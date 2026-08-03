Van Aert spreekt klare taal over de concurrentie met Pogacar en Evenepoel

De elleboogblessure van Wout van Aert lijkt voltooid verleden tijd, waardoor hij de concurrentie kan aangaan met Tadej Pogacar en eigenlijk ook met Remco Evenepoel over het WK. Daar spreekt Van Aert zich duidelijk over uit.

Zowel Van Aert als Evenepoel zullen op het WK in Montréal natuurlijk het shirt van Belgian Cycling dragen. In de eerste plaats zijn ze dus ploegmaats, maar ze verdienen allebei het statuut van kopman. Dat maakt hen binnen dezelfde ploeg toch ook concurrenten. In het verleden speelde dat dubbele kopmanschap vooral in het voordeel van Evenepoel.

Van Aert heeft in de Ronde van Denemarken getoond dat hij snel na zijn blessure weer over een prima vorm beschikt. Hij mag dus ook hoop koesteren voor het WK, in de wetenschap dat hij na de Vuelta nog eens drie weken koers in de benen zal hebben. Dat neemt niet weg dat Pogacar en Evenepoel moeilijk te kloppen zijn.

Pogacar en Evenepoel andere types

In zware eendagskoersen - het WK zal zo'n zware koers zijn - tonen zijn zich vaak de twee beste renners in het peloton. Van Aert verklaart bij Het Laatste Nieuws dat Pogacar en Evenepoel twee andere types zijn dan hijzelf is. Van Aert beseft dat hem in Montréal een zwaar parcours wacht, wat voor hem altijd op de limiet zal zijn.

Daar staat tegenover dat hij al eens tweede is geweest in de GP Montréal. Van Aert realiseerde dit in 2022, vinden we terug op Pro Cycling Stats. Van Aert maakte toen deel uit van een kopgroep van vijf en spurtte naar de tweede plaats, achter winnaar Pogacar. Die prestatie geeft Van Aert dus de moed om naar het WK te gaan.

Van Aert niet kansloos

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Van Aert maakt zich sterk dat hij zeker kans maakt op de overwinning als hij op zijn allerbest is. "Ik acht mezelf absoluut niet kansloos", spreekt Van Aert klare taal. Aan strijdvaardigheid geen gebrek. Van Aert zal er op het WK in Canada vol voor gaan en dan ziet hij wel hoe ver hij geraakt.