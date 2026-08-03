Dé sleutel tot Tour-succes? Patrick Evenepoel verklapt wat zoon Remco veranderd heeft

Het blijkt toch dat in aanloop naar de Tour iets bijzonders met Remco Evenepoel is gebeurd. Patrick, zijn vader, kan hierover getuigen en doet dat ook. Volgens hem hebben Remco en zijn nieuwe coach een speciale band.

Door van Soudal Quick-Step naar Red Bull-BORA-hansgrohe te verhuizen, ging Remco logischerwijs ook met een nieuwe coach werken. Dat was Dan Lorang. In de loop van het seizoen raakte bekend dat de Luxemburger Red Bull zou verlaten. Lidl-Trek bood hem de positie van Head of Performance aan en daar ging hij graag op in.

Patrick Evenepoel schetst in Derailleur, de podcast van Pickx+, hoe ze bij Red Bull toen een tandje hoger schakelden. Tim Heemskerk was vrij. Tijdens een meeting met Tim en Remco bleken die twee meteen een goede klik te hebben. Heemskerk maakte duidelijk hoe hij het zag en ook Zak Dempster zat op dezelfde golflengte.

Er werd onmiddellijk beslist om het op een bepaalde manier aan te pakken. Patrick Evenepoel weet dat je van Remco veel gedaan kunt krijgen als je zijn vertrouwen wint. Remco en zijn nieuwe trainer zouden dagelijks met elkaar bellen. Het is belangrijk om dat contact te onderhouden als een renner aan een ronde of een trainingskamp bezig is.

Het voornaamste is om niet af te wijken van de uitgetekende lijnen en om er tweehonderd procent in te geloven. Patrick zag dat zowel Remco als zijn coach dit deden. "Dan zagen wij Remco ook veranderen." Vooral tijdens een weekend in Calpe kwam dat tot uiting. "Ik zei tegen mijn vrouw na het volgen van een training: dit heb ik nog niet gezien."



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Sterke training voorbode voor Tour de France

Dat was een voorbode van wat we tijdens de Tour de France te zien kregen. Remco haalde zijn hoogste niveau ooit in een rittenkoers, nog hoger dan in de Tour de France van 2024. Dat hielp hem om de rit naar Plateau de Solaison te winnen en de tijdrit naar Thonon-les-Bains.