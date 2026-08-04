Interview Wielerorganisator slaat alarm en roept op tot actie: "Dan zouden wij ook diep in de shit zitten"

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Wielerorganisator slaat alarm en roept op tot actie: "Dan zouden wij ook diep in de shit zitten"
Foto: © photonews
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Zelfs in het wielergekke Vlaanderen is het voor een wielerorganisator allemaal niet zo vanzelfsprekend om een wielerwedstrijd overeind te houden. Het aantal wedstrijden op de Vlaamse kalender daalt zienderogen en dat is elders in het land niet anders.

Vorige week is met de rittenkoers de Ronde van Vlaams-Brabant een nationale koers verreden. Een wedstrijd die bekend staat als springplank voor jonge talenten. Dat is anno 2026 nog altijd het geval. Wielerkrant heeft een leerzaam gesprek gehad met Eddy Lissens, voorzitter van organisatie vzw Ronde van Vlaams-Brabant.

"Het is altijd het doel geweest van de Ronde van Vlaams-Brabant dat de renners uit Vlaams-Brabant kunnen leren van de andere renners en zich aan hen kunnen optrekken. Het hoofddoel is dat ze kunnen koersen." Logische woorden uit de mond van een wielerorganisator, maar dat maakt het nog niet vanzelfsprekend.

Aantal koersen daalt in Vlaanderen

"Het aantal koersen zie je dag na dag verminderen. Daar moet dringend iets aan gedaan worden", trekt Lissens aan de alarmbel. "Het aantal wedstrijden wordt minder en minder groot. Dat geldt voor elke provincie. We zijn blij dat we de Ronde van Vlaams-Brabant nog altijd kunnen organiseren." Op dat vlak is er enige opluchting.

We vroegen Lissens vervolgens naar de oorzaken. "De redenen voor de daling in het aantal wedstrijden liggen voor de hand." Vervolgens somt hij die redenen op. "Er is een gebrek aan seingevers en de besturen van de organiserende clubs worden alsmaar ouder. Gelukkig hebben wij nog organisator Vermarc om de koers mee te organiseren."

Vermarc van cruciaal belang

"Als we Vermarc niet zouden hebben, dan zouden wij ook diep in de shit zitten", klinkt het eerlijk. De naar voren geschoven problematiek is natuurlijk geen nieuw fenomeen. Alleen is het dus wel de hoogste tijd dat hier actie tegen ondernomen wordt. "Het dalen van het aantal wedstrijden is iets wat al langere tijd aan de gang is."

Desondanks heeft de Ronde van Vlaams-Brabant dus opnieuw kunnen plaatsvinden en was het best wel een succes. "Ik vond het een van de meest geslaagde edities van de afgelopen jaren, hoewel Lotto-Groupe Wanty met alle prijzen naar huis ging. Qua parcours, organisatie en wedstrijdverloop is het goed meegevallen."

Lotto-Groupe Wanty grote slokop

Daar kijkt de organisatie inderdaad in de eerste plaats naar. "Ik weet niet hoe het komt, maar organisatorisch waren er minder problemen." Op sportief gebied was Lotto-Groupe Wanty, de opleidingsploeg van Lotto-Intermarché, inderdaad de grote slokop. De ploeg haalde alle ritzeges en dus ook de eindoverwinning binnen.

Het begon met de solo van Tars Poelvoorde in Ottenburg. Die stak zo de hand al uit naar de eindzege. Lars Van Nieuwenhove beperkte de schade nog enigszins, maar bij de anderen liep de achterstand al op tot meer dan twee minuten. Mathias De Keersmaeker toonde zijn snelle benen in de sprints in Betekom en Vilvoorde.

Lotto-talent stelde eindzege veilig

De korte tijdrit in Bertem was een kolfje naar de hand van Tuur Verbeeck. Tussen de beste tijdrijders was het uiteraard een secondenspel. De Keersmaeker spurtte in de slotrit in hetzelfde Bertem weer naar winst, waarna Poelvoorde zeker was van zijn eindzege. Deze resultaten vindt u ook terug op de site van de Ronde van Vlaams-Brabant.

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