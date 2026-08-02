Remco Evenepoel en Maxim Van Gils: dít was het duidelijke kantelpunt in hun relatie

Remco Evenepoel zit mogelijk in de vorm van zijn leven. Onze landgenoot schitterde in de Tour en duldde in de Clásica San Sebastián geen tegenstand. Maxim Van Gils beleeft de successen vanaf de eerste rij en speelt sinds zijn terugkeer een belangrijke rol. Op én naast de fiets.

We nemen u even terug mee naar de Clásica Jaén op 16 februari van dit jaar. Tim Wellens gaat in die koers met de zege aan de haal. In de achtergrond sprint Maxim Van Gils voor de tweede plaats, maar het gaat grondig mis.

Een band die steeds hechter werd

Van Gils wordt door Jan Christen in de tang genomen en gaat zwaar onderuit. Het verdict is keihard voor onze landgenoot, die onder meer een breuk in het bekken opliep. Na een eerste geaccidenteerde jaar bij Red Bull-BORA-hansgrohe verliep ook zijn tweede jaar met een tegenvallende noot.

Maar Van Gils werkte gestaag aan zijn terugkeer. Hij ging voor de Tour mee op hoogtestage in de Sierra Nevada en kon er een tijdlang trainen met kopman Remco Evenepoel.

Het is begonnen in de Sierra Nevada

De twee Belgen kenden elkaar al van bij de jeugd, maar in de Spaanse bergen werd hun band hechter. Dat geven beide renners aan bij Het Nieuwsblad. "Ik denk dat het is begonnen in mei, op de Sierra Nevada", zegt Evenepoel er zelf over. Van Gils vertelt over de harde trainingsarbeid op de fiets, maar ook over het enorme plezier ernaast.

Van Gils keerde na die hoogtestage terug in koers in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes en schoot er in de zesde rit meteen raak. Die goede vorm trok hij door in de Tour, waar hij nuttig werk verrichtte en in de voorlaatste rit lang bij zijn kopman kon blijven in de strijd om de tweede plaats.



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Op en naast de fiets

In de Clásica San Sebastián kreeg Evenepoel af te rekenen met pech. Van Gils en co bleven kalm en voerden na de terugkeer van Evenepoel in het peloton de forcing. Met een vierde overwinning in het Baskenland als resultaat.

Van Gils en Evenepoel vinden elkaar dus uitstekend op de fiets, maar ook ernaast. De twee zijn naar elkaar toe gegroeid en lijken elkaar betere renners te maken. Met die combinatie heeft Red Bull-BORA-hansgrohe Belgisch goud in handen.