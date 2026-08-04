'Wonderboy Paul Seixas zorgt voor grote verrassing met transferbom'

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
| Reageer
'Wonderboy Paul Seixas zorgt voor grote verrassing met transferbom'
Foto: © photonews
Volg Wielerkrant nu ook via Google!

Paul Seixas blijft de transfermarkt beheersen. Terwijl UAE Team Emirates-XRG en Visma | Lease a Bike aan hem trekken, groeit de Franse tienersensatie uit tot een van de meest begeerde renners van het peloton. Maar welke ploeg past eigenlijk het best bij hem?

Transfergeruchten blijven aanzwellen

Paul Seixas is nog altijd maar 19 jaar, maar staat inmiddels bovenaan de verlanglijst van meerdere WorldTour-ploegen. De Fransman ligt nog tot eind 2027 onder contract bij Decathlon CMA CGM, maar verschillende media melden dat de onderhandelingen achter de schermen volop bezig zijn. Volgens Ciclismo Internacional zou UAE Team Emirates-XRG de beste papieren hebben om de jonge klimmer binnen te halen, al blijft ook Visma | Lease a Bike nadrukkelijk in beeld.

Seixas zelf probeerde de geruchten eerder wat af te remmen. "Veel dingen die ik hoor zijn onjuist", verklaarde hij eerder over de vele speculaties rond zijn toekomst. Toch lijkt niemand eraan te twijfelen dat de strijd om zijn handtekening nog maanden zal doorgaan.

Wie is Paul Seixas?

Paul Seixas werd op 24 september 2006 geboren in Lyon. Zijn beide ouders waren succesvolle karateka's en via zijn grootvader kreeg hij de liefde voor de wielersport mee. Al op jonge leeftijd gold hij als een uitzonderlijk talent.

Als junior stapelde hij de overwinningen op. Hij werd wereldkampioen tijdrijden bij de junioren in 2024 en maakte vervolgens de overstap naar Decathlon. Zijn ontwikkeling verliep razendsnel. In 2026 brak hij definitief door met eindzeges in onder meer de Ronde van het Baskenland, winst in de Waalse Pijl en een knappe vierde plaats in zijn eerste Tour de France. Daarmee bevestigde hij zijn status als misschien wel het grootste klimtalent van zijn generatie.

Welke ploegen tonen interesse?

De lijst geïnteresseerden is indrukwekkend. Uiteraard wordt UAE Team Emirates-XRG het vaakst genoemd. De ploeg van Tadej Pogacar wil voorkomen dat Seixas ooit uitgroeit tot een concurrent en ziet hem als een investering voor de toekomst.

Lees ook... Genoeg met de mysterieuze geheimzinnigheid: Tourwinnaar Pogacar heeft groot nieuws

Ook Visma | Lease a Bike bevestigde al gesprekken met zijn entourage. Volgens ploegbaas Richard Plugge lopen die contacten zelfs al geruime tijd. Jonas Vingegaard zou binnen de Nederlandse formatie een belangrijke mentor kunnen worden voor de Fransman.

Daarnaast circuleren ook de namen van Netcompany INEOS en zelfs Lidl-Trek als geïnteresseerden. Decathlon CMA CGM probeert ondertussen alles in het werk te stellen om zijn goudhaantje langer aan boord te houden.

Welke ploeg past het best bij Seixas?

Sportief bekeken lijkt Visma | Lease a Bike misschien wel de meest logische keuze. Die ploeg heeft de afgelopen jaren bewezen jonge klassementsrenners geduldig op te bouwen. Renners als Jonas Vingegaard, Matteo Jorgenson en eerder ook Sepp Kuss ontwikkelden zich er stap voor stap zonder overdreven prestatiedruk.

Bij UAE Team Emirates-XRG zou Seixas terechtkomen in een sterrenensemble rond Pogacar, Isaac Del Toro en andere klassementsrenners. Dat biedt uiteraard enorme sportieve voordelen, maar tegelijk bestaat het risico dat hij jarenlang in een ondersteunende rol blijft.

Bij Decathlon blijft hij dan weer onbetwist kopman, al beschikt die ploeg voorlopig over minder financiële slagkracht dan de absolute grootmachten.

Vanuit puur sportief oogpunt lijkt Visma daarom momenteel de omgeving waarin Seixas zijn volledige potentieel het best zou kunnen ontwikkelen. De Nederlandse ploeg combineert wetenschappelijke begeleiding, doorgedreven talentontwikkeling en voldoende ruimte om op termijn zelf voor grote rondes te rijden.

En dat beseft Seixas maar al te goed, al is de timing niet echt goed te noemen. Volgens Ciclismo International zou de Fransman al een lucratief voorakkoord hebben getekend met UAE, maar zou hij daar nu onderuit willen. Mogelijk met de bedoeling om bij Visma een plekje te veroveren.

