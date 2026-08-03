'Nog altijd roet in het eten: opnieuw slecht nieuws over Thibau Nys'

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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'Nog altijd roet in het eten: opnieuw slecht nieuws over Thibau Nys'
Foto: © photonews
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Thibau Nys zal niet zomaar opnieuw de oude zijn. Hij heeft tijd nodig om volledig te herstellen en zal dus ook de Ronde van Burgos moeten missen. Jammer, want hij kon de koersdagen wel gebruiken.

Het wegseizoen van Thibau Nys leek eindelijk helemaal gelanceerd te zijn na een verdienstelijke vijfde plaats op het BK op de weg. Hij was een moeilijke Ronde van Zwitserland toch goed doorgekomen en kon het BK op stage vertrekken. Zo kon hij werken aan zijn conditie om nog beter te zijn richting de Vuelta en het WK in het najaar.

Het Spaanse programma van Nys zou beginnen met de Clasica San Sebastian. Alleen kwam het nieuws dat hij een streep moest trekken door deelname aan deze klassieker, die opnieuw gewonnen werd door Remco Evenepoel. Nys was immers ziek geworden en zijn ploeg wilde de rest van het seizoen zeker niet hypothekeren.

Thibau Nys zou Ronde van Burgos skippen

Een dag later verscheen hij ook niet aan de start van het Circuito de Getxo. De Ronde van Burgos was de eerstvolgende koers op de kalender van Nys. Het Laatste Nieuws heeft nu vernomen dat Nys ook deze rittenkoers links laat liggen. Zo loopt Nys junior vijf extra koersdagen mis in de voorbereiding op de Vuelta.

De Ronde van Burgos is misschien wel de voorbereidingskoers op de Vuelta bij uitstek. Zijn entourage laat weten dat Thibau Nys nu eerst volledig moet herstellen van zijn ziekte. Dat is wellicht een verstandige benadering. Met zo weinig koersen in de benen wordt het wel een open vraag welke vorm Nys zal hebben bij de Vuelta-start.

Na de Tour in 2025 de Vuelta in 2026


Voorlopig gaan we er immers wel nog altijd vanuit dat Nys de start van de Vuelta, op 22 augustus in Monaco, zal halen. Het wordt voor Nys zijn eerste grote ronde sinds de Tour de France van 2025. Nys reed die Tour uit, maar kon zijn persoonlijke ambities niet waarmaken. Op dat vlak was dat dus geen onverdeeld succes. 

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