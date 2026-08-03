Fiets in de picture: deze e-bike combineert schoonheid, vermogen en comfort

Wat zouden fietsers en wielrenners zijn zonder hun materiaal? Daarom gaan we geregeld een fiets in de picture plaatsen. Vandaag is dat de Supreme Hybrid Comfort PRO 600 van CUBE.

De elektrische fiets is niet meer uit de maatschappij weg te slaan. De recreatieve fietser heeft evenzeer recht op fietsplezier van de bovenste plank en daarom staan we even stil bij wat de Supreme Hybrid Comfort PRO 600 te bieden heeft. Deze fiets is een van de machines die eerder dit jaar ook te bewonderen was op Velofollies in Kortrijk.

We kunnen concluderen dat er bij deze fiets bewust aandacht is geschonken aan de combinatie van schoonheid, vermogen en comfort. Dat laatste mag niet verbazen, want daar alludeert de naam van de fiets ook op. De site van CUBE wijst bijvoorbeeld op de lage instap. Niets zit in de weg om snel op de e-bike te springen en te vertrekken.

Accu van 600 watt per uur op e-bike CUBE

De 600-watuuraccu van Bosch is weggewerkt in de schuine buis. U kunt ook de fraaie gladde lasnaden opmerken. Bij CUBE vinden ze de lage instap en de traploze versnellingsnaaf van Enviolo absolute pluspunten van deze fiets. Dat moet ervoor zorgen dat de gebruiker zich niet aanpast aan de e-bike, maar de omgekeerde beweging zich voltrekt.

De schijfremmen van Shimano moeten voor een verhoogde veiligheid zorgen en er staan banden van Schwalbe op deze fiets. Het framemateriaal is Aluminium Superlite. CUBE staat voorts zelf in voor het stuur, de stuurpen en de velgen voor deze grey´n´chrome fiets van 29,9 kg. Voor deze e-bike betaalt u 3349 euro.