OFFICIEEL: Jakobsen per direct weg bij zijn ploeg, schokt Visma door hem ploegmaat van Van Aert te maken?

Een van de meest verrassende wielertransfers is in de maak. Fabio Jakobsen verlaat per direct Picnic PostNL. Dat is niet eens het meest verbazingwekkende nieuws: Visma-Lease a Bike zou zijn nieuwe ploeg worden. Aan de ploeg van Wout van Aert om de 29-jarige Jakobsen er weer bovenop te krijgen.

De Belgische wielerfan linkt Fabio Jakobsen wellicht vooral nog aan zijn zes jaar bij Quick-Step. Die waren uiterst succesvol. Na zijn horrorcrash in de Ronde van Polen kwam Jakobsen nog sterk terug. Hij won meerdere etappes in de Vuelta én het puntenklassement. In 2022 was Jakobsen goed voor een Tourritzege en de Europese titel.

In 2024 scheiden de wegen van Jakobsen en Quick-Step: de sprinter tekende een overeenkomst bij Picnic PostNL. Het nieuwe hoofdstuk werd één lange lijdensweg. Jakobsen sukkelde met blessures: vooral een vernauwde bekkenslagader speelde hem parten. Hier moest de Nederlander vorig jaar nog voor geopereerd worden.

After two seasons in our colours, we say goodbye to @FabioJakobsen. After open and constructive discussions, the team and Fabio reached a mutual decision, which means we’ll now go our separate ways. 🤝🏻



Thanks for everything, Fabio, and all the best for what’s next! 👋🏻 pic.twitter.com/9khIlYxJvE — Team Picnic PostNL (@picnicpostnl) August 3, 2026

Het blessureleed tastte zijn niveau aan en zeker dit jaar zakte dat naar een dieptepunt. Zo werd hij bekritiseerd door Tom Dumoulin, die later zijn uitspraken nuanceerde. Picnic PostNL kondigt nu het vertrek van Jakobsen aan. Na open en constructieve gesprekken gaan de ploeg en Jakobsen in onderling overleg per direct uit elkaar.

Jakobsen zal zijn derde seizoen bij Picnic PostNL niet uitdoen. Verrassend genoeg is hij volgens WielerFlits en wielerjournalist Daniel Benson op weg naar Visma-Lease a Bike. Dat zou een onvoorstelbaar verhaal zijn: een renner die niet meer het vereiste niveau heeft die naar een topploeg gaat. Zoiets komt zelden voor in de topsport.





Jakobsen zoals Cavendish?

Als het zover komt, betekent dit dat Visma-Lease a Bike ervan overtuigd is dat het Jakobsen met de juiste begeleiding weer op zijn topniveau kan krijgen. Het doet denken aan Mark Cavendish die nog een tweede maal opgepikt werd door Quick-Step. Dat werd een succesverhaal. Gaat Jakobsen nog dezelfde kant uit? Eerst en vooral moeten de sprinter en Visma de overstap nog helemaal afronden.