De transfer die het peloton kan veranderen

Of Seixas uiteindelijk daadwerkelijk vertrekt, blijft voorlopig onduidelijk. Zijn contract loopt nog tot eind 2027 en hij heeft zelf aangegeven geen overhaaste beslissing te willen nemen. Maar één zaak staat vast: de Fransman wordt gezien als een van de weinige renners die het in de komende tien jaar zou kunnen opnemen tegen de absolute wereldtop. De komende maanden beloven dan ook bijzonder spannend te worden op de transfermarkt.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Tadej Pogacar

Meer nieuws

Ruben Van Gucht doet opvallende oproep: jij kunt straks op tv komen Naast de fiets

Ruben Van Gucht doet opvallende oproep: jij kunt straks op tv komen

11:00
📷 KOERS LIVE: Urška Žigart beleeft nachtmerrie in de Tour de France Femmes

📷 KOERS LIVE: Urška Žigart beleeft nachtmerrie in de Tour de France Femmes

10:00
Bizar tafereel in de Tour: rensters moeten vlak voor de start hun borsten laten controleren

Bizar tafereel in de Tour: rensters moeten vlak voor de start hun borsten laten controleren

09:30
Lotte Kopecky haalt vernietigend uit na tweede plaats in Touretappe

Lotte Kopecky haalt vernietigend uit na tweede plaats in Touretappe

08:30
Wielerorganisator slaat alarm en roept op tot actie: "Dan zouden wij ook diep in de shit zitten" Interview

Wielerorganisator slaat alarm en roept op tot actie: "Dan zouden wij ook diep in de shit zitten"

07:00
'Nog altijd roet in het eten: opnieuw slecht nieuws over Thibau Nys'

'Nog altijd roet in het eten: opnieuw slecht nieuws over Thibau Nys'

20:20
Ontroerend: Milan Bral, de overleden neef van Vanmarcke, krijgt emotioneel eerbetoon van beste vriend

Ontroerend: Milan Bral, de overleden neef van Vanmarcke, krijgt emotioneel eerbetoon van beste vriend

19:20
Genoeg met de mysterieuze geheimzinnigheid: Tourwinnaar Pogacar heeft groot nieuws

Genoeg met de mysterieuze geheimzinnigheid: Tourwinnaar Pogacar heeft groot nieuws

03/08
UPDATE CONTRACTEN: Valentin Madouas maakt keuze van het hart

UPDATE CONTRACTEN: Valentin Madouas maakt keuze van het hart

18:23
UPDATE: Kopecky genekt door krampen, nieuwe leidster gelooft het amper

UPDATE: Kopecky genekt door krampen, nieuwe leidster gelooft het amper

18:11
Wat een opdoffer: Toon Aerts heeft na val meerdere breuken opgelopen en moet geopereerd worden

Wat een opdoffer: Toon Aerts heeft na val meerdere breuken opgelopen en moet geopereerd worden

16:50
Neemt Pogacar risicovolle gok? Belgische professor geeft Van Aert en Evenepoel klein beetje hoop

Neemt Pogacar risicovolle gok? Belgische professor geeft Van Aert en Evenepoel klein beetje hoop

13:50
OFFICIEEL: Jakobsen per direct weg bij zijn ploeg, schokt Visma door hem ploegmaat van Van Aert te maken?

OFFICIEEL: Jakobsen per direct weg bij zijn ploeg, schokt Visma door hem ploegmaat van Van Aert te maken?

15:51
Van Aert spreekt klare taal over de concurrentie met Pogacar en Evenepoel

Van Aert spreekt klare taal over de concurrentie met Pogacar en Evenepoel

14:50
🎥 Papa Evenepoel maakte hetzelfde mee als mama Van der Poel en betreurt iets aan taferelen in Parijs

🎥 Papa Evenepoel maakte hetzelfde mee als mama Van der Poel en betreurt iets aan taferelen in Parijs

13:00
Thijs Zonneveld maakt de vergelijking met Pogacar en sneert naar de UCI

Thijs Zonneveld maakt de vergelijking met Pogacar en sneert naar de UCI

03/08
Fiets in de picture: deze e-bike combineert schoonheid, vermogen en comfort

Fiets in de picture: deze e-bike combineert schoonheid, vermogen en comfort

03/08
Belgische analist maakt zich enorm druk na opmerkelijk tafereel: "Evenepoel zou dit niet doen"

Belgische analist maakt zich enorm druk na opmerkelijk tafereel: "Evenepoel zou dit niet doen"

03/08
Ruben Van Gucht en Ine Beyen trekken aan de alarmbel

Ruben Van Gucht en Ine Beyen trekken aan de alarmbel

03/08
Van Aert spreekt met verrassende uitspraak perceptie tegen na eindzege in Ronde van Denemarken

Van Aert spreekt met verrassende uitspraak perceptie tegen na eindzege in Ronde van Denemarken

03/08
Dé sleutel tot Tour-succes? Patrick Evenepoel verklapt wat zoon Remco veranderd heeft

Dé sleutel tot Tour-succes? Patrick Evenepoel verklapt wat zoon Remco veranderd heeft

03/08
Wat betekent de eindzege in Denemarken van Wout van Aert voor de rest van zijn seizoen? Analyse

Wat betekent de eindzege in Denemarken van Wout van Aert voor de rest van zijn seizoen?

