'Wonderboy Paul Seixas zorgt voor grote verrassing met transferbom'

Paul Seixas blijft de transfermarkt beheersen. Terwijl UAE Team Emirates-XRG en Visma | Lease a Bike aan hem trekken, groeit de Franse tienersensatie uit tot een van de meest begeerde renners van het peloton. Maar welke ploeg past eigenlijk het best bij hem?

Transfergeruchten blijven aanzwellen

Paul Seixas is nog altijd maar 19 jaar, maar staat inmiddels bovenaan de verlanglijst van meerdere WorldTour-ploegen. De Fransman ligt nog tot eind 2027 onder contract bij Decathlon CMA CGM, maar verschillende media melden dat de onderhandelingen achter de schermen volop bezig zijn. Volgens Ciclismo Internacional zou UAE Team Emirates-XRG de beste papieren hebben om de jonge klimmer binnen te halen, al blijft ook Visma | Lease a Bike nadrukkelijk in beeld.

Seixas zelf probeerde de geruchten eerder wat af te remmen. "Veel dingen die ik hoor zijn onjuist", verklaarde hij eerder over de vele speculaties rond zijn toekomst. Toch lijkt niemand eraan te twijfelen dat de strijd om zijn handtekening nog maanden zal doorgaan.

Wie is Paul Seixas?

Paul Seixas werd op 24 september 2006 geboren in Lyon. Zijn beide ouders waren succesvolle karateka's en via zijn grootvader kreeg hij de liefde voor de wielersport mee. Al op jonge leeftijd gold hij als een uitzonderlijk talent.

Als junior stapelde hij de overwinningen op. Hij werd wereldkampioen tijdrijden bij de junioren in 2024 en maakte vervolgens de overstap naar Decathlon. Zijn ontwikkeling verliep razendsnel. In 2026 brak hij definitief door met eindzeges in onder meer de Ronde van het Baskenland, winst in de Waalse Pijl en een knappe vierde plaats in zijn eerste Tour de France. Daarmee bevestigde hij zijn status als misschien wel het grootste klimtalent van zijn generatie.

Welke ploegen tonen interesse?

De lijst geïnteresseerden is indrukwekkend. Uiteraard wordt UAE Team Emirates-XRG het vaakst genoemd. De ploeg van Tadej Pogacar wil voorkomen dat Seixas ooit uitgroeit tot een concurrent en ziet hem als een investering voor de toekomst.



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Ook Visma | Lease a Bike bevestigde al gesprekken met zijn entourage. Volgens ploegbaas Richard Plugge lopen die contacten zelfs al geruime tijd. Jonas Vingegaard zou binnen de Nederlandse formatie een belangrijke mentor kunnen worden voor de Fransman.

Daarnaast circuleren ook de namen van Netcompany INEOS en zelfs Lidl-Trek als geïnteresseerden. Decathlon CMA CGM probeert ondertussen alles in het werk te stellen om zijn goudhaantje langer aan boord te houden.

Welke ploeg past het best bij Seixas?

Sportief bekeken lijkt Visma | Lease a Bike misschien wel de meest logische keuze. Die ploeg heeft de afgelopen jaren bewezen jonge klassementsrenners geduldig op te bouwen. Renners als Jonas Vingegaard, Matteo Jorgenson en eerder ook Sepp Kuss ontwikkelden zich er stap voor stap zonder overdreven prestatiedruk.

Bij UAE Team Emirates-XRG zou Seixas terechtkomen in een sterrenensemble rond Pogacar, Isaac Del Toro en andere klassementsrenners. Dat biedt uiteraard enorme sportieve voordelen, maar tegelijk bestaat het risico dat hij jarenlang in een ondersteunende rol blijft.

Bij Decathlon blijft hij dan weer onbetwist kopman, al beschikt die ploeg voorlopig over minder financiële slagkracht dan de absolute grootmachten.

Vanuit puur sportief oogpunt lijkt Visma daarom momenteel de omgeving waarin Seixas zijn volledige potentieel het best zou kunnen ontwikkelen. De Nederlandse ploeg combineert wetenschappelijke begeleiding, doorgedreven talentontwikkeling en voldoende ruimte om op termijn zelf voor grote rondes te rijden.

En dat beseft Seixas maar al te goed, al is de timing niet echt goed te noemen. Volgens Ciclismo International zou de Fransman al een lucratief voorakkoord hebben getekend met UAE, maar zou hij daar nu onderuit willen. Mogelijk met de bedoeling om bij Visma een plekje te veroveren.

De transfer die het peloton kan veranderen

Of Seixas uiteindelijk daadwerkelijk vertrekt, blijft voorlopig onduidelijk. Zijn contract loopt nog tot eind 2027 en hij heeft zelf aangegeven geen overhaaste beslissing te willen nemen. Maar één zaak staat vast: de Fransman wordt gezien als een van de weinige renners die het in de komende tien jaar zou kunnen opnemen tegen de absolute wereldtop. De komende maanden beloven dan ook bijzonder spannend te worden op de transfermarkt.