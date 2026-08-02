Wat zegt het gevoel? Dit had Wout van Aert te zeggen na zijn geslaagde comeback in Denemarken

Wout van Aert heeft de eindzege in de Ronde van Denemarken niet meer uit handen gegeven. Onze landgenoot kon in de laatste etappe niet meedoen om de zege, maar kan toch tevreden terugblikken op zijn vijfdaagse. Dit is wat hij er zelf van vond.

Van Aert was even uit roulatie door een vervelende elleboogblessure en de complicaties daarvan. Maar zijn terugkeer verliep met een heuse knal. Drie ritten en de eindzege in de Ronde van Denemarken. Dat had Van Aert zelf waarschijnlijk niet durven dromen.

Van Aert leeft met vertrouwen toe naar de volgende koersen

In de slotetappe kon hij zich niet mengen in de strijd om de zege. Van Aert baalde dat hij ingesloten was geraakt voor de sprint, maar was blij dat hij zonder ongelukken de finish had bereikt. Dat vertelde hij na afloop aan VTM Nieuws. Van Aert vindt dat de eindzege in Denemarken toch iets betekent en is blij dat hij nog eens kon meestrijden om een klassement.

Welke conclusies trekt hij hier nu uit voor de rest van het seizoen? "De benen zijn goed, dus ik mag met vertrouwen toeleven naar de volgende koersen", klinkt het veelbelovend. De volgende koers zal er al snel aankomen met de Vuelta.

De Spaanse rittenkoers begint op 22 augustus in Monaco en zal Van Aert met open armen verwelkomen. De ster van Visma-Lease a Bike won er al drie ritten in zijn carrière en trekt altijd veel volk naar de Spaanse wegen.

Van Aert kan in de Vuelta hoogtemeters opdoen

Van Aert zal in de Vuelta voor ritten gaan en vooral nog een volgende stap willen zetten op weg naar het WK in september. Hij wil daar nog eens alles uit de kast halen om voor het eerst wereldkampioen te worden.



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Zijn vertrouwen is naar eigen zeggen opgekrikt en ook met de conditie gaat het steeds beter. De Vuelta wordt een nieuwe test en een mooie kans om hoogtemeters op te doen in competitieverband.

Het WK-parcours bevat bijna 4000 hoogtemeters en is niet van de poes. Met een goede Vuelta in de benen kan Van Aert er alleen maar sterker voor de dag komen.