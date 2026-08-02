Einer Rubio spreekt na dramatische botsing op Alpe d'Huez en laat er geen twijfel over bestaan

Alpe d'Huez zorgde ook dit jaar weer voor uitzinnige taferelen in de Tour. De sfeer zat er goed in, maar balanceerde op sommige plekken op het randje van het onveilige. Dat ondervond Einer Rubio aan den lijve. De Colombiaan van Movistar spreekt voor het eerst na zijn harde botsing met een volgwagen.

In de 19e etappe van de Tour de France lag de aankomst op de mythische Alpe d'Huez. Zoals altijd waren de fans talrijk opgekomen, maar dat zorgde op sommige plekken voor onveilige situaties. Bij één bepaalde fase viel een fan voor de volgwagen van UAE Team Emirates-XRG, waardoor die vol in de remmen moest gaan.

De discussie over veiligheid laaide weer op

Einer Rubio reed vlak achter de volgwagen en kon een botsing niet meer vermijden. De Colombiaan knalde met zijn aangezicht tegen de achterruit en werd duidelijk aangedaan en met snijwonden in het gezicht afgevoerd.

Het incident deed de discussie over de veiligheid in de koers opnieuw oplaaien. Hier en daar wordt geopperd om fans te laten betalen om op Alpe d'Huez plaats te nemen, terwijl anderen ijveren voor dranghekken over de hele lengte van de col.

Rubio wil dat er lessen getrokken worden

Rubio heeft als grootste slachtoffer van de bewuste dag misschien wel het meest recht van spreken. Hij doet dat nu ook voor het eerst op Instagram. Hij schrijft er dat hij zich een ander einde van zijn Tour had ingebeeld, maar dat hij het verleden niet kan veranderen.

Hij roept op om lessen te trekken uit situaties zoals die op Alpe d'Huez en te werken om ervoor te zorgen dat ze zich niet opnieuw voordoen.





Hij denkt dat de zaken mogelijk anders hadden kunnen lopen met betere dranghekken op de klim, een strengere controle van het autoverkeer en voorzichtigere fans die zich meer bewust zijn van de veiligheid.

Rubio is naar eigen zeggen herstellende en zal snel opnieuw in het peloton te zien zijn. Hopelijk zonder zware ongelukken deze keer.