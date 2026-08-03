Thijs Zonneveld maakt de vergelijking met Pogacar en sneert naar de UCI

Thijs Zonneveld heeft het wel vaker niet begrepen op de UCI en sneert nu nog eens naar de wielerinstantie. De waarschuwingen aan het adres van Riejanne Markus voor haar houding op de fiets kunnen er bij hem niet in.

Zonneveld haalt het thema aan in de podcast In De Waaier. Markus trachtte in de tweede etappe van de Tour de France Femmes als aanvalster de sprint te ontlopen. Ze heeft twee waarschuwingen gehad omdat ze haar stuur niet goed zou hebben vastgehouden. Waarschijnlijk had ze haar handen op de shifters en raakte ze met haar polsen het stuur aan.

Zonneveld kaart aan dat ook grote namen in het mannenpeloton zoals Pogacar, Seixas en Vingegaard dit doen maar zij niet bestraft worden. De Nederlandse analist merkt dat er vooral bij vluchters heel erg wordt opgelet. Zonneveld meent dat het volgens de regels overigens wel degelijk toegelaten is het stuur met de polsen te raken.

Huub Artz van slag in de Tour

Ook bij de mannen hebben we in de Tour de France gezien dat de vluchters in het vizier komen van de jury. Zo kreeg Huub Artz een waarschuwing toen hij in de ontsnapping zat. Die was daar zodanig van slag van dat hij zich opnieuw liet uitzakken tot in het peloton, terwijl dat helemaal niet nodig was. Dat was een frappant moment.

Artz zei toen dat hij niet wist of hij nog wel in de vlucht wilde. "Dat kan toch niet", foetert Zonneveld. Die laatste is er ook zeker van dat het in de Tour de France Femmes invloed gehad heeft op het koersverloop. Hij denkt dat Markus zonder die waarschuwingen een grotere voorsprong had kunnen nemen en dus mogelijk het peloton had verschalkt.

Wiebes maakte het af in de sprint

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Daar slaagde de renster van Lidl-Trek dus niet in. Lorena Wiebes zette de sprint in Genève naar haar hand. Elisa Balsamo, Marianne Vos, Shari Bossuyt en Letizia Paternoster maakten de top vijf compleet, valt te lezen op Pro Cycling Stats.