03/08
🎥 Héérlijke beelden: Tadej Pogacar blinkt in zijn vel op eigen 'Pogi Challenge'

🎥 Héérlijke beelden: Tadej Pogacar blinkt in zijn vel op eigen 'Pogi Challenge'

02/08
Opvallende contractconstructie doet stof opwaaien in TDF Femmes

Opvallende contractconstructie doet stof opwaaien in TDF Femmes

02/08
'EF, Movistar en Bahrain Victorious shoppen bij Spaanse ploeg'

'EF, Movistar en Bahrain Victorious shoppen bij Spaanse ploeg'

02/08
Koers LIVE: twee op twee voor Lorena Wiebes!

Koers LIVE: twee op twee voor Lorena Wiebes!

02/08
Sven Vanthourenhout heeft aangename én veelzeggende boodschap voor Remco Evenepoel

Sven Vanthourenhout heeft aangename én veelzeggende boodschap voor Remco Evenepoel

02/08
Slik! Wout van Aert ontsnapt nipt aan horrorval in Ronde van Denemarken

Slik! Wout van Aert ontsnapt nipt aan horrorval in Ronde van Denemarken

02/08
Wat zegt het gevoel? Dit had Wout van Aert te zeggen na zijn geslaagde comeback in Denemarken

Wat zegt het gevoel? Dit had Wout van Aert te zeggen na zijn geslaagde comeback in Denemarken

02/08
Einer Rubio spreekt na dramatische botsing op Alpe d'Huez en laat er geen twijfel over bestaan

Einer Rubio spreekt na dramatische botsing op Alpe d'Huez en laat er geen twijfel over bestaan

02/08
Remco Evenepoel en Maxim Van Gils: dít was het duidelijke kantelpunt in hun relatie

Remco Evenepoel en Maxim Van Gils: dít was het duidelijke kantelpunt in hun relatie

02/08
Keiharde uithaal na valpartij in TDF Femmes: "Het is altijd dezelfde persoon"

Keiharde uithaal na valpartij in TDF Femmes: "Het is altijd dezelfde persoon"

02/08
Pijnlijk incident zindert na bij Lorena Wiebes: "Dat heeft voor extra vuur gezorgd"

Pijnlijk incident zindert na bij Lorena Wiebes: "Dat heeft voor extra vuur gezorgd"

02/08
Topfavoriete Pauline Ferrand-Prévot krijgt waarschuwing van jury in TDF Femmes

Topfavoriete Pauline Ferrand-Prévot krijgt waarschuwing van jury in TDF Femmes

02/08
Tadej Pogacar was nooit beter, maar toch mag België dromen van een eerste wereldtitel sinds 2022

Tadej Pogacar was nooit beter, maar toch mag België dromen van een eerste wereldtitel sinds 2022

02/08
Moeten we ons grote zorgen maken over het vormpeil van Lotte Kopecky?

Moeten we ons grote zorgen maken over het vormpeil van Lotte Kopecky?

02/08

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Remco Evenepoel Tadej Pogacar Lotte Kopecky Lorena Wiebes Patrick Evenepoel Einer Augustto Rubio Sylvain Moniquet Primoz Roglic Tim Heemskerk Thijs Zonneveld Ine Beyen Demi Vollering Fabio Jakobsen Rune Herregodts Toon Aerts Patrick Lefevere Thibau Nys Urska Zigart Mathieu Van Der Poel

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Ex-dopingzondaar woedend op Gianetti en insinueert dopinggebruik bij UAE: "Door kanker aangetast gezicht" devriendt.cordy@gmail.com devriendt.cordy@gmail.com over Moeder Evenepoel én Fabian Cancellara breken lans voor respect: "Neen zeggen mag" Hankie Hankie over Bruyneel furieus: "Bijna schending van de mensenrechten" Hankie Hankie over Jan Bakelants is duidelijk na Tour-triomf van Evenepoel: "Dat zal hij zelf ook toegeven" Hankie Hankie over TDF LIVE: Quinn Simons komt als eerste boven op Col de la Croisette Hankie Hankie over José De Cauwer waarschuwt Remco Evenepoel: "Dat zal ooit eens níét lukken" Hankie Hankie over Jonas Vingegaard doet schokkende bekentenis: "Ik hield het niet langer vol" Hankie Hankie over Tim Wellens krijgt stevige veeg uit de pan: "Een of andere klojo" Hankie Hankie over UAE en Pogacar zorgen voor groot onbegrip in peloton: "Dan weet je dat het om zeep is" Frank Houter Frank Houter over Mathieu 'aan het strand' doet diepere discussie losbarsten: "Ik vind het heel enerverend" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved