van Aert ontsnapt nipt aan horrorval in Ronde van Denemarken

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, wielerjournalist
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Slik! Wout van Aert ontsnapt nipt aan horrorval in Ronde van Denemarken
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Wout van Aert heeft zich tot eindwinnaar gekroond van de Ronde van Denemarken. Onze landgenoot werd elfde in de slotrit en gaf zijn leiderstrui niet meer uit handen. Maar in de laatste rechte lijn had het zomaar nog fout kunnen lopen.

Van Aert zat iets te ver voor de sprint en raakte ingesloten. Als hij nog iets verder had gezeten, had dat mogelijk zware gevolgen gehad. Achter Van Aert gingen namelijk een pak renners keihard tegen de vlakte. Van Aert kon er maar ternauwernood aan ontsnappen.

Heelhuids over de streep komen

Meesprinten om de zege zat er niet in, maar heelhuids over de streep komen was hier eigenlijk de belangrijkste opdracht. Zo niet, had dat zomaar kwalijke gevolgen kunnen hebben voor de rest van zijn seizoen.

Maar eind goed, al goed. Van Aert sluit een geslaagde vijfdaagse in Denemarken af met drie ritten en de eindzege op zak. Hij sprak achteraf bij VTM Nieuws van een goed gevoel en deed vertrouwen op voor het werk dat nog op de plank ligt.

Gezond blijven

De volgende opdracht voor onze landgenoot is de Vuelta van 22 augustus tot 13 september. Daarna trekt hij eind september naar het WK in het Canadese Montréal.

Van Aert en zijn fans zijn blij dat hij er na de hectische slotfase in Denemarken überhaupt aan mag denken. Gezond blijven is ook in de koers de allerbelangrijkste opdracht.